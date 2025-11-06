ساعة رولكس النادرة بطراز 4113 بكرونوغراف التقسيم الزمني تتصدّر مزاد FutureGrail الإلكتروني

سنغافورة، 6 نوفمبر 2025 / PRNewswire / – أعلنت شركة FutureGrail اليوم أن ساعة رولكس ريفرنس 4113 "مضادة للمغناطيسية" بكرونوغراف تقسيم الثواني (بالرقم التسلسلي 051 319) الموجودة ضمن مجموعتها ستتصدّر المزاد الإلكتروني للشركة خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر 2025. ويُنظر إلى هذه الساعة على نطاق واسع على أنها واحدة من أكثر الكنوز رغبةً في عالم صناعة الساعات، كما سيتم عرضها مسبقًا في جنيف من 6 إلى 9 نوفمبر، وفي دبي من 12 إلى 13 نوفمبر.

Detail of the silvered dial attributed to Beyeler workshops, displaying the dual tachymetre and telemeter scales with applied white-gold indexes Rolex Reference 4113 "Anti-magnetic", serial number 051 319, featuring the distinctive pink gold crown and stainless-steel case measuring 44 mm in diameter One of only 9 publicly recorded, the Reference 4113 remains the sole split-seconds chronograph wristwatch manufactured by Rolex

لاستكشاف ساعة ريفرنس 4113 المعروضة في المزاد بمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: https://www.futuregrail.com/auctions/Rolex/4113-oversized-split-seconds-chronograph-minutes-counter-silver-dial-Antimagnetique-stainless-steel/Nov2025/147

أسمى "الغنائم المقدّسة" لهواة جمع ساعات رولكس

وينظر إليها هواة الجمع حول العالم باعتبارها ذروة إبداع رولكس في صناعة الساعات، إذ تمثّل إنجازًا استثنائيًا منفردًا في تاريخ علم قياس الزمن. وقد صُنعت حصريًا في عام 1942، ولا تزال حتى اليوم الساعة الوحيدة من رولكس المزوّدة بكرونوغراف تقسيم الثواني. وبإنتاج يُقدَّر بـ 12 قطعة فقط تحمل الأرقام التسلسلية من 051313 إلى 051324، تحظى ريفرنس 4113 بمكانة لا مثيل لها في عالم الساعات القابلة للاقتناء.

ويتميّز النموذج ذو الرقم التسلسلي 051319 بتاج مصنوع من الذهب الوردي، مجسّدًا مستوى الحرفية الاستثنائية والابتكار التقني الذي يعرّف هذا الطراز الأسطوري. يبلغ قطر علبتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 44 مم، وهي أكبر علبة فينتج أنتجتها رولكس على الإطلاق، ومع ذلك تظل واحدة من أنحف ساعات الكرونوغراف بتقسيم الثواني في عصرها، في شهادة واضحة على براعة رولكس الهندسية.

وقد تم طلب آلية الحركة خصيصًا وإعادة العمل عليها بشكل واسع لصالح رولكس في ورش شركة Geneva Sport Watch Co . في جنيف. وتتضمن الآلية نظامًا محوريًا لتقسيم الثواني، وعدادًا لمدة 30 دقيقة، و17 جوهرة، إضافة إلى ميزان مضاد للمغناطيسية. ويُنسَب القرص إلى ورش Beyeler ، ويتميّز بسُلّم مزدوج يضم مقياس تاكيميتر للسرعات العالية (حتى 1000 وحدة) ومقياس تليمتر، مع مؤشرات من الذهب الأبيض مثبتة على القرص لضمان وضوح استثنائي.

إرث يحطّم الأرقام القياسية

تؤكد نتائج المزادات الأخيرة مدى الرغبة الاستثنائية في اقتناء ريفرنس 4113. في أبريل 2024، حقق النموذج ذو الرقم التسلسلي 051321 مبلغًا قدره 3,284,000 يورو في مزاد مجموعة Monaco Legend . وفي وقت سابق، حقق النموذج ذو الرقم التسلسلي 051318 مبلغ 1,940,000 فرنك سويسري في مزاد فيليبس بجنيف في نوفمبر 2019، بينما وصل النموذج ذو الرقم التسلسلي 051314 إلى 2,405,000 فرنك سويسري في مايو 2016.

وسُجّلت أول عملية بيع علنية في مايو 1991، عندما عرضت كريستيز جنيف النموذج ذو الرقم التسلسلي 051313 مقابل 82,500 فرنك سويسري، وهو مبلغ كان كبيرًا في ذلك الوقت، لكنه لا يمثل سوى 2.5% فقط من التقييمات الحالية في السوق. وتعكس هذه الزيادة اللافتة في القيمة الندرة المطلقة لهذا الطراز ومكانته كأعلى جائزة يسعى وراءها هواة الجمع من ذوي الذوق الرفيع.

تراث سباقات السيارات

تشير ا لأبحاث الحديثة إلى أن جميع النماذج المعروفة من ريفرنس 4113 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعالم سباقات السيارات، ولا سيما في إيطاليا وصقلية، حيث يرتبط هذا الطراز بشكل خاص بسباق Giro Automobilistico di Sicilia المرموق. ويُجسّد هذا الارتباط بعالم السيارات التزام رولكس الممتد بمحاولات تحطيم أرقام السرعة، ولا سيما من خلال رعايتها للسير مالكوم كامبل، الذي تجاوز سرعة 300 ميل في الساعة بينما كانت ساعة رولكس على معصمه.

تفاصيل المزاد

المزاد عبر الإنترنت: 8 - 14 نوفمبر 2025

معاينة جنيف: 6 - 9 نوفمبر 2025

معاينة دبي: 12 - 13 نوفمبر 2025

تصفح المزادات : https://www.futuregrail.com/auctions

ومن بين 12 ساعة كرونوغراف معروفة من طراز ريفرنس 4113، لم يُسجَّل علنًا سوى تسعة نماذج فقط، بينما لا تزال عدة نماذج أخرى ضمن مجموعات خاصة غير معلنة. ويمثّل طرح النموذج ذو الرقم التسلسلي 051319 فرصة نادرة لهواة الجمع لاقتناء ما يعتبره الكثيرون أهم ساعة يد من رولكس تم إنتاجها على الإطلاق.

نبذة عن FUTUREGRAIL

تتخصّص FutureGrail في اكتشاف وحفظ أرقى التحف الساعية من القرن السادس عشر حتى القرن الحادي والعشرين، وتقدّم خدماتها لهواة الجمع والمستثمرين من ذوي الذوق الرفيع حول العالم.

