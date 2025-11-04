稀有勞力士4113雙追針計時碼表將領銜FutureGrail線上拍賣

勞力士收藏家的聖盃



這枚被全球收藏家推崇為能代表勞力士制表工藝巔峰的4113腕表，在鍾表發展史上鑄就了獨特成就。該表款於1942年限量打造，是勞力士迄今為止推出的唯一雙追針計時腕表。根據序列號051 313至051 324推算，存世僅十二枚的稀有存量，使其在典藏時計殿堂中占據著無可撼動的至尊地位。

此枚編號為051 319的腕表以粉紅金表冠彰顯獨特身份，凝聚了定義該傳奇表款的非凡工藝與技術創新。其不銹鋼表殼直徑達44毫米——堪稱勞力士史上尺寸最大的復古表殼，卻仍是同期最纖薄的雙秒追針計時碼表之一，這一精妙對比正是品牌工程造詣的絕佳體現。

該腕表的機芯由Geneva Sport Watch Co.工坊為勞力士特別訂制並深度改造，配備同軸追針機制、30分鍾計時盤、17枚寶石及防磁平衡擺輪。表盤出自Beyeler工坊，配備雙刻度顯示，以及高達1,000單位的高速測速計與測距儀，佐以白金立體時標，確保極佳清晰度。

屢破紀錄的傳奇



近期拍賣結果展現了4113腕表非凡的市場號召力。2024年4月，編號051 321在摩納哥傳奇集團拍賣會上以3,284,000歐元落槌；此前，編號051 318於2019年11月在Phillips Geneva拍出1,940,000瑞郎，而編號051 314更早在2016年5月創下2,405,000瑞郎的成交紀錄。

該表款的首次公開拍賣記錄可追溯至1991年5月，當時日內瓦佳士得呈獻的編號051 313以82,500瑞郎成交——這個數字在當時雖已堪稱不菲，如今卻僅為當前市場估值的2.5%。如此顯著的價值攀升，既印證了該表款的稀有性，也凸顯了其作為資深藏家終極榮耀的象征地位。

馳騁賽道的基因傳承

最新研究表明，現存所有已知的4113腕表均與賽車運動存在關聯，尤其聚焦於意大利及西西裡島賽事。該表款與當地久負盛名的Giro Automobilistico di Sicilia比賽更有著深厚淵源。這一賽車傳統的溯源，體現了勞力士對極速記錄挑戰的百年承諾：品牌曾鼎力支持馬琴-坎貝爾爵士突破300英裡/小時極速壯舉，當時他腕間正佩戴著勞力士腕表，正是這一傳承的最佳見證。

拍賣詳情

線上拍賣：2025年11月8日至14日

日內瓦預展：2025年11月6日至9日

迪拜預展：2025年11月12日至13日

瀏覽拍賣活動：https://www.futuregrail.com/auctions

在現存12枚4113計時碼表中，僅9枚曾有公開記錄，余下數枚始終由私人藏家秘藏。此次編號051 319的腕表亮相拍賣會，實為收藏界千載難逢的機遇，可競得這枚被公認為勞力士制表史上最具裡程碑意義的傳世之作。

關於 FutureGrail

FutureGrail專注於發掘與保存十六世紀至二十一世紀間的制表傑作，為全球獨具慧眼的收藏家與投資者提供卓越服務。

