سجل ريل مان وأوسم من فيني إنترناشونال رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس ™ في دبي

" أكبر عدد من الأشخاص يقومون برش بخاخ الجسم في وقت واحد "

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- شركة *فيني إنترناشونال*، القوة الدافعة وراء علامة بخاخ الجسم *ريل مان* الذي يجسد الرجولة والقوة وثقة لا تهتز، وعلامة بخاخ الجسم *أوسم*، العلامة العطرية الشهيرة للنساء التي تقدم مزيجًا منعشًا من الأناقة والثقة وانتعاش يدوم طويلًا، قد سجلا رسميًا رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس™عن فئة "أكبر عدد من الأشخاص يقومون برش بخاخ الجسم في وقت واحد".اجتمع في 28 سبتمبر 2025، أكثر من 2000 مشارك في مركز دبي التجاري العالمي ليصنعوا لحظة تاريخية للمنطقة وصناعة العطور العالمية. يعزز هذا الإنجاز مكانة دبي كمنصة للأرقام القياسية العالمية.

RealMan and Ossum by Vini International Set Guinness World Record

جلس المشاركون في منطقة مخصصة ومحاطة بحواجز داخل قاعة مركز دبي التجاري العالمي، وعند الإشارة المنظمة، قاموا برش عطرهم المختار من ريل مان أو أوسم في تزامن تام، مما خلق أجواءً مليئة بالطاقة والحماس. التقطت كاميرات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي الحدث من كل زاوية، بينما أدار ميثون راميش الفعالية. وشكلت هذه الفكرة الاستعراضية محور الحملة الأوسع لشركة "فيني إنترناشونال" لتسليط الضوء على العلامتين التجاريتين معًا.

وقال سمير بهاتاشارجي مدير المبيعات الدولية في فيني إنترناشونال"نحن فخورون بخلق إنجاز يتجاوز مجرد أرقام قياسية. يمثلريل مانوأوسمالفردية والانتعاش. يُظهر هذا الرقم القياسي عمق ارتباطنا بالمستهلكين والتزامنا الدفع بحدود الإبداع– ليس فقط في تطوير المنتجات، ولكن أيضًا في مجال التسويق التجريبي القائم على الخبرات الملموسة".

كان محكم موسوعة جينيس ™ حاضرًا طوال محاولة كسر الرقم، حيث قام بالتحقق الدقيق من التزام المشاركين بالقواعد. وعقب التأكد، أصدر إشهادًا بتحقيق الرقم القياسي فورًا وقُدِّمت الشهادة الرسمية خلال حفل تسليم جائزة موجز .

تسلّم الشهادة عدد من قيادات فيني إنترناشونال البارزين، من بينهم جاجاديش مانغات، مدير المبيعات؛ وشايفان جورج، رئيس قسم ريل مان ؛ وراكش بوروهيت، مدير مبيعات أوسم. وانضم إليهم على المنصة منسق الحدث بيني توماس، والقنصل العام الهندي في دبي ساتيش كومار سيفان، ورئيس "منتدى خريجي كليات كيرالا - فرع الإمارات" بول تي جوزيف، وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى .

شكلت هذه الفعالية التي حطمت الرقم القياسي جزءًا من حملة شاملة متعددة القنوات. حيث ساهمت الفعاليات الرقمية، وشراكات المؤثرين، والعروض الترويجية داخل المتاجر، وتقديم عينات مجانية للمستهلكين، في تعزيز توسيع نطاق الحملة بشكل كبير. كما شهدت قنوات التواصل الاجتماعي موجة زيادة كبيرة في المنشورات والمشاركات تحت هاشتاج #RealManOssumGuinnesWorldRecord ، مما زاد من التفاعل حول العلامة التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط .

نبذة عن فيني إنترناشونال

تتخذ فيني إنترناشونالمن الهند مقرًا رئيسيًا لها، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال الابتكار في العناية الشخصية، مع توسع سريع في الأسواق العالمية. وقد أصبحت علامتا ريل مان وأوسمأسماءً مألوفة في المنازل، حيث تحظيان بالتقدير لعطورهما التي تدوم طويلًا، وعروضهما التجارية الجريئة، وتركيباتهما عالية الأداء.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2802811/GWR_AWARD_ON_STAGE.jpg