سعادة مباركة إبراهيم تفتتح القمة العلمية لأمراض الأمعاء الالتهابية 2026 في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- افتتحت سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أعمال القمة العلمية لأمراض الأمعاء الالتهابية 2026، التي استضافتها شركة جونسون آند جونسون ونظمتها شركة Meeting Minds Experts في فندق ماريوت ماركيز دبي، تحت شعار "عصر الإنترلوكين-23 في أمراض الأمعاء الالتهابية: تبادل الخبرات الإماراتية".

(from left to right): Dr. Sameer Al Awadhi, H.E. Mubaraka Ibrahim, Mr. Pedro Matos-Rosa (from left to right): Dr. Nadine Omar, Dr. Nabil Quraishi, H.E. Mubaraka Ibrahim, Dr. Sameer Al Awadhi, Mr. Pedro Matos-Rosa

جمعت القمة نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والخبراء والمتخصصين وصناع القرار من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية وتعزيز الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض في المنطقة.

وأكدت سعادة مباركة إبراهيم أن مواكبة التطورات العلمية المتسارعة في المجال الصحي تتطلب تعزيز التكامل بين الخبرات الطبية والتقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تدعم الابتكار وتبادل المعرفة. وأوضحت أن القمة تمثل منصة علمية مهمة لتوحيد الرؤى وتبادل أفضل الممارسات في تشخيص وعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتمكين الكوادر الطبية من الوصول إلى أحدث المستجدات العلمية، وتعزيز تبني الحلول المبتكرة التي تنعكس إيجاباً على جودة حياة المرضى وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وتضمن برنامج القمة، التي استمرت على مدار يومين، جلسات علمية وحلقات نقاش، حيث أتاحت فرصة مميزة لتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات حول استراتيجيات العلاج ونماذج الرعاية، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات، من بينها "دليل الحوار مع المرضى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية في منطقة الخليج".

كما شهدت القمة إطلاق مبادرة خاصة لدعم المرضى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية، وتكريم السيدة نادين عمر، مدربة أول برنامج معتمد من المنظمة الأوروبية لمرض كرون والتهاب القولون التقرحي (ECCO) والمقدم للكوادر التمريضية المختصة بأمراض الأمعاء الالتهابية، تقديراً لإسهاماتها في تطوير الكفاءات التمريضية المتخصصة في المنطقة.

من جانبه، قال السيد بيدرو ماتوس روزا، المدير العام لشركة يانسن/جونسون آند جونسون – الخليج: "نفخر بتنظيم هذه القمة التي تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، وتوفر منصة علمية لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يسهم في تطوير رعاية المرضى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية ودعم الابتكار في هذا المجال الحيوي".

نبذة عن القمة العلمية لأمراض الأمعاء الالتهابية 2026

تعد القمة العلمية لأمراض الأمعاء الالتهابية 2026 ملتقى علمياً إقليمياً يقام في هذه الدورة تحت شعار "عصر الإنترلوكين-23 في أمراض الأمعاء الالتهابية: تبادل الخبرات الإماراتية"، ويجمع نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والمتخصصين والباحثين وكوادر التمريض وقيادات القطاع الصحي من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بهدف تعزيز الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض للمصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية.

[email protected]