أسوان، مصر, 5 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حملة عمليات علاج العيون التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتستهدف مرضى العيون غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في المستشفى الجامعي في أسوان بجمهورية مصر العربية.

سلطان بن أحمد القاسمي يدشن حملة عمليات العيون في مستشفى أسوان الجامعي بجمهورية مصر العربية سلطان بن أحمد القاسمي يدشن حملة عمليات العيون في مستشفى أسوان الجامعي بجمهورية مصر العربية سلطان بن أحمد القاسمي يدشن حملة عمليات العيون في مستشفى أسوان الجامعي بجمهورية مصر العربية

وتعرف سموه على الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى بمختلف أقسامه وما يضمه من أحدث الأجهزة الطبية والمرافق المجهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المرضى ومتلقي العلاج، مستمعاً سموه لشرحٍ عن آلية استقبال المرضى وتشخيص الحالات المرضية الخاصة بالعيون، من خلال غرف الكشف والفرز، وصولاً للعملية الجراحية التي يحتاجها المريض.

والتقى سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام المرضى الذين اجروا عمليات العيون وتكفلت بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر برامجها التلفزيونية والإذاعية الخيرية التي تعمل على جمع التبرعات الخيرية من أصحاب الأيادي البيضاء، مطمئناً سموه على صحتهم داعياً الباري عز وجل أن يرزقهم موفور الصحة ودوام العافية.

وعبر المرضى عن سعادتهم الكبيرة بزيارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والاطمئنان على صحتهم، وإعطائهم فرصة تلقي العلاج بشكل مجاني للبدء مجدداً بممارسة الحياة الطبيعية، راجين من الله القدير أن يكتب لسموه وأهل الخير الأجر الجزيل نظير الخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسات إمارة الشارقة لعلاج المرضى في مختلف أنحاء العالم.

ووجه محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشكر لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على حضوره وإطلاقه الحملات العلاجية الخاصة بالقلوب والعيون في جمهورية مصر العربية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تتلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتهم المستمرة التي تعزز من إسهامات الهيئة في العمل الخيري وتسعى بشكل حثيث إلى الوصول للمحتاجين والمساهمة في رفع مستويات العيش لديهم وتوفير حياة صحية لجميع المرضى حول العالم.

وأشاد مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون الكبير من جمعية الشارقة الخيرية في دعم الحملات الخيرية، مثمناً جهودهم في استعراض الحالات المرضية من خلال البرنامج الإذاعي "الريح المرسلة" والمساهمة في جمع التبرعات وصولاً إلى تقديم المساعدات الطبية للمستحقين.

وأكد محمد حسن خلف على أن رسالة الهيئة لا تقتصر على الدور الإعلامي فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتعزيز قيم الخير والمحبة والتكافل الاجتماعي، معتبراً أن الزيارات والالتقاء بالحالات المرضية التي تتلقى العلاج اللازم والحديث مع أسر الأطفال تعمل على تحفيز القائمين في قطاع البرامج الخيرية لتقديم المزيد من أجل توفير المساعدات الصحية لأكبر عدد ممكن حول العالم.

من جانبه أعرب عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عن سعادته بإطلاق حملة "القلوب الصغيرة" وحملة "علاج العيون" في محافظة أسوان المصرية، لتنضم الحملة إلى الحملات الخيرية الأخرى التي تشرف عليها الجمعية، حيث تم إجراء ما يزيد عن 130 عملية قلب للأطفال في العديد من دول آسيا وأفريقيا.

وأضاف بن خادم // تأتي الحملة بتكفل من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمحسنين لتواصل مسيرتها الإنسانية بعلاج الأطفال المصابين بأمراض قلبية والأفراد الذين يعانون من أمراض في العيون من أبناء محافظة أسوان وما جاورها، مشيراً إلى أن الجمعية ستشرف على كافة العمليات الجراحية التي سيتم إجراؤها من خلال مركز مجدي يعقوب للقلب أو مستشفى أسوان الجامعي //.

وأشار بن خادم إلى أن العمل في الحملات الخيرية يعبر عن نهج إنساني تلتزم به دولة الإمارات تجاه الأشقاء والأصدقاء في دول العالم المختلفة، وهو تأكيد على قيمة هذا العمل وترسيخ لمشاعر الترابط بين البشر، متوجهاً بالشكر الجزيل للمتبرعين على ما يقدمونه من دعم للجمعية في سبيل أداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، ولهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على دعمهم الكبير في المساهمة بالحملات العلاجية وجمع التبرعات لتنفيذ هذه المشاريع التي من شانها تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمستفيدين وإعادة الامل إلى نفوسهم.

وتسعى حملة علاج مرضى العيون التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال برامجها الخيرية "ألم وأمل" و"الريح المرسلة" بجمع التبرعات من أصحاب الخير، لتوفير الرعاية اللازمة والعلاج إلى حوالي 500 شخص من غير المقتدرين على تحمل تكاليف العلاج ممن يعانون من أمراض العيون، وضعف الإبصار وإجراء عمليات المياه البيضاء.

ويضم مستشفى أسوان الجامعي العديد من الأقسام المتخصصة في العلاجات الطبية والكوادر التمريضية المدربة على التعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى غرف العمليات المجهزة بأحدث المعدات الطبية والتي تستوعب عدد أكبر من المرضى كون المستشفى يخدم محافظة أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة لها.

وعلى هامش الزيارة أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مبادرة "تبنَّ مكتبة" في مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب ومستشفى أسوان الجامعي، وهي إحدى مبادرات "مؤسسة كلمات" التي تهدف إلى تزويد الأطفال بمكتبات مدمجة تحتوي كل منها على 100 كتاب باللغة العربية وتمتاز بتنوع عناوينها وموضوعاتها وتتلاءم مع مختلف الفئات العمرية.

وتستهدف المبادرة توزيع المكتبات على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمراكز غير الحكومية والمجتمعية والمدارس والجامعات والمعاهد، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة ممن فقدوا موارد التعليم والمعرفة، ولإدماجهم بمجتمعاتهم الجديدة والتمسك بارتباطاتهم الثقافية.

وتواصل جمعية الشارقة الخيرية حملاتها الخيرية المختلفة في أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث سينتقل وفد الجمعية إلى مدينة سوهاج وسيتم توزيع الطرود الغذائية وتكريم الأيتام من حفظة كتاب الله عز وجل، إضافة إلى زيارة مراكز غسيل الكلى ومستشفيات القلب والعيون لضمان وصول التبرعات لمستحقيها.

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال زيارته كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجميعة الشارقة الخيرية، وعدداً من مديري قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمسؤولين في القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية.

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