ببعض نباته المنتخب من الجيل الثاني: قمح الشارقة يتجاوز 7 سنابل بنسبة بروتين قياسية بلغت 19.3%

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 8 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- حققت إمارة الشارقة إنجازاً بارزاً في زراعة القمح بالبيئات الصحراوية، بعد نجاحها في إنتاج نباتات من الجيل الثاني لسلالة "قمح الشارقة" تجاوزت المعدل العالمي في عدد السنابل، مع نسبة بروتين قياسية بلغت 19.3%، وهي من أعلى النسب المسجلة عالمياً، مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 10 و13% للقمح الطري و12 إلى 15% للقمح الصلب. وسجلت بعض النباتات 8 سنابل للنبتة الواحدة، متجاوزة الحد العالمي البالغ 7 سنابل، ما يعكس نجاح برامج الانتخاب الوراثي والثبات على الصفات المرغوبة.

وأشار الدكتور فاضل الزعبي، مدير مركز جنيف للدراسات وخبير الأمن الغذائي، إلى أن تجربة الشارقة تمثل "حالة دراسية استثنائية" في العالم العربي، داعياً إلى تحويلها إلى منصة إقليمية لتطوير سلالات مقاومة للتغير المناخي والجفاف. وأكد أن هذه النتائج تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على سلاسل الإمداد الغذائي عالميًا بسبب المناخ والتوترات الجيوسياسية، مما يدفع الدول لإعادة تقييم استراتيجياتها الزراعية وقدرتها على تحقيق مرونة غذائية.

تعتمد التجربة الزراعية في الشارقة على منظومة متكاملة تشمل الزراعة الدقيقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والمستشعرات الأرضية، وصور الأقمار الصناعية لإدارة الري وتقليل الفاقد المائي، ما يرفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 و40% ويخفض استهلاك المياه بما يصل إلى 30%. ويبرز المشروع نموذجًا ناجحًا لتوطين إنتاج السلع الاستراتيجية مثل القمح ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الغذائي المستدام.

تعكس هذه الإنجازات التزام الشارقة بالابتكار الزراعي المدعوم بالبحث العلمي والتقنيات الحديثة، مؤكدةً أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بالأراضي الخصبة أو الموارد المائية، بل بالتكنولوجيا وكفاءة إدارة الموارد، ما يجعل المشروع نموذجاً يحتذى به في مواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد الطبيعية.

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حسين الملا

تنفيذي العلاقات الإعلامية – المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

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