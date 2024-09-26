سلطان بن أحمد القاسمي يدشن حملة القلوب الصغيرة والعيون في المستشفى الوطني بجمهورية قيرغيزستان Sharjah Government Media Bureau 26 سبتمبر, 2024, 16:24 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال بيشكيك، قرغيزستان, 26 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم الخميس، حملة القلوب الصغيرة والعيون التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وتستهدف المرضى غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج، وذلك في المستشفى الوطني في العاصمة القيرغيزية بيشكيك. Continue Reading

Sultan bin Ahmed launches Small Hearts and Eyes Campaign at the National Hospital in the Kyrgyz Republic Sultan bin Ahmed launches Small Hearts and Eyes Campaign at the National Hospital in the Kyrgyz Republic Sultan bin Ahmed launches Small Hearts and Eyes Campaign at the National Hospital in the Kyrgyz Republic Sultan bin Ahmed launches Small Hearts and Eyes Campaign at the National Hospital in the Kyrgyz Republic Sultan bin Ahmed launches Small Hearts and Eyes Campaign at the National Hospital in the Kyrgyz Republic

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد محمد الكمالي أخصائي جراحة قلب أطفال، حول الحالات التي تم إجراء العمليات لها، بالإضافة إلى الحالات التي سيتم الكشف عليها وتشخيصها لتحديد نوعية العلاج المناسب لها من قسطرة أو جراحة قلبية من الأطفال المرضى.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على الآلية المتبعة في تشخيص الحالات المرضية وتحديد الخطة العلاجية للمرضى، مشاهداً سموه طريقة تحضير المريض لعملية القسطرة والعمليات الجراحية المختلفة مثل عمليات ثقب القلب والحاجز الأذيني في المستشفى.

كما التقى سموه عدداً من الأطفال المنتفعين من الدعم العلاجي الذي تبرعت به هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مطمئناً سموه على صحتهم وسير الخطة العلاجية الموضوعة لهم، متمنياً سموه لهم دوام الصحة والعافية، مشيداً سموه بالتعاون الكبير من الدكتور أحمد الكمالي والفريق الطبي المحلي في المستشفى الوطني بقيرغيزستان لإجراء العمليات الجراحية للمرضى.

وانتقل بعدها سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى مبنى أمراض العيون في المستشفى الوطني، مستمعاً سموه من الكوادر الطبية لشرحٍ عن آلية استقبال مرضى عمليات العيون وتشخيص الحالات المرضية وصولاً للعمليات الجراحية التي تدعمها الحملة مثل أمراض ضعف الإبصار وعمليات سحب المياه البيضاء.

وتبادل سموه الحديث مع مرضى العيون الذين اجروا العمليات الجراحية، معبرين لسموه عن فرحتهم الكبيرة وموجهين شكرهم وتقديرهم للجهود الخيرية التي تقوم بها دولة الإمارات والشارقة بتكفلها لنفقات العلاج، الأمر الذي ساهم في إبصارهم بعد فقدانه لمدة طويلة وممارسة حياتهم الطبيعية، راجين من الله القدير أن يكتب لسموه وأهل الخير الأجر الجزيل نظير الخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسات إمارة الشارقة لعلاج المرضى في مختلف أنحاء العالم.

ووجه سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام المختصين بالإسراع في تزويد مستشفى أمراض العيون بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة التي تساهم في تشخيص الحالات المرضية وتقديم الدعم الكامل للمرضى، وذلك بعد زيارة سموه لغرف الكشف والمختبرات الطبية التي تحوي أجهزة تقليدية قديمة، والتي تأتي كجزء من حملة دعم المرضى التي تتكفل بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر برامجها التلفزيونية والإذاعية الخيرية.

وتسعى حملة علاج مرضى القلوب والعيون التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال برنامجها الخيري "ألم وأمل" لجمع التبرعات من أصحاب الخير، وتوفير الرعاية اللازمة والعلاج إلى حوالي 1000 شخص من غير المقتدرين على تحمل تكاليف العلاج من الأطفال مرضى القلب وممن يعانون من أمراض العيون.

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال زيارته كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجميعة الشارقة الخيرية، وعدداً من المدراء والمسؤولين في القطاع الطبي بجمهورية قيرغيزستان.

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