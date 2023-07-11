سوق أتمتة الخدمات اللوجستية العالمية سيتجاوز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5% بحلول عام 2030 | Dataintelo
11 يوليو, 2023, 08:12 AST
بيون، الهند 11 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- وفقًا لدراسة السوق التي نشرتها Dataintelo، بعنوان "سوق أتمتة الخدمات اللوجستية العالمية حسب النوع (إدارة المستودعات، إدارة النقل)، حسب التطبيق (البيع بالتجزئة، التجارة الإلكترونية، التصنيع، أخرى)، والمنطقة: الحجم والحصة والاتجاهات وتحليل الفرص، 2022-2030،"من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5% خلال الفترة من 2022 إلى 2030.
اللاعبون الرئيسيون المشمولون بالتقرير
- Honeywell Intelligrated
- Murata Machinery
- Knapp AG
- Jungheinrich AG
- SSI Schaefer
- Mecalux
- Vitronic
- Beumer Group
- Daifuku
- Swisslog
- Dematic Corp.
- TGW Logistics Group GmbH
- Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation
قم بتنزيل نموذج PDF هنا: https://dataintelo.com/request-sample/?reportId=154901
ويغطي التقرير بيانات عن الاتجاهات العامة الناشئة، ومحركات السوق، وفرص النمو، والقيود التي من شأنها أن تغير ديناميكيات السوق. يوفر تحليلًا متعمقًا لقطاعات السوق، والجهات الفاعلة في الصناعة، والاستراتيجيات الحاسمة التي تساعد الجهات الفاعلة في السوق على توسيع أعمالهم.
لأية أسئلة: https://dataintelo.com/enquiry-before-buying/?reportId=154901
النقاط الرئيسية:
- تشمل الأتمتة اللوجستية مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك مناولة المواد وإدارة المستودعات وإدارة النقل التي تستخدم لتحسين سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية.
- من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة للتسليم في الوقت المناسب والطلب المتزايد على الحلول الآلية في أنظمة إدارة النقل والمستودعات إلى تعزيز السوق في السنوات القادمة.
- من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة المستودعات بأسرع معدل نمو سنوي مركب، بسبب المتطلبات المتزايدة لإدارة المستودعات المبسطة.
- من المتوقع أن يستحوذ قطاع البيع بالتجزئة على حصة كبيرة في السوق، بسبب الاتجاه المتزايد للتسوق عبر محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت.
- من المرجح أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بوتيرة كبيرة، بسبب التوسع السريع للمتاجر عبر الإنترنت.
- من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية، بسبب التصنيع السريع وزيادة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر البلدان النامية مثل الهند والصين.
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الشرائح المشمولة
النوع
- إدارة المستودعات
- إدارة وسائل النقل
التطبيق
- محلات البيع بالتجزئة
- التجارة الإلكترونية
- التصنيع
- أخرى
المنطقة
- أمريكا الشمالية
- أمريكا اللاتينية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- الشرق الأوسط وأفريقيا
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