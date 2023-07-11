سوق أتمتة الخدمات اللوجستية العالمية سيتجاوز بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5% بحلول عام 2030 | Dataintelo

بيون، الهند 11 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- وفقًا لدراسة السوق التي نشرتها Dataintelo، بعنوان " سوق أتمتة الخدمات اللوجستية العالمية حسب النوع (إدارة المستودعات، إدارة النقل)، حسب التطبيق (البيع بالتجزئة، التجارة الإلكترونية، التصنيع، أخرى)، والمنطقة: الحجم والحصة والاتجاهات وتحليل الفرص، 2022-2030،"من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5% خلال الفترة من 2022 إلى 2030.

اللاعبون الرئيسيون المشمولون بالتقرير

Honeywell Intelligrated

Murata Machinery

Knapp AG

Jungheinrich AG

SSI Schaefer

Mecalux

Vitronic

Beumer Group

Daifuku

Swisslog

Dematic Corp.

TGW Logistics Group GmbH

Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

قم بتنزيل نموذج PDF هنا: https://dataintelo.com/request-sample/?reportId=154901

ويغطي التقرير بيانات عن الاتجاهات العامة الناشئة، ومحركات السوق، وفرص النمو، والقيود التي من شأنها أن تغير ديناميكيات السوق. يوفر تحليلًا متعمقًا لقطاعات السوق، والجهات الفاعلة في الصناعة، والاستراتيجيات الحاسمة التي تساعد الجهات الفاعلة في السوق على توسيع أعمالهم.

لأية أسئلة: https://dataintelo.com/enquiry-before-buying/?reportId=154901

النقاط الرئيسية:

تشمل الأتمتة اللوجستية مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك مناولة المواد وإدارة المستودعات وإدارة النقل التي تستخدم لتحسين سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية.

من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة للتسليم في الوقت المناسب والطلب المتزايد على الحلول الآلية في أنظمة إدارة النقل والمستودعات إلى تعزيز السوق في السنوات القادمة.

من المتوقع أن ينمو قطاع إدارة المستودعات بأسرع معدل نمو سنوي مركب، بسبب المتطلبات المتزايدة لإدارة المستودعات المبسطة.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع البيع بالتجزئة على حصة كبيرة في السوق، بسبب الاتجاه المتزايد للتسوق عبر محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت.

من المرجح أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بوتيرة كبيرة، بسبب التوسع السريع للمتاجر عبر الإنترنت.

من المتوقع أن تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية، بسبب التصنيع السريع وزيادة أنشطة التجارة الإلكترونية عبر البلدان النامية مثل الهند والصين.

احصل على وصول كامل إلى تقرير 127 صفحة: https://dataintelo.com/checkout/?reportId=154901

الشرائح المشمولة

النوع

إدارة المستودعات

إدارة وسائل النقل

التطبيق

محلات البيع بالتجزئة

التجارة الإلكترونية

التصنيع

أخرى

المنطقة

أمريكا الشمالية

أمريكا اللاتينية

أوروبا

آسيا والمحيط الهادئ

الشرق الأوسط وأفريقيا

تقارير ذات صلة:

للتواصل:

الهاتف: +1 909 414 1393

البريد الإلكتروني : [email protected]

الموقع الإلكتروني: https://dataintelo.com/

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2099960/4098860/Dataintelo_Logo.jpg

Dataintelo SOURCE