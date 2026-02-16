سياسات الإعفاء من التأشيرة تُغذّي اتجاهًا جديدًا في السياحة العلاجية: مرضى دوليون يُشيدون بخدمات Parkway في شانغهاي

شانغهاي، 15 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- مع تطبيق سياسة العبور بدون تأشيرة لمدة 144 ساعة عبر عدة مدن في الصين، أصبح الزوار الدوليون يتمتعون الآن بدرجة أكبر بكثير من المرونة. في الآونة الأخيرة، برز اتجاه لافت: إذ بات العديد من الأجانب القادمين إلى شانغهاي بغرض الأعمال أو السياحة يدرجون "إدارة الصحة" أو "الوصول المريح إلى الخدمات الطبية" ضمن جداولهم المزدحمة، ما أدى إلى تلاشي الفاصل بين "السفر الترفيهي إلى الصين" و"السفر العلاجي داخل الصين". يحظى كلٌّ من مركز Parkway MediCentre Xintiandi، الواقع في قلب وسط مدينة شانغهاي، ومستشفى Parkway Shanghai، القريب من مركز النقل في هونغكياو، بإقبال متزايد من المرضى الدوليين بفضل خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والمتوافقة مع المعايير الدولية، والمواقع الإستراتيجية، والتواصل السلِس.

وعلى مدار أكثر من عقدين من التواجد في شانغهاي، شهدت Parkway وأسهمت في "العصر الذهبي" لانفتاح المدينة — بل والبلاد — على العالم. حتى الآن، خدمت Parkway ما يقرب من 500 ألف مريض من 77 دولة ومنطقة، كما تم اعتمادها كمزوّد رسمي لفحوصات الكشف الطبي لعدد من السفارات، من بينها سفارات المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا. إن هذه الخبرة الواسعة في تقديم الخدمات الدولية، إلى جانب الثقة الراسخة بالعلامة التجارية، تضع Parkway في موقع الجسر المحوري الذي يربط بين الاحتياجات الصحية العالمية وموارد الرعاية الصحية المتميزة في شانغهاي.

وبصفتها من أوائل مزوّدي خدمات الرعاية الصحية الدولية عالية الجودة الذين دخلوا الصين، تواصل Parkway تحسين شبكة خدماتها في شانغهاي. من خلال نظام خدمات ثلاثي المستويات — يضم مستشفى شاملًا، ومراكز طبية، وعيادات مجتمعية موزعة في هوانغبو وتشانغنينغ ومينهانغ وبودونغ — تضمن Parkway تغطية على مستوى المدينة وربطًا فعالًا مع منظومة الرعاية الصحية في دلتا نهر اليانغتسي، مما يُعزز باستمرار سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية والتكامل بينها على المستوى الإقليمي.

باعتباره مؤسسة طبية شاملة، يستمد مستشفى Parkway Shanghai قوته الأساسية من فريق طبي عالي الخبرة، مدعومًا بموقعه القريب من مطار هونغكياو الدولي. يوفر المستشفى خدمات عيادات خارجية متعددة التخصصات يشرف عليها أطباء متفرغون ذوو خبرة طويلة، كما يستفيد أيضًا من شبكة واسعة من الموارد الطبية عالية الجودة، تشمل تعاونًا مع ما يقرب من 300 خبير سريري من مستشفيات الدرجة الثالثة من الفئة أ في شانغهاي. من خلال نظام مواعيد مُبسّط، يمكن للمرضى الوصول بكفاءة إلى الاختصاصيين الذين يحتاجون إليهم، وإتمام العملية كاملة — من الاستشارة والتشخيص إلى وضع خطة العلاج — في بيئة مريحة، مما يحدّ فعليًا من فترات الانتظار الطويلة. سواءٌ تعلق الأمر باستبدال المفاصل، أو جراحة المرارة، أو جراحة سرطان الغدة الدرقية — سواء كانت إجراءات شائعة أو معقدة — يتلقى المرضى رعاية مهنية وسلِسة وعالية الجودة.

إلى جانب ذلك، يلبّي كلٌّ من Parkway MediCentre Xintiandi وParkway Medical Clinic Gubei وParkway Medical & Dental Clinic Biyun الاحتياجات الطبية في المراكز التجارية والمناطق ذات الكثافة السياحية العالية. ويمتد مركز Parkway MediCentre Xintiandi على مساحة تقارب 7,000 متر مربع في قلب المدينة، ويقدّم خدمات رعاية صحية سريعة ودقيقة ومخصصة، مصممة خصيصًا للمسافرين ذوي الجداول الزمنية المزدحمة. وتبرز خدمتان على وجه الخصوص. لتلبية احتياجات المرضى الذين يتطلبون تحضيرات خاصة، يوفّر المركز باقات فحوصات صحية مع إقامة لليلة واحدة، تتيح للمرضى تسجيل الدخول في اليوم السابق لإجراء الفحوصات والإقامة في غرفة ملاحظة خاصة مجهزة بالكامل. وهذا يضمن بيئة مريحة ومناسبة لاستكمال التحضيرات اللازمة قبل العمليات أو الفحوصات. بحيث يتمكن المرضى في صباح اليوم التالي من إتمام اختباراتهم بكفاءة، لتحسين الاستفادة من الوقت والتجربة ككل. بالنسبة للعمليات الجراحية البسيطة إلى المتوسطة المؤهلة، قام المركز بتحسين إجراءاته بما يمكّن المرضى من استكمال مراحل الدخول، والجراحة، ومراقبة التعافي، والخروج من المستشفى خلال 24 ساعة فقط بأمان — مما يوفّر وقتًا كبيرًا ويقدّم قيمة خاصة لخبراء الأعمال الذين لا يستطيعون تحمّل انقطاعات طويلة في جداول أعمالهم.

ومع استمرار الصين في تعميق سياسة الانفتاح، يتزايد وضوح جاذبية شانغهاي كمدينة عالمية، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية. بفضل مزايا علامتها المميزة، ومواقعها الإستراتيجية، ونموذجها المرتكز على المريض، تعيد Parkway تعريف تجربة "السفر الطبي الدولي"، لتؤدي دور الجسر الحيوي الذي يربط بين الطلب العالمي على الرعاية الصحية والموارد الطبية الرائدة في شانغهاي.