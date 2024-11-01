سيقام الحدث الأول لعلامة BC.GAME التجارية واسمه Untamed Moments في دبي خلال منتدى Blockchain Life 2024

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 1 نوفمبر، 2024 / PRNewswire / -- باعتباره حفل إطلاق منتدى Blockchain Life 2024، فإن حدث Untamed Moments الذي تنظمه منصة BC.GAME ، سوف يمهد الطريق لشهر مثير من أحداث البلوكتشين في دبي. وفي 20 أكتوبر 2024، سيجتمع ضيوف الحفل في ملهى 1OAK، في فندقJW Marriott Marquis Hotel، لليلة مليئة بالأداء المثير من منسقة الأغاني DJ Soda، ومنسق الأغاني DJ Yuto مع ظهور ضيوف خاصين هم المغني Jason Derulo والمغني Lil Pump.

إن دبي مزدحمة بأحداث رئيسية مثل قمة Future Blockchain Summit، وعرض Gitex Global، ومؤتمر Binance Blockchain Week طوال شهر أكتوبر. وسيكون حدث Untamed Moments الخاص بالعلامة التجارية BC.GAME منصة الإطلاق المثالية، للترحيب بمحترفي الصناعة والمحبين وأكبر المؤثرين، بما في ذلك Eljaboom، لتوسيع شبكة علاقاتهم والاحتفال بمستقبل تكنولوجيا البلوكتشين.

علاوة على الترفيه عالمي المستوى، سيضم الحفل ألعاب ممتعة مع جوائز رائعة، بما في ذلك فرصة للفوز بجهاز iPhone 16، وSamsung Flip 6، ومكبرات الصوت Marshall، وسماعات JBL.

الدخول مجاني، مع توفير الطعام والمشروبات. ويبدأ التسجيل في الساعة 8:30 مساءً، حيث يبدأ الحفل في الساعة 9:00 مساءً ويستمر حتى الساعة 1:00 صباحًا. لا تفوت فرصتك لتكون جزءًا من هذه الليلة التي لا تنسى - سجل الآن .

إلى جانب هذا الحدث المذهل، ستتعاون منصة BC Games أيضًا مع شركة 13Desk كشريك للألعاب والترفيه لرفع مستوى تجربة حدث 13Desk Meet Up، الذي أُقيم بالفعل في بلدان متعددة؛ بهدف تشكيل مركز للموارد لمجتمع Web3 بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، ما تزال BC.GAME تقود قطاع الألعاب التي تستخدم العملات المشفرة بمبادرات مثل $BC Mining Rush. وهذا الحدث يؤكد على تفاني منصة BC.GAME في توفير فرص جذابة ومجزية لمجتمعها، مع إدخال مستخدمين جدد إلى عالم الألعاب التي تستخدم العملات المشفرة المتنامي. يعد حدث $BC Mining Rush بأن يكون حدثًا بارزًا في عالم العملات المشفرة، فهو يوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركين لزيادة مخزون محافظهم المشفرة بفضل المكافآت.

نبذة عن BC.GAME

BC.GAME هي منصة ألعاب أون لاين رائدة تقدم مجموعة واسعة من الألعاب وفرصا للمراهنات الرياضية. تشتهر BC.GAME بواجهتها الصديقة للمستخدم والأمن القوي والتزامها بالابتكار، وما تزال الخيار الأول لعشاق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. ومع أحداث مثيرة مثل $BC Mining Rush، فإن منصة BC.GAME توفر فرصًا لا مثيل لها للعب والكسب داخل بيئة العملات المشفرة.

لمزيد من المعلومات، يمكن للمستخدمين متابعة BC.GAME على تويتر على: @ BCGameOfficia l.