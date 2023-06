سيقود مديرون تنفيذيون من فئة C-SUITE من COCA-COLA وFINE HYGIENIC HOLDING وCIGNA HEALTHCARE وBIC وVIATRIS نسخة 2023 للشرق الأوسط من BREAK THE CEILING TOUCH THE SKY®

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم House of Rose Professional Pte. Ltd (HORP) أن كبار المديرين التنفيذيين للشركات الرائدة في الصناعة Coca-Cola وFine Hygienic Holding وCigna Healthcare وBIC وViatris سيقودون تعاونًا مع العديد من أكثر الشركات نجاحًا في الشرق الأوسط في نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky®(BTCTTS) - وهي قمة النجاح والقيادة للمرأة التي تقام مباشرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 6 سبتمبر 2023. سيترأس كل من Sedef Salingan Sahin، رئيس أوراسيا والشرق الأوسط في Coca-Cola؛ و James Michael Lafferty، الرئيس التنفيذي لشركة Fine Hygienic Holding؛ و Peter Van den Broeck، نائب الرئيس الأول والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا في BIC؛ و Jerome Droesch، الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية والصحة الدولية Cigna Healthcare وأيمن مختار، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوراسيا في Viatris، هذه النسخة السنوية السادسة من الشرق الأوسط للقمة التي توفر للشركات المشاركة فرصة فريدة لدعم المساواة والتوازن بين الجنسين في الشرق الأوسط، وإلهام وتمكين قادتها من النجاح والتعلم عبر الصناعات حول أفضل الممارسات للقيادة والتنوع والإنصاف والشمول والنجاح في منطقة الشرق الأوسط الديناميكية.

تُعَد نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky® بمثابة ركيزة هامة من شبكة Break the ceiling touch the sky العالمية مع نُسَخ في الشرق الأوسط والأمريكتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. وتدعم القمة مهمة HORP لعام 2029 من أجل عالم أفضل - خطة العمل العشرية لمضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الإناث خمس مرات في أكبر 500 شركة في العالم (من 14 في عام 2020 إلى 70 في عام 2029)، ومضاعفة عدد الرؤساء التنفيذيين من الذكور في نفس المجموعة الذين يستثمرون بنشاط في التنوع والإدماج بين الجنسين. تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة المفضلة لـ Break the ceiling touch the sky® منذ عام 2018، مما يدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوازن والمساواة بين الجنسين.

Leticia Cachinho، أوراسيا والشرق الأوسط – قائدة فئات الترطيب والرياضة والشاي والقهوة، في شركة Coca-Cola شاركت قائلة: " بالتنوع والشمول نخلق مستقبلًا مشتركًا أفضل للناس في كل مكان. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تُمكِّن وتُثقِّف وتُلهِم التنوع الثقافي والجنساني عبر جميع مستويات المؤسسة. كما نؤمن بأن التنوع هو مقدمة لثقافة التعاطف والابتكار. كما يسعدنا أن نتشارك مع قمة Break the ceiling touch the sky ® والتي ستمنح المشاركين فرصة للتعلم من الآخرين، ومشاركة أفضل الممارسات، والتواصل مع أقرانهم وتخطيط دوراتهم الفردية من أجل تحقيق النجاح".

وعلق James Michael Lafferty، الرئيس التنفيذي لشركة Fine Hygienic Holding، قائلًا: "نحن فخورون بأن نكون راعيًا بلاتينيًا مرة أخرى لنسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky. يجدد تجديد شراكتنا التزامنا بمهمتنا المستمرة لجعل بيئة مكان العمل في FHH أكثر شمولًا ودعوة للنساء. أنا فخور بالتقدم الذي تحرزه شركتنا في هذا المجال، واعتماد أفضل الممارسات، والاحتفاء بجهود ومساهمات النساء من خلال طرح سياسات وبرامج عالمية المستوى تضمن عملهن في بيئة داعمة تسمح لهن بإطلاق العنان لإمكاناتهن وازدهارهن. نتوقع أن يكون إصدار 2023 هو الإصدار الأكبر والأفضل في الشرق الأوسط لـ Break the ceiling touch the sky® حتى الآن".

وقال Peter Van den Broeck، نائب الرئيس الأول والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا في BIC : "التنوع والشمول هما جزء من الحمض النووي لدينا في BIC. إن وجودنا العالمي في أكثر من 160 دولة يسمح لنا بتعزيز بيئة تناصر الخلفيات المتنوعة، وتجلب الإبداع والابتكار إلى عملنا وتشجع أعضاء الفريق على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. نحن نعزز التزامنا بالمساواة بين الجنسين لتمكين وتشجيع المواهب النسائية في جميع أنحاء المنظمة بهدف رؤية 40% من تمثيل النساء في مناصب المديرين وما فوقها بحلول عام 2027. وتساعدنا شراكتنا طويلة الأمد مع Break the ceiling touch the sky® في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم على تحقيق رؤيتنا والعمل مع الأفراد والمنظمات ذات التفكير المماثل للوصول إلى الأهداف المحددة. ونحن نتطلع إلى ما ستقدمه نسخة هذا العام."

شارك Jerome Droesch الرئيس التنفيذي للصحة المحلية والخدمات الصحية والصحة الدولية Cigna Healthcare "تعد المساواة بين الجنسين أولوية أساسية في كل ما نقوم به في Cigna. إنه متأصل بعمق في التزامنا بتعزيز منظمة متنوعة وشاملة. ولتحقيق هذه الرؤية، كرسنا أنفسنا لبناء فريق يحتفل بالتنوع ويوفر فرصًا متساوية لجميع الموظفين، بغض النظر عن جنسهم وعرقهم. علاوة على ذلك، يؤثر التنوع بين الجنسين بشكل إيجابي على كل من يسعى إلى تحقيق نتائج ويساهم في نجاحنا الجماعي. من حسن حظي أن أشهد على الاعتراف المتزايد بالمرأة كقوة مؤثرة في مكان العمل والمجتمع ككل في جميع أنحاء المنطقة. هذا التحول يلهمني ويعزز اعتقادي بأن إطلاق إمكانات المرأة له تأثير تحويلي. إنه يخلق تأثيرًا مضاعفًا للنجاح داخل المؤسسات، مما يولد تغييرًا إيجابيًا ويقود النمو."

واختتم Anthony A. Rose، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة House of Rose Professional والمؤلف الأكثر مبيعًا لكتاب Break the ceiling touch the sky: أسرار نجاح أكثر نساء العالم إلهامًا الذي ألهم القمة قائلًا: "يسرنا أن نستضيف نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من حملةBreak the ceiling touch the sky® في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع العلامات التجارية الرائدة في العالم. نحن نقدر دعم دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالمساواة بين الجنسين. وتُقدِّم الشركات المتنوعة جنسانيًا في جميع أنحاء العالم نتائج مالية أفضل، وتُنمي قادة أفضل، وتُقدِّم أعمالًا أفضل. وبفضل المعرفة العالمية وأفضل الممارسات التي نأتي بها من مختلف الصناعات على مستوى العالم، فإن المؤسسات التي تتعاون معنا في Break the ceiling touch the sky® تتعلم بشكل أسرع وتبني مؤسسات أقوى وأكثر شمولًا تقدم أعمالًا أفضل."

تحظى نسخة الشرق الأوسط لعام 2023 من Break the ceiling touch the sky® بدعم شركاء الصناعة الرئيسيين والذين يتضمنون غرفة التجارة الأمريكية في دبي وغرفة التجارة الأمريكية في أبو ظبي التي يمكن لأعضائها استخدام أسعار شركاء الصناعة التفضيلية على الرابط أدناه:

https://houseofroseprofessional.com/middle-east-2023/

House of Rose Professional Pte. Ltd. (HORP) هي شركة رائدة في تطوير القيادات التنفيذية النسائية وتقدم خدمات دولية في مجالات الموهبة (BeliEVE® ، التدريب (Break the ceiling touch the sky®) والتحول (CEOSmith®). منذ عام 2014، مكنت HORP ما يقرب من 40000 من القيادات النسائية من تحقيق نجاح أكبر. HORP هي أيضًا صاحبة القمة السنوية Break the ceiling touch the sky® 101 أفضل الشركات العالمية للنساء في مؤشر القيادة (المؤشر العالمي BTC 101)

