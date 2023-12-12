سينوبك تسلط الضوء على إنجازات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وتصدر تقرير الأداء العشري الأول بشأن دعم مبادرة "الحزام والطريق"

Mega-tonne Qilu-Shengli CCUS project started to operate in 2022, a milestone for China’s CCUS industry phasing in mature commercial operation

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- سلطت شركة الصين للبتروكيماويات (HKG:0386، المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"سينوبك Sinopec") الضوء على الإنجازات الرئيسية في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) وأصدرت أول تقرير أداء مدته 10 سنوات يدعم مبادرة "الحزام والطريق" ("BRI") في "التقدم المحرز في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الصين" و"المؤتمر العالمي لأفضل ممارسات الحياد الكربوني" في فعاليات جانبية لجناح الصين تم استضافتها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المنعقد في الفترة الممتدة من 30 نونبر/تشرين الثاني إلى 12 دجنبر/كانون الأول في دبي، حيث تم عرض إجراءات سينوبك الخضراء والمنخفضة الكربون.

التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) هي عملية خفض الكربون المتمثلة في التقاط ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات الصناعية المصدر والاستفادة منه بشكل فعال، وهي تقنية لديها القدرة على تقليل الانبعاثات بشكل كبير على نطاق واسع وتكون عنصرًا رئيسيًا على الطريق نحو تحقيق الحياد الكربوني.

وفي عام 2022، بدأت سينوبك رسميًا في تشغيل مشروع تشيلو-شنغلي لالتقاط واستخدام الكربون وتخزينه بقدرة ضخمة، وهو علامة بارزة في مرحلة التشغيل التجاري الناضج لصناعة التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في الصين. إنه أول مشروع تجريبي لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون في الصين بقدرة ضخمة، ومن المقدر أن يخفض انبعاثات الكربون بمقدار مليون طن سنويًا، أي ما يعادل زراعة ما يقرب من 9 ملايين شجرة. يتمتع المشروع بأهمية كبيرة لإنشاء "دورة الكربون الاصطناعية" ويوفر خبرة هندسية عملية واسعة النطاق وبيانات فنية لمشروع التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق واسع في الصين.

في نونبر/تشرين الثاني 2022، وقعت سينوبك مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة Shell وChina Baowu وBASF لإطلاق دراسة مشتركة حول أول مشروع مفتوح المصدر لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه بسعة 10 ملايين طن، بهدف توفير حلول إزالة الكربون للمنتجين الصناعيين في شرق الصين وبناء سلاسل توريد المنتجات منخفضة الكربون.

ويؤكد تقرير الأداء العشري حول مشاركة سينوبك في تطوير مبادرة الحزام والطريق، التزام سينوبك القوي بالتنمية المستدامة والمساهمات، التي تغطي نطاقات التعاون في مجال الطاقة، وحماية البيئة، والتبادلات الثقافية، والرفاهية الاجتماعية. كما يسلط التقرير الضوء أيضًا على مسار سينوبك لتعزيز التعايش المتناغم بين البشر والطبيعة، والدفع بنشاط للإنتاج الأخضر والنظيف، وتطوير الاقتصاد الدائري، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واتخاذ إجراءات مناخية استباقية.

اجتذب مؤتمر COP28 المستمر لمدة أسبوعين، والذي يركز على جداول الأعمال بما في ذلك تسريع تحول الطاقة وتمويل المناخ، أكثر من 70 ألف مشارك وهو أكبر مؤتمر للمناخ حتى الآن.

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