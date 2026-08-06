شركة Sinopec تُشغّل منشأة متخصصة لإنتاج 50,000 طن من بولي فينيل الكحول (PVA)، لتُنشئ أكبر قاعدة إنتاج عالمية من موقع واحد لإنتاج بولي فينيل الكحول عالي الجودة

تشونغتشينغ، الصين، 6 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- شركة المؤسسة الصينية للبترول والكيماويات (مؤشر بورصة هونغ كونغ: 0386، اختصارًا "Sinopec") تبدأ تشغيل منشأة متخصصة لإنتاج راتنج بولي فينيل الكحول (PVA) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50,000 طن متري، في شركتها التابعة Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. وقد حققت المنشأة تشغيلًا مستقرًا خلال مرحلة بدء التشغيل الأولية، وأنتجت منتجات مطابقة لمواصفات الجودة، فيما تم بالفعل إرسال أول شحنة إلى أوروبا.

ترفع المنشأة الجديدة إجمالي الطاقة الإنتاجية لموقع المصنع من بولي فينيل الكحول إلى 210,000 طن متري سنويًا، مما يجعله أكبر قاعدة إنتاج في العالم من موقع واحد لبولي فينيل الكحول عالي الجودة. من شأن الطاقة الإنتاجية الإضافية أن تعزز إمدادات المواد المتخصصة المستخدمة في الخلايا الكهروضوئية، والإلكترونيات، والأغشية البصرية، والمستحضرات الصيدلانية، وغيرها من التطبيقات عالية القيمة.

بولي فينيل الكحول هو بوليمر قابل للذوبان في الماء ويتمتع بخصائص قابلة للتحلل الحيوي، ويستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية والاستهلاكية. تُستخدم الأنواع المتخصصة ذات النقاء والشفافية المرتفعين في تصنيع الأغشية البصرية، وأغشية الاستقطاب (Polarizers)، والمنتجات الصيدلانية، والزجاج الآمن المُستخدم في السيارات والقطارات فائقة السرعة. كما يُستخدم بولي فينيل الكحول أيضًا في صناعات المنسوجات، ومواد البناء، ومواد التغليف القابلة للذوبان في الماء.

تقدم SVW Chemical أكثر من 100 درجة من بولي فينيل الكحول، صُممت لتلبية متطلبات الأداء المختلفة وتطبيقات الأسواق المتنوعة. تستخدم المنشأة الجديدة تقنيات متقدمة في التحلل الكحولي والتنقية الدقيقة لدعم الإنتاج واسع النطاق لمنتجات بولي فينيل الكحول المتخصصة.

خلال أعمال الإنشاء، نجح فريق المشروع في التغلب على تحديات تقنية تتعلق بالتحكم الدقيق في درجات الحرارة والحفاظ على جودة المنتجات بصورة متسقة. كما أسهمت عملية بلمرة جديدة في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 40% مقارنة بالمعدات المستخدمة في الأجيال السابقة. تضم المنشأة أيضًا أربع وحدات لاستعادة غازات العادم ومياه الصرف، إلى جانب نظام تعبئة آلي، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويرفع الكفاءة التشغيلية.

اكتمل تنفيذ المشروع خلال 17 شهرًا، مع تسجيل 1.98 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث. خلال مرحلة التشغيل التجريبي، عمل الفريق على تحسين أداء المعدات ومعايير التشغيل لتحقيق إنتاج مستقر وجودة منتجات متسقة.

تتمتع SVW Chemical بخبرة تزيد على 40 عامًا في مجال البحث والتطوير وتصنيع بولي فينيل الكحول. توسعت محفظة منتجات الشركة من درجة واحدة فقط من بولي فينيل الكحول عند بدء عملياتها إلى أكثر من 100 درجة في الوقت الحالي. يُصدَّر أكثر من 70 منتجًا إلى أكثر من 40 دولة، مما منح الشركة قاعدة راسخة في الأسواق الدولية، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

تعتزم SVW Chemical مستقبلًا الاستفادة من طاقتها الإنتاجية المُوسعة وقدراتها البحثية لتطوير المزيد من المواد المتخصصة عالية القيمة، وتوسيع محفظة منتجات بولي فينيل الكحول، وتوفير إمدادات أكثر موثوقية للعملاء حول العالم.