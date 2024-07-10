سيُقام الحدث الرائد الذي يجمع كل قطاعات التصوير المرئي، في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض SNIEC خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس تحت شعار [من أجل حياة تصويرية رائعة لا متناهية]

شنغهاي، 10 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- سُيعقد معرض "التصوير الفوتوغرافي وصناعة الصورة في شنغهاي 2024"، الذي يستضيفه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي والجمعية الصينية للمصورين بشنغهاي وتُنظمه شركة شنغهاي الدولية للمعارض (المجموعة) المحدودة، في الفترة من 7 إلى 9 أغسطس بمركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض SNIEC. يقام المعرض الذي تبلغ مساحته حوالي 80,000 متر مربع تحت شعار "استكشاف ابتكارات رؤية التصوير المستقبلية" وسيستقطب أكثر من 400 جهة عارضة وعلامة تجارية من الصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا ودول ومناطق أخرى. ويهدف المعرض إلى توفير منصة للتبادل التجاري والثقافي لاستوديوهات التصوير الفوتوغرافي وصناعة الصور، وكذلك لمحترفي التصوير الفوتوغرافي ومبدعي صناعة الصور وعشاق التصوير الفوتوغرافي، وكذلك عرض أحدث معدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو وحلول التصوير متعدد المشاهد.

تجديد شامل في عام 2024 لتعزيز جسور التواصل بين القطاعات المختلفة وإثراء ثقافة صناعة الصور

بعد 25 عامًا من ترسيخ دعائم هذه الصناعة المزدهرة، نواصل الابتكار والتطوير. في عام 2024، يَسرنا أن نعلن عن ارتقاء الحدث تحت اسم "التصوير والرؤية في شنغهاي". وسيضم هذا المعرض الضخم أربعة معارض رئيسية: "معرض التصوير الفوتوغرافي وصناعة الصور في شنغهاي"، "معرض معدات وتقنيات تصوير الفيديو"، "معرض شنغهاي الدولي للطباعة الفوتوغرافية وتأطير الأعمال الفنية"، "معرض صور الأمومة والطفولة"، و"معرض الزفاف الصيني". وسيشكل هذا الحدث المتكامل ملتقى لنخبة صناعة التصوير العالمية لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات، وتعزيز جسور التواصل بين القطاعات المختلفة وإثراء ثقافة صناعة الصور.

العلامات التجارية العالمية في مجال التصوير تجتمع في شنغهاي لتسليط الضوء على سوق صناعة التصوير النابض بالحياة في الصين

يحتفي معرض 2024 بشنغهاي بمشاركة بارزة للعلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التصوير. وستشارك العديد من شركات التصنيع العريقة على غرار Fujifilm وSony وNikon وCanon وSigma وPanasonic LUMIX بمساحات عرض أكبر من أي وقت مضى، مؤكدة بذلك على التزامها المستمر بالسوق الصيني المهم.

إلى جانب ذلك، سجلت العلامات التجارية الصينية المتخصصة في معدات التصوير والفيديو نمواً متميزاً على مستوى الأسواق العالمية. وسيشهد معرض هذا العام مشاركة علامات تجارية محلية عالية الجودة مثل Godox وJinbei وNanlite وLexar وZhiyun وSmallRig وغيرهم.

كما سيجمع المعرض شركات رائدة في مجال معدات ما بعد الإنتاج وطباعة الصور مثل Epson وDNP وFantac وCanon وImetto وlayflat وLucky وIntco وغيرهم، وذلك بهدف تعزيز التطوير المتكامل عالي الجودة والصديق للبيئة في قطاع ما بعد الإنتاج.

الذكاء الاصطناعي المولد للمحتوى الرقمي AIGC يُعزز قيمة التصوير ويبتكر خدمات تجارية جديدة ويقود نحو حياة أفضل

يشهد مجال تحرير الصور والفيديو طفرة كبيرة في تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي المولد للمحتوى الرقمي AIGC، حيث تُتيح هذه التقنية للمصورين والهواة إمكانيات وتسهيلات أكبر في مجال تحسين الصور. ويستقطب المعرض علامات تجارية رائدة في مجال المعالجة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي AI، على غرار Pixcake وMeitu وAixtsy، بالإضافة إلى خدمة photasy من Baidu Netdisk التي ستظهر لأول مرة، مما يشعل موجة جديدة من ابتكارات تقنية التصوير.

سلسلة أنشطة المعارض والفعاليات الفنية المترابطة وفعالية أسبوع التصوير 2024 (شنغهاي) تتألق في الحدث

في إطار تعزيز التبادل الثقافي في منطقة دلتا نهر اليانغتسي وتوفير منصة لعرض المواهب الشابة الواعدة في مجال التصوير، سيحتضن المعرض فعالية "أسبوع التصوير 2024 • شنغهاي - اتصال عميق: معرض شباب دلتا نهر اليانغتسي للتصوير الفوتوغرافي"، وذلك بالتعاون مع متحف Ximalaya للفنون.

كما سيضم المعرض في القاعة رقم N1 فعالية أخرى مميزة بعنوان "أسبوع التصوير 2024 • شنغهاي - معرض تاريخ وثقافة الكاميرا".

الأنشطة المتنوعة تعزز تطوير فن التصوير والثقافة الجامعية والإبداع

سحر فن التصوير موجود في كل مكان. نعلن بفخر عن إطلاق مسابقة Fujifilm للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024 تحت شعار "لنمنح عالمنا المزيد من الابتسامات"، ومسابقة "قلوب الأطفال البريئة - موسم التخرج" لصور الحياة الجامعية، وكذلك مسابقة "كن مُخرج حياتك" لإنشاء مقاطع الفيديو الطلابية، وتهدف هذه المسابقات إلى تشجيع الشباب على حمل الكاميرا والتعبير عن أنفسهم كمبدعين.

نراكم في مركز SNIEC في الفترة ما بين 7 إلى 9 أغسطس 2024!

قناة التسجيل المسبق مفتوحة الآن. انقر على الرابط التالي للتسجيل على الفور: www.interphoto.com.cn/en/category128. يُسعدنا أن ندعوكم للتجمع في SNIEC.

معلومات المعرض:

التصوير والرؤية في شنغهاي 2024

التصوير الفوتوغرافي وصناعة الصورة في شنغهاي 2024

التاريخ: من 7 إلى 9 أغسطس 2024

الموقع: مركز SNIEC للمعارض (القاعة رقم N1 - القاعة رقم N5)

العنوان: 2345 طريق لونغيانغ، منطقة بودونغ الجديدة (المدخل 2)

للتواصل:

شركة شنغهاي الدولية للمعارض (المجموعة) المحدودة.

الهاتف: (86) 21 6279 2828

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