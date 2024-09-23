شانغ هايفنغ من Huawei Cloud: بناء سحابة هجينة ذكية مرنة واتخاذ قفزة ذكية

شنغهاي، 23 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- انعقد اليوم منتدى السحابة الهجينة Infra 2024، تحت شعار "الغوص في السحابة والقفز إلى أفق جديد"، في مؤتمر HUAWEI CONNECT 2024. في هذا الحدث، أعلن شانغ هايفنغ، الرئيس التنفيذي لشركة Huawei Mainframe Modernization BU ورئيس Huawei Hybrid Cloud، عن إطلاق Huawei Cloud Stack 8.5. يقدم الإصدار الجديد حلًا جديدًا، وهو حل "من الحاسوب المركزي إلى السحابة"، ويتضمن المزيد من حالات الاستخدام للسحابة الهجينة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة.

Jacqueline Shi, President of Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service Shang Haifeng, CEO of Huawei Mainframe Modernization BU and President of Huawei Hybrid Cloud Awards ceremony

صرحت جاكلين شي، رئيسة خدمة التسويق والمبيعات العالمية في Huawei Cloud، في كلمتها الافتتاحية: "بفضل الدعم القوي من عملائنا، تتوسع أعمال سحابة Huawei Cloud الهجينة باستمرار في السوق العالمية. وقد انضم عدد متزايد من العملاء من قطاعات مثل الحكومة والتمويل والتعليم والرعاية الصحية والنقل والتعدين والطاقة إلى Huawei Cloud لدفع الابتكار. تعمل Huawei Cloud Stack على مزامنة مجموعة واسعة من الخدمات من سحابة Huawei العامة ويمكن نشرها في أماكن العمل، مما يكسر الحواجز التكنولوجية ويلبي طلبات العملاء. لفضل التقنيات الرائدة، والمنصة الناضجة، والنظام البيئي المحلي القوي، نوفر لعملائنا حلولا متطورة ومحددة السيناريوهات. بالنظر إلى المستقبل، تتطلع Huawei Cloud إلى مواصلة التعاون مع العملاء لتطوير حلول سحابية هجينة متفوقة والشروع في رحلة التحول الرقمي معًا."

اليوم، أصبحت السحابة الهجينة الأساس المفضل للتحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة. تستثمر Huawei Cloud باستمرار في البحث والتطوير، وتلتزم بتزويد العملاء الحكوميين والشركات بأساس سحابي هجين مستدام ومثالي.

قال شانغ هايفنغ: "لقد أصبح التحول السحابي للأنظمة الأساسية والإنتاج الذكي ركيزتين أساسيتين للعملاء الحكوميين والشركات الذين يتجهون نحو السحابة. ستقوم Huawei Cloud Stack بالابتكار في مجال المرونة والذكاء، مما يرتقي بالسحابة الهجينة إلى أفق جديد ويساعد العملاء على التحرك بشكل أسرع لتحقيق قفزة رقمية ذكية."

أفق جديد من المرونة: إنشاء مقياس جديد لتحويل الحاسوب المركزي إلى السحابة

مع تسارع الصناعات في اعتماد السحابة، فإن ترحيل الأنظمة الأساسية إلى السحابة يمثل الجزء الأخيرة من اللغز الكامل للسحابة. إنها بوابة إلى الذكاء الشامل. ومع ذلك، يطرح هذا الترحيل العديد من التحديات التي تشمل الأجهزة والبرامج والأمان والتشغيل والصيانة والتحسين والأدوات. إنه مشروع شامل ومتكامل يتطلب التآزر بين البرامج والأجهزة.

في هذا العام، أنشأت Huawei وحدة تحديث الحواسيب الرئيسية، حيث قامت بدمج نقاط القوة الأساسية في مجال البحث والتطوير في مجالات الحوسبة والتخزين والشبكة والسحابة ومعهد الأبحاث المركزي لدفع عجلة الابتكار المنهجي. تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة الكاملة من قوة التآزر بين البرمجيات والأجهزة للتغلب على التحدي العالمي المتمثل في ترحيل الحواسب الرئيسية إلى السحابة. لقد كانوا مثابرين على تطوير نظام تكنولوجي مستقل ومبتكر لضمان إمدادات مستمرة من التقنيات الأساسية. وقد قام الفريق بتكثيف جهوده لتطوير قدرات هندسة الأنظمة الشاملة، بدءا من البنية التحتية وعمليات التنفيذ إلى عمليات التشغيل والإدارة، بهدف إنشاء أنظمة أساسية جديدة على السحابة.

يوفر حل "من الحاسوب المركزي إلى السحابة" من Huawei حلا شاملًا للتعافي من للكوارث (DR) لجميع السيناريوهات، ويدعم نشر التطبيقات المعيارية، ويتيح إمكانية التعافي من الكوارث متعدد المواقع، مما يلبي مجموعة من متطلبات التوافر. وهو يدعم اكتشاف أخطاء الأجهزة في ثوانٍ، مما يجعل عملية التشغيل والصيانة للمجموعات كبيرة الحجم أكثر كفاءة. تعمل الرؤية الشاملة التي تتمحور حول التطبيق على تسريع عملية تحديد الأخطاء وحل المشاكل. تمكن تحديثات نظام التشغيل السحابي السلس من التحديث الموازي لمئات العقد دون ترحيل الآلة الافتراضية، ودون أي انقطاع في الخدمة.

تعمل Huawei على زيادة التآزر بين البرامج والأجهزة. تعمل المحاكاة الافتراضية لمعلومات الشبكة الافتراضية للأجهزة والتصميم الخالي من القفل متعدد النواة على تقليل زمن انتقال إعادة توجيه واحدة لموازنة التحميل بنسبة 83% وزيادة عرض النطاق الترددي لإعادة التوجيه لمجموعة واحدة إلى 400 جيجابت/ثانية. تعمل الشبكات العابرة على تبسيط الشبكة من طبقتين إلى طبقة واحدة فقط، مما يقلل من زمن الاستجابة بنسبة 40٪. وعلاوة على ذلك، فإن دمج شبكة RoCE وبروتوكول NoF+ يقلل من زمن انتقال التخزين الشامل بنسبة 50٪. كل ذلك يتيح أداء لا مثيل له وتجارب فائقة.

فيما يتغلق بالأمان، فإن قاعدة بيانات GaussDB، وهي قاعدة بيانات مشفرة بالكامل، وبيئة التنفيذ الموثوق بها (TEE) من Kunpeng تحمي من اختراق البيانات وتقلل من تدهور الأداء، مما يجعله في حدود 20%.

وأعربت شانغ هايفنغ عن أن Huawei تطمح إلى وضع معايير موثوقية جديدة للترحيل من الحاسوب الرئيسي إلى السحابة من خلال الابتكار في التقنيات الأساسية وتوحيد الخبرات. تهدف Huawei إلى الارتقاء بمرونة الأنظمة الأساسية إلى آفاق جديدة وتوفير خيار أفضل للعالم.

أفق جديد من الذكاء: إطلاق أهم حالات استخدام السحابة الهجينة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة

شهد العامان الماضيان تطورًا سريعًا في النماذج الكبيرة. هناك عدد متزايد من الصناعات التي تستكشف وتتبنى نماذج كبيرة، وتصوغ نماذج أعمال جديدة وتوسع بشكل كبير من متطلبات السوق. التكنولوجيات الجديدة وحالات الاستخدام الجديدة هي المفتاح لاعتماد النماذج الكبيرة عبر الصناعات.

في عام 2023، أطلقت Huawei Cloud Stack أول سحابة هجينة في الصناعة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، مما مكّن الشركات من بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة الخاصة بها في محطة واحدة. في يونيو/حزيران من هذا العام، قدمت Huawei Cloud Stack ما قدره 10 تقنيات جديدة للسحابة الهجينة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، مما يسهل نشرها باستخدام بنى تحتية وخوارزميات وقدرات هندسية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم Huawei Cloud Stack بإدارة مجموعات البيانات عالية الجودة، وتدمج تجربة التطبيقات النموذجية، وتتكامل تمامًا مع النظم الإيكولوجية للصناعة، مما يجعل حالات الاستخدام أسهل.

تستخدم Huawei Cloud Stack أيضًا مجموعة أدوات ModelArts الهندسية المبتكرة التي تتكون من ثلاث وحدات: البيانات والنموذج والتطبيق. وهي مصممة لتسريع اعتماد هندسة الذكاء الاصطناعي، وتبسيط إنشاء النماذج الكبيرة وتدريبها ونشرها.

في المنتدى، كشفت Huawei Cloud عن أهم حالات استخدام السحابة الهجينة لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، التي تستهدف خمس صناعات رئيسية. تم إطلاق 20 خط أساس لحالات استخدام خاصة بمجال محدد وأكثر من 80 خط أساس لحالات استخدام خاصة بسيناريوهات الصناعة. أشار شانغ هايفنغ إلى أن خطوط الأساس لحالات الاستخدام هذه متجذرة في المشاريع المقدمة، والتي تغطي الحلول والخدمات والشركاء. إنها جاهزة للترويج والتكرار على نطاق واسع. في المستقبل، ستعمل Huawei Cloud Stack على تحديث حالات الاستخدام مرتين في السنة، لتقدم دائما المزيد من حالات الاستخدام والحلول المتفوقة للعملاء.

من خلال الاستفادة من القدرات والخبرات القوية لـ Huawei Cloud Stack و Pang Models، سترتقي Huawei Cloud بالذكاء إلى أفق جديد، مما يمكن كل مؤسسة من إنشاء نموذجها الكبير الخاص بها.

في المنتدى، أقيم حفل توزيع جوائز "Dive into Cloud Polaris" لتكريم العملاء والشركاء المعياريين العالميين الذين قدموا مساهمات بارزة في التقنيات والسيناريوهات المتطورة واستكشاف النماذج باستخدام Huawei Cloud. وقد فاز بالجوائز 18 مؤسسة حكومية ومؤسسة في جميع أنحاء العالم من مختلف القطاعات، مثل الحكومة والمالية والنفط والغاز والنقل.

لا تزال الرحلة المقبلة مليئة بالتحديات. من الآن فصاعدًا، ستواصل Huawei Cloud Stack المضي قدمًا في الابتكار وفتح آفاق جديدة، وتحسين الحلول التقنية باستمرار، وتحسين محافظ المنتجات، والغوص في سيناريوهات الصناعة. العالم الذكي على الأبواب. تتطلع Huawei Cloud Stack إلى التعاون مع العملاء الحكوميين والشركات للقفز إلى آفاق جديدة وتبني مستقبل أفضل.

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