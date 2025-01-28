شانغهاي تتألق احتفالاً باعتراف اليونسكو بعيد الربيع في الصين كتراث ثقافي غير مادي

تدعو شنغهاي العالم للاحتفال بتراثها الغني خلال احتفالات عيد الربيع

شانغهاي، 28 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في 4 دجنبر/كانون الأول 2024، أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عيد الربيع الصيني إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. يحتفي هذا الاعتراف بالدور الهام الذي يلعبه عيد الربيع في تعزيز الممارسات الاجتماعية والروح الجماعية حيث يستقبل الشعب الصيني عامه التقليدي الجديد. وسيعزز هذا الإدراج من مكانة شانغهاي كوجهة لا بد من زيارتها خلال احتفالات عيد الربيع لهذا العام.

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تستضيف شانغهاي سلسلة من الأحداث المثيرة التي تسلط الضوء على هذا التراث الثقافي الغني. سيُضيء مهرجان شانغهاي للفوانيس الشهير في المدينة، وهو تقليد يمتد تاريخه لأكثر من ألفي عام، الاحتفالات. يستلهم المهرجان هذا العام من "كلاسيكيات الجبال والبحار" القديمة التي تحمل شعار "جمال كل الأشياء، روعة الوجود". يمكن لزوار مهرجان يويوان للفوانيس أن يتوقعوا تجربة ساحرة مع العروض التي تحوّل المنطقة إلى جنان غابات أسطورية مزينة بالفراشات المرفرفة والزهور النابضة بالحياة والغابات المورقة والثعابين المتعرجة.

وعلاوة على ذلك، ستقدم كل من المواقع التاريخية داخل شانغهاي، بما في ذلك نانشيانغ ولوديان في باوشان وفنغجينغ في جينشان وشارع تشينغشي القديم، تفسيراتها الفريدة لفن الفوانيس. لا تقتصر العروض على إبهار الحواس فحسب، بل تشيد أيضاً بالتقاليد الشعبية الراسخة التي تثري النسيج الثقافي الصيني. طوال فترة عيد الربيع، سيتم تقديم أكثر من 200 عرض ومعرض وتجربة تفاعلية، مما يضفي أجواءً احتفالية ومجتمعية مميزة على هذا الوقت من العام.

توجّه مدينة شانغهاي دعوة حارة للزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الروعة الثقافية لعيد الربيع والجمال الساحر لمهرجان شنغهاي للفوانيس. يمثل الاحتفال شهادة على التراث الحي الذي تهدف اليونسكو إلى حمايته وتعزيزه للأجيال القادمة.

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