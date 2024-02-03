شبكة CGTN: الرئيس الصيني Xi Jinping يخصص وقتًا ليقضيه بين المواطنين، كتقليد لبدء العام الصيني الجديد

بكين، 3 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تنتظر الخضراوات والفواكه قطفها ونقلها في إحدى الصوبات بقرية في بلدية تيانجين بشمال الصين. وقد تمت تعبئة بعضها للتسليم ليتم تقديمه على طاولات طعام جموع الناس.

ستقوم قرية ديليوبو، المعروفة بأنها المصدر الرئيسي للخضراوات في بكين وتيانجين، بتوريد المنتجات الزراعية إلى المدن الكبرى خلال عيد الربيع القادم، أو ما يُطلق عليه أيضًا العام الصيني الجديد.

زار سيادة الرئيس الصيني Xi Jinping يوم الخميس القرويين المتضررين من الفيضانات الشديدة التي حدثت الصيف الماضي، واطلع على مدى انتعاش الإنتاج الزراعي المحلي، نظرًأ إلى أن القرية هي المحطة الأولى في جولته التفقدية التي تستغرق يومين في تيانجين.

وقال الرئيس، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ذات مرة: "إنني أهتم بشكل خاص بالمسؤولين على مستوى القاعدة الشعبية وأفراد الشعب، ولا سيما ونحن نحتفل بالعام الصيني الجديد."

لسنوات عديدة، دأب الرئيس Xi على زيارة مواطنيه من عامة الشعب، ولا سيما الفئات الأكثر عوزًا، قبل حلول عيد الربيع، أهم عطلة في التقويم الصيني. ويوافق المهرجان يوم 10 فبراير من هذا العام، وهو الوقت الذي يتم قضاؤه تقليديًا بصحبة العائلة.

الشعب يشغل خاطر Xi طوال الوقت

عندما ألقى Xi كلمته بمناسبة العام الجديد 2024 قبل شهر واحد، تحدث عن القضايا التي تشغله أكثر من غيرها على الدوام، بما في ذلك الأماكن التي أضرت بها الفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية.

وعندما انتقل لزيارة المتضررين من الفيضانات في قرية ديليوبو يوم الخميس، أعرب مرة أخرى عن قلقه تجاه هذه الشريحة من السكان.

وقال للقرويين: "إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ولجان الحزب والحكومات على جميع المستويات تفكر دائمًا في سلامة الجميع وحصولهم على الدفء."

وهذه ليست المرة الأولى التي يختار فيها الرئيس الصيني موقعًا منكوبًا بالكوارث لبدء زيارته السنوية قبل عيد الربيع. ففي يناير 2022، تحمل وطأة البرد والثلوج من أجل زيارة أهالي قرية صغيرة تدعى فنغنانيوان في مقاطعة شانشي شمالي الصين، والتي تضررت بشدة من فيضانات الخريف.

الانتقال بالثقافة الصينية التقليدية نحو المستقبل

يقع شارع تيانجين الثقافي القديم، الذي يضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، وسط العديد من الأجنحة ذات الطراز القديم والأزقة المتعرجة، ويزدان بالاستعدادات المفعمة بالبهجة لبدء عام التنين.

إن بوابته الشهيرة ذات الطراز القديم، والمزينة بزخارف التنين الصيني والعنقاء، تتوهج الآن بلون نابض بالحياة، هو"الأحمر الصيني"، مما يخلب ألباب الزوار من كل أنحاء البلاد.

ولدى زيارته الشارع يوم الخميس، شدد Xi على أهمية المضي قدمًا والانتقال بالثقافة الصينية التقليدية إلى الغد، وهي رسالة أكد عليها أيضًا خلال زيارته الأخيرة إلى تيانجين في عام 2019.

وقال Xi إن تحديث الصين لن يمكن من دون وراثة وتعزيز الثقافة التقليدية الصينية الجميلة.

ووصف تيانجين بأنها مدينة ذات خصائص وسحر عظيمين، وحث على بذل الجهود لحماية منشآتها التاريخية والثقافية والاستفادة منها بشكل جيد لجعلها تتألق في ثوب المدينة الحديثة.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-02/Spending-time-with-the-people-Xi-Jinping-s-Chinese-New-Year-tradition-1qS8w1LAwQU/p.html