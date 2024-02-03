CGTN: проводить время с людьми - традиция празднования китайского Нового года Си Цзиньпина

News provided by

CGTN

03 Feb, 2024, 16:52 ET

ПЕКИН, 4 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В деревенской теплице муниципалитета Тяньцзинь на севере Китая овощи и фрукты ждут своего часа – их соберут и отправят потребителям. Некоторые из них уже упакованы и готовы для доставки, чтобы оказаться на праздничных новогодних столах.

Деревня Дилиубу, известная тем, что является основным поставщиком овощей для Пекина и Тяньцзиня, будет поставлять сельскохозяйственную продукцию в мегаполисы во время предстоящего Фестиваля весны (Spring Festival) или китайского Нового года.

Эта деревня стала первой остановкой президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping) в ходе его двухдневной инспекционной поездки в Тяньцзинь. В четверг он встретился с жителями деревни, которая прошлым летом пострадала от сильных наводнений, и узнал о восстановлении местного сельскохозяйственного производства.

«Когда приходит время отмечать китайский Новый год все мои мысли о простых людей и рядовых гражданах», – сказал однажды Си, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (CPC) и председатель Центрального военного совета КНР.

На протяжении многих лет Си следует давно сложившейся традиции посещать простых людей, особенно из социально уязвимых слоев населения, накануне Фестиваля весны, самого важного праздника в китайском календаре. В этом году он будет отмечаться 10 февраля. Фестиваль – это время, которое традиционно проводится в кругу семьи.

Си всегда помнит о людях

В ходе своего послания по случаю Нового 2024 года, сделанного месяц назад, Си перечислил волнующие его больше всего вопросы, и к их числу относятся регионы, пострадавшие от наводнений, ураганов, землетрясений и других природных катаклизмов.

Когда он в четверг приехал к пострадавшим от наводнений в деревне Дилиубу, Си еще раз ясно дал понять, насколько его беспокоит состояние этих людях.

«ЦК Коммунистической партии Китая, а также партийные комитеты и правительства на всех уровнях власти всегда думают о безопасности и теплом отношении к каждому человеку», – сказал он жителям деревни.

Это уже не первый раз, когда китайский президент выбирает какое-либо место, пострадавшее от природной стихии, чтобы именно с него начать свою ежегодную инспекцию перед Фестивалем весны. В январе 2022 года он, несмотря на обильный снег, посетил людей в небольшой деревушке Феньнанюань в провинции Шаньси на севере Китая, которая пострадала от осенних наводнений.

Продвигая традиционную китайскую культуру

Примостившаяся среди многообразия старинных павильонов и извилистых переулков, древняя культурная улица Тяньцзиня, на которой расположено много знаменитых брендовых магазинов, погружена в оживленные приготовления к началу года Дракона.

Ее знаменитые врата в древнем стиле, украшенные узорами в виде китайского дракона и птицы Феникс, теперь сияют ярким оттенком «китайского красного», привлекая посетителей из разных уголков страны.

Посещая улицу в четверг, Си обратил особое внимание на важность продвижения традиционной китайской культуры. Эту мысль он также подчеркивал в ходе своего последнего визита в Тяньцзинь в 2019 году.

По словам Си китайская модернизация была бы невозможна без сохранения наследия и продвижения традиционной культуры Китая.

Называя Тяньцзинь городом с прекрасными чертами и особым шармом, он призвал к приложению усилий по сохранению и правильному использованию его исторических и культурных кварталов, чтобы они были жемчужиной на фоне современного мегаполиса.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-02/Spending-time-with-the-people-Xi-Jinping-s-Chinese-New-Year-tradition-1qS8w1LAwQU/p.html

Also from this source

CGTN: Čas strávený s ľuďmi: Čínska novoročná tradícia prezidenta Xi Jinping

V dedinskom skleníku v severočínskej obci Tianjin čaká zelenina a ovocie na zber a prepravu. Niektoré z nich boli zabalené, aby sa mohli podávať na...

CGTN: Trávení času s lidmi: Si Ťin-pchingova tradice čínského nového roku

Ve vesnickém skleníku v severočínské obci Tchien-ťin čeká zelenina a ovoce na sklizeň a přepravu. Některé jsou zabaleny k dodání, aby se mohly...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Publishing & Information Services

Image1

Computer & Electronics

Image1

Multimedia & Internet

Image1

Advocacy Group Opinion

News Releases in Similar Topics

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.