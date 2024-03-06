شبكة CGTN: الصين تتعهد باستحداث قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة في حملة التحديث التي تقودها

بكين، 6 مارس 2024 /PRNewswire/ -- شهدت الصين نموًا بنسبة 28.6 بالمئة في عدد الصفقات التكنولوجية التي تعاقدت عليها في عام 2023، وهو إنجاز يحكي الكثير عن قدرة البلاد المعززة على التنمية القائمة على الابتكار.

وتعتزم الصين أن تستفيد من مكانتها باعتبارها دولة رائدة في مجال الابتكارات، وستحفز الابتكار في صناعاتها من خلال الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، وتخطط لمواصلة جهودها لتحديث الصناعات الجديدة وتطويرها، بحسب تقرير العمل الذي قدمته الحكومة إلى المجلس التشريعي الوطني لتداوله.

قدم رئيس مجلس الدولة الصيني Li Qiang التقرير في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

يوضح التقرير سعي البلاد المستمر من أجل تحديث النظام الصناعي وتنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة بوتيرة متسارعة.

استحداث قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة

يُقصد باستحداث قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة استحداث مسار غير تقليدي لتحقيق النمو الاقتصادي بعيدًا عن النماذج التقليدية، حيث يلعب الابتكار دورًا مركزيًا في دفع هذه القوى الإنتاجية، ويتميز هذا المسار بتطبيق أعلى مستوى من التكنولوجيا والكفاءة والجودة، مما يتوافق مع فلسفة التنمية الجديدة في الصين.

ومن أجل استحداث هذه القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، سرد تقرير العمل الحكومي سلسلة من المهام الواجب تنفيذها.

يشدد التقرير على ضرورة تحسين سلاسل الصناعة والتوريد وترقيتها، بالإضافة إلى تنمية الصناعات الناشئة والصناعات ذات التوجه المستقبلي، مثل الطاقة الهيدروجينية والمواد الجديدة والصناعات الحيوية والرحلات الفضائية التجارية وتكنولوجيا الكم وعلوم الحياة.

ويفيد التقرير أيضًا بأن الصين ستعمل على تعزيز التنمية المبتكرة لقطاعات الاقتصاد الرقمي، وإطلاق مبادرة الذكاء الاصطناعي " Artificial Intelligence Plus"، وستعمل كذلك على ترسيخ مكانتها الرائدة في الصناعات الجديدة، مثل صناعة مركبات الطاقة الجديدة المتصلة الذكية، وتعزيزها.

بالإضافة إلى ذلك، حددت الصين هدفًا للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 5 في المئة لعام 2024 وتعهدت بتحقيق تنمية عالية الجودة، تخطط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل سنويًا، وسوف تمول هذه السندات الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية وتعزز القدرة الأمنية في المجالات الحيوية، وستبدأ بإصدار سندات بقيمة تريليون يوان في العام الحالي، بحسب التقرير.

يؤكد التقرير أيضًا على الجهود الرامية إلى تنشيط الصين من خلال إعطاء الأولوية للبحث والتعليم والنمو القائم على المعرفة و ترسيخ أسس التنمية عالية الجودة.

ستعمل الصين على تسريع الجهود المبذولة من أجل تطوير القوى العاملة الماهرة ذات الخبرة الاستراتيجية، ورعاية مزيد من العلماء ذوي المهارات العالية من الدرجة الأولى وتشجيع نمو الفرق التي تركز على الابتكار.

ويفيد التقرير كذلك بسعي البلاد لإنشاء منصات لاكتشاف المواهب البحثية الأساسية، وتدريب المهندسين ذوي الأداء العالي والعمال ذوي المهارات العالية، وتعزيز الدعم المقدم للعلماء والمهندسين الشباب.

العمل وفقًا لفلسفة التنمية التي تعطي الأولوية لرفاهية الشعب واحتياجاته

وفقًا للتقرير، ستبذل الصين كل ما في وسعها لضمان رفاهية شعبها وتعزيزها، وستسعى إلى ابتكار أساليب إدارة المجتمع وتحسينها.

ويسلط التقرير الضوء على أن الصين ستقدم منافع ملموسة لمواطنيها سعيًا لنيل رضاهم من خلال العمل وفقًا لفلسفة التنمية التي تعطي الأولوية لرفاهية الشعب واحتياجاته.

ففي عام 2023، ارتفع دخل الفرد بعد خصم الضرائب في الصين بنسبة 6.1 في المئة، وانتفع أكثر من 66 مليون من دافعي ضرائب من زيادة الاستقطاعات الإضافية الخاصة على ضريبة دخل الأفراد التي تغطي نفقات رعاية الأطفال وتعليمهم ونفقات رعاية المسنين، وفقًا للتقرير.

وفي عام 2024، تتوقع الدولة أن تخلق أكثر من 12 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية وأن تبقي معدل البطالة في المناطق الحضرية الوارد في الدراسات الاستقصائية ثابتًا عند حوالي 5.5 في المئة.

تلتزم الصين أيضًا بتعزيز الحفاظ على الأنظمة البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة والحد من انبعاثات الكربون، وينطوي ذلك على وضع خطوات شاملة لتحسين البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، بحسب التقرير.

وفي عام 2023، تجاوزت قدرة الطاقة المتجددة المركبة في الصين قدرة الطاقة الحرارية لأول مرة في تاريخها، وساهمت الصين بأكثر من نصف قدرة الطاقة المتجددة المركبة حديثًا على مستوى العالم، وتستند هذه المعلومات إلى البيانات الصادرة من إدارة الطاقة الوطنية.

ستسعى البلاد إلى النهوض بثورة الطاقة وستعمل بنشاط وعناية على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أقل حد ممكن وتحقيق الحياد الإلكتروني، بحسب التقرير.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-05/China-s-top-legislature-starts-annual-session-1rImSPDg5EI/p.html