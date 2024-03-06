CGTN: Китай намерен развивать качественно новые производительные силы в ходе модернизации

ПЕКИН, 6 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- В 2023 году число заключенных технологических сделок в Китае выросло на 28,6%, что говорит об увеличении потенциала страны в области инновационного развития.

Согласно докладу о работе правительства, представленному во вторник для обсуждения национальному законодательному органу, Китай намерен укреплять ведущую роль инноваций, стимулировать промышленные инновации за счет достижений научно-технического прогресса и форсировать новый этап индустриализацию своей экономики.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян (Li Qiang) выступил с этим докладом на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва в Доме народных собраний в Пекине.

В докладе говорится, что страна будет стремиться к модернизации своей промышленной системы и развитию качественно новых производительных сил более быстрыми темпами.

Развитие качественно новых производительных сил

С учетом ведущей роли инноваций, развитие качественно новых производительных сил означает выход за рамки традиционных моделей экономического роста. Это путь, тесно связанный с высокими технологиями, высокой эффективностью и высоким качеством, что отвечает новой концепции развития Китая.

В докладе о работе правительства перечислен ряд задач, которые следует решить для развития этих качественно новых производительных сил.

В нем говорится о необходимости совершенствования и модернизации промышленных цепочек и цепочек поставок, а также развития новых и перспективных отраслей, таких как водородная энергетика, новые материалы, биопроизводство, коммерческие космические полеты, квантовые технологии и медико-биологические науки.

В докладе также упоминается о поддержке инновационного развития цифровой экономики, о запуске инициативы «Искусственный интеллект плюс» (Artificial Intelligence Plus), а также об укреплении и консолидации лидирующих позиций страны в таких областях, как интеллектуальные подключенные транспортные средства на новых источниках энергии.

Кроме того, Китай установил целевой показатель экономического роста на 2024 год на уровне около 5% и подтвердил курс на высококачественное развитие. Согласно докладу, в течение следующих нескольких лет Китай будет ежегодно выпускать сверхдолгосрочные специальные казначейские облигации для реализации основных национальных стратегий развития и наращивания потенциала безопасности в ключевых областях, начиная с пакета облигаций на сумму 1 трлн. юаней в этом году.

В докладе также подчеркиваются усилия по укреплению авторитета Китая за счет науки и образования и консолидации фундамента для высококачественного развития.

Китай намерен активизировать усилия по формированию контингента кадров с опытом, имеющим стратегическое значение, и будет воспитывать больше первоклассных ученых и инновационных команд.

Согласно докладу, в стране будут разработаны платформы для выявления талантов в области фундаментальных исследований, создана система для подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров и расширена поддержка молодых ученых и технических специалистов.

Реализация концепции развития, ориентированной на интересы человека

В докладе говорится, что Китай приложит усилия для обеспечения и улучшения благосостояния людей и продвижения новых, более совершенных способов социального управления.

В нем подчеркивается стремление государства действовать во благо народа, реально улучшая качество его жизни в рамках концепции развития, в центре которой находится человек.

Согласно докладу, в 2023 году располагаемый доход на душу населения в Китае увеличился на 6,1% и более 66 млн налогоплательщиков воспользовались дополнительными специальными вычетами из подоходного налога на физических лиц, которые покрывают расходы по уходу за детьми, обучению детей и уходу за престарелыми членами семьи.

В 2024 году страна рассчитывает создать более 12 млн рабочих мест в городских районах и удержать уровень безработицы в городах на уровне около 5,5%.

Согласно докладу, Китай также намерен усилить защиту окружающей среды и содействовать экологически чистому и низкоуглеродному развитию, включая комплексные меры по улучшению окружающей среды и поддержке экологически чистой и низкоуглеродной экономики.

По данным, опубликованным Национальным энергетическим управлением, в 2023 году установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае впервые в истории превысила мощность тепловой энергии и составила более половины вновь установленных мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире.

Согласно докладу, страна намерена продвигать энергетическую революцию, активно и разумно работая над достижением целевых показателей по пиковым выбросам углекислого газа и углеродной нейтральности.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-05/China-s-top-legislature-starts-annual-session-1rImSPDg5EI/p.html