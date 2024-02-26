شبكة CGTN: زيادة كبيرة في الاستهلاك مع انطلاق احتفالات عيد الربيع

بكين، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- احتفل الصينيون في أنحاء البلاد بمهرجان الفوانيس يوم السبت الماضي، وهو ليس مجرد مهرجان صيني تقليدي يحتفلون به في الخامس عشر من الشهر الأول في التقويم القمري ولكنه يمثل أيضًا نهاية لعيد الربيع السنوي.

ويشارك الناس في أنشطة عدة احتفالًا بهذا المهرجان، من بينها عروض الفوانيس الرائعة ورقصة التنانين التقليدية وألغاز الفوانيس، وقد أصبحت عروض الفوانيس في جميع أنحاء البلاد جاهزة لجذب عدد كبير آخر من السياح في نهاية عيد الربيع لعام التنين.

وقد تضاعف عدد عمليات البحث المتعلقة "بمهرجان الفوانيس" ثلاث مرات على بوابة LY.com السياحية، وخاصةً على الجولات القصيرة بين المدن التي يقبل عليها معظم السياح، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البوابة السياحية.

ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 60 بالمائة من زوار عرض الفوانيس الذي يُقام سنويًا في حديقة Yuyuan بمدينة شنغهاي من مدن أخرى على وجه التحديد، وذلك وفقًا لموقع LY.com.

وتعد السياحة أحد أفضل القطاعات أداء خلال عطلة رأس السنة الصينية، التي شهدت تسجيل أرقام قياسية متعددة في مجالات تتراوح بين النقل والتسوق عبر الإنترنت والوسائل الترفيهية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة أن إجمالي عدد الرحلات التي أقيمت في جميع أنحاء الصين خلال العطلة التي استمرت لمدة ثمانية أيام بلغ 474 مليون رحلة، بزيادة قدرها 34.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت البيانات كذلك أن مقدار الإنفاق في السياحة الداخلية في الصين قد بلغ 632.69 مليار يوان (87.93 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 47.3 في المئة مقارنةً بالعام الماضي.

من المتوقع أن تسجل الصين رقمًا قياسيًا يبلغ 9 مليارات رحلة فردية خلال ذروة الرحلات السياحية لحضور احتفالات عيد الربيع التي تمتد على مدار أربعين يومًا بدايةً من 26 يناير.

وسجلت البلاد أكثر من 3.5 مليار رحلة فردية خلال أول 17 يومًا من ذروة الرحلات السياحية لحضور احتفالات عيد الربيع هذا العام، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئات النقل.

كان لمبيعات تذاكر الأفلام الوطنية خلال عيد الربيع نصيب الأسد من النجاح بفضل تنامي القوة الشرائية للشعب الصيني،

فبفضل سلسلة الأفلام الناجحة التي عُرضت في دور السينما خلال العيد، تجاوزت إيراداتها 8 مليارات يوان، محققةً رقمًا قياسيًا جديدًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالصين.

وبرزت حقيقة أخرى لا يمكن إنكارها: فقد ارتفعت نسبة إيرادات السينما في مدن الدرجة الثالثة والرابعة خلال العيد إلى 58.0 في المئة، وهي أعلى إيرادات سُجلت خلال الخمسة أعوام الماضية، وفقًا لتقرير البيانات الصادر عن معهد Maoyan للأبحاث، الذي يتتبع إيرادات السينما الصينية.

وأظهر معدل الاستهلاك في التسوق عبر الإنترنت انطلاقة قوية محققًا نتائج مذهلة، حيث أوضحت بيانات وزارة التجارة أن مبيعات المنتجات والخدمات عبر الإنترنت خلال موسم التسوق لعيد الربيع، من 18 يناير إلى 17 فبراير، بلغت 800 مليار يوان على الأقل، مسجلة ارتفاعًا قدره 8.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وازداد عدد طلبات الأطعمة والمشروبات، وكذلك النبيذ والرحلات السياحية، التي سُجلت على البرامج الصغيرة على تطبيق Wechat، خلال فترة عيد الربيع هذا العام، بنسبة 36 بالمائة و19 بالمائة على التوالي، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-24/Booming-consumption-during-Spring-Festival-off-to-a-roaring-start-1rswYhDTxAI/p.html