CGTN: Туристический бум в Китае во время Весеннего фестиваля взял бурный старт

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CGTN

27 Feb, 2024, 10:17 ET

ПЕКИН, 27 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- В субботу весь Китай праздновал Фестиваль фонарей, который не только является традиционным китайским праздником, отмечаемым в пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю, но и знаменует собой окончание ежегодного Весеннего фестиваля.

Зрелищные шоу с фонариками, традиционный танец дракона и разгадывание загадок, написанных на фонарях, — вот некоторые из любимых народных развлечений, которыми знаменит фестиваль. Ожидается, что шоу с фонариками во всех городах и селах страны вызовут еще один наплыв туристов на исходе Весеннего фестиваля в год Дракона.

Количество поисковых запросов на туристическом портале LY.com, связанных с «Фестивалем фонарей» на портале LY.com, увеличилось в три раза; также, по данным портала, к наиболее популярным туристическим продуктами фестивального периода относятся междугородние туры на короткие расстояния.

В частности, по данным LY.com, более 60% посетителей шоу с фонариками в шанхайском Саду Радости (Юйюйань) являются приезжими.

Туризм выходит на высокие обороты в период новогодних праздников в Китае, когда фиксируется множество рекордов по поступлениям в различных отраслях, от транспорта до онлайн-продаж и индустрии развлечений.

Согласно данным Министерства культуры и туризма, за время восьмидневных каникул в Китае было совершено в общей сложности 474 млн поездок, что на 34,3% больше, чем в прошлом году.

Статистика также показывает, что расходы Китая на внутренний туризм достигли 632,69 млрд юаней (87,93 млрд долл. США), т. е. увеличились на 47,3% по сравнению с прошлым годом.

По оценкам, во время сорокадневного туристического ажиотажа, связанного с Весенним фестивалем, который начался 26 января, количество пассажирских поездок в Китае достигнет рекордного уровня в 9 миллиардов.

По данным транспортных служб, за первые 17 дней Весеннего фестиваля в этом году в стране было зарегистрировано более 3,5 млрд пассажирских поездок.

Кассовые сборы в стране во время Весеннего фестиваля также значительно выросли благодаря повышению покупательной способности китайского народа.

Согласно данным, опубликованным Государственным управлением по делам кинематографии, кассовые сборы в стране во время фестиваля превысили 8 млрд юаней, что стало новым рекордом.

Нельзя игнорировать и такой факт: доля кассовых сборов в городах третьего и четвертого уровня в период фестиваля увеличилась до 58,0%, что, согласно отчету, опубликованному Исследовательским институтом Маоянь, отслеживающим кассовые сборы, является пятилетним максимумом.

Онлайн-потребление взяло уверенный старт и показало впечатляющие результаты. По данным Министерства торговли, объем розничных онлайн-продаж в сезон покупок во время Весеннего фестиваля (с 18 января по 17 февраля) достиг как минимум 800 млрд юаней, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, во время Весеннего фестиваля в этом году количество небольших заказов на продукты питания и напитки, а также вина и путешествия в мини-программах WeСhat увеличилось на 36% и 19% соответственно по сравнению с прошлым годом.

https://news.cgtn.com/news/2024-02-24/Booming-consumption-during-Spring-Festival-off-to-a-roaring-start-1rswYhDTxAI/p.html

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