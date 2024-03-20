شبكة CGTN: زيارة Xi التفقدية لمقاطعة هونان تسلط الضوء على قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة مصممة خصيصًا لتناسب الظروف المحلية

بكين، 20 مارس 2024 /PRNewswire/ -- قام الرئيس الصيني Xi Jinping بزيارة تفقدية لمدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين، يوم الاثنين الماضي.

وخلال الزيارة، تعرَّف Xi، الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لتسريع تنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي رفيع المستوى.

قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة مصممة خصيصًا لتناسب الظروف المحلية

من المرجح أن زيارة الرئيس Xi التفقدية لمقاطعة هونان هي أول توجيهاته المباشرة لتسريع تنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة تتناسب مع الظروف المحلية للمقاطعة.

في تشانغشا، زار الرئيس شركة BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.، وهي شركة مشتركة أنشأتها شركة BASF الألمانية وشركة Shanshan الصينية في عام 2021.

وتعد هذه الشركة موردًا عالميًا رائدًا للمواد المستخدمة في صناعة بطاريات الليثيوم، وتُستخدم منتجاتها على نطاق واسع في المجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل السيارات الكهربائية والمحطات الكبيرة لتوليد الطاقة وتخزينها.

جاءت رحلة الرئيس Xi إلى مقاطعة هونان بعد انعقاد الجلسات السنوية لمجلس الشعب الصيني، أعلى سلطة تشريعية في الصين، والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، في أوائل شهر مارس الجاري، وشدد خلالها على أهمية تسريع تنمية قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة ومصممة خصيصًا لتناسب الظروف المحلية في مداولات مع نواب مجلس الشعب الصيني الممثلين لمقاطعة جيانغسو.

وخلال هذه المداولات، حث الرئيس السلطات المحلية على النظر في ثرواتها من الموارد الفريدة والأساسات التي تقوم عليها مختلف الصناعات القائمة في المقاطعة وظروف الأبحاث العلمية فيها، وأن تختار ما يناسبها من الصناعات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة ومحفزات النمو الجديدة وتعمل على تعزيزها ودعمها، وحثهم كذلك على استخدام التقنيات الحديثة لتحويل الصناعات التقليدية وتحديثها حتى تصبح صناعات متطورة وذكية وصديقة للبيئة.

الانفتاح الاقتصادي رفيع المستوى

كانت هذه هي الزيارة التفقدية الرابعة التي يقوم بها الرئيس Xi إلى هونان، وقد تزامنت رحلاته الأربع إلى المقاطعة مع منعطفات مهمة في الجهود المبذولة للنهوض بالبلاد.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ويعد تحقيق الأهداف والمهام المنصوص عليها في الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) أمرًا بالغ الأهمية لتقدم الأمة.

لقد حدد قادة الصين هدف توسيع الانفتاح رفيع المستوى ضمن أولويات العمل الاقتصادي خلال عام 2024، وقد سلط تقرير عمل الحكومة الضوء على ذلك الهدف في هذا العام.

إن هونان هي إحدى المقاطعات الاقتصادية الرئيسية في وسط الصين، وقد تجاوز إجمالي إنتاجها الاقتصادي 5 تريليون يوان (0.69 تريليون دولار) لأول مرة في العام الماضي.

تعرَّف الرئيس Xi أيضًا، خلال زيارته إلى شركة BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd. على الجهود التي تبذلها إدارة الشركة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي رفيع المستوى.

تكرس مقاطعة هونان جهودها منذ زمن لتصبح منطقة رئيسية للإصلاح والانفتاح الاقتصادي في وسط الصين، وقد حث Xi المقاطعة على تعميق مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق، وهي إستراتيجية تنمية عالمية تبنتها الحكومة الصينية، وتعزيز النمو الابتكاري لقطاع التجارة الخارجية.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-19/Xi-s-Hunan-inspection-highlights-new-quality-productive-forces-1s6suGMNZGE/p.html