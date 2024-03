CGTN : L'inspection de Xi Jinping dans le Hunan met en lumière les nouvelles forces productives de qualité adaptées aux conditions locales

PÉKIN, 21 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a inspecté lundi Changsha, la capitale de la province centrale du Hunan.

Au cours de l'inspection, Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a pris connaissance des efforts locaux visant à accélérer le développement de nouvelles forces productives de qualité et à promouvoir une ouverture de haut niveau.

De nouvelles forces productives de qualité adaptées aux conditions locales

La tournée d'inspection dans le Hunan est considérée comme la première visite du président chinois sur le terrain pour accélérer le développement de nouvelles forces productives de qualité en fonction des conditions locales.

À Changsha, il a visité BASF Shanshan Battery Materials Co, Ltd, une coentreprise formée par l'entreprise allemande BASF et l'entreprise chinoise Shanshan en 2021.

L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux pour batteries au lithium, et ses produits sont largement utilisés dans des domaines de haute technologie, notamment les véhicules électriques et les centrales de stockage d'énergie à grande échelle.

Le voyage de Xi Jinping dans le Hunan a eu lieu après les sessions annuelles de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif suprême de la Chine, et de la Conférence consultative politique du peuple chinois, l'organe consultatif politique suprême du pays, au début du mois de mars. Au cours de ces sessions, le président chinois a souligné l'importance d'accélérer le développement de nouvelles forces productives de qualité adaptées aux conditions locales lors d'une délibération avec les députés de l'Assemblée populaire nationale de la délégation de la province de Jiangsu.

Au cours de cette délibération, il a exhorté les localités à tenir compte de leurs propres ressources, de leurs fondations industrielles et de leurs conditions de recherche scientifique, et à promouvoir de manière sélective le développement de nouvelles industries, de nouveaux modèles et de nouveaux moteurs de croissance. Il les a également exhortées à utiliser les nouvelles technologies pour transformer et améliorer les industries traditionnelles en industries haut de gamme, intelligentes et vertes.

Une ouverture de haut niveau

Il s'agit de la quatrième tournée d'inspection de Xi Jinping dans le Hunan. Ses quatre voyages dans la province ont coïncidé avec des moments importants dans les efforts de rajeunissement du pays.

Cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, et il est essentiel pour le pays de réaliser les objectifs et les tâches de son 14e plan quinquennal (2021-2025).

L'expansion d'une ouverture de haut niveau a été identifiée par les dirigeants chinois comme une priorité pour le travail économique en 2024, et elle a été soulignée dans le rapport de travail du gouvernement de cette année.

Le Hunan est une province économique majeure du centre de la Chine, et sa production économique totale a dépassé les 5 000 milliards de yuans (0,69 000 milliards de dollars) pour la première fois l'année dernière.

Au cours de sa visite à BASF Shanshan Battery Materials Co. Ltd, Xi Jinping a également pris connaissance des efforts déployés pour promouvoir une ouverture de haut niveau.

Le Hunan est voué à devenir une zone clé de la réforme et de l'ouverture dans le centre de la Chine, Xi Jinping ayant exhorté la province à s'intégrer profondément dans l'initiative « la Ceinture et la Route » et à faire progresser le développement innovant du commerce extérieur.