شبكة ZTE الخضراء تعزز التنمية المستدامة

-- في MWC Shanghai 2023، قدمت ZTE جزيرتها البيئية الخضراء الآسرة، بما يتماشى تمامًا مع موضوع "الأخضر للجميع"

-- تؤمن ZTE إيمانًا راسخًا بأن الحل يكمن في تبني الابتكار التكنولوجي والتحسين المستمر للمنتجات والحلول لتعزيز كفاءة الطاقة لكل وحدة بيانات بطريقة أكثر ذكاءً

-- تهدف ZTE إلى توسيع مفاهيم التنمية المستدامة والحلول المبتكرة للصناعات الأخرى، والمساهمة في التحول الرقمي والنهوض بالمجتمع مع إعطاء الأولوية للاستدامة

شنغهاي، 3 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- عرضت شركة ZTE (0763.HK/000063.SZ)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أحدث الابتكارات التكنولوجية والرؤى الخضراء والمنخفضة الكربون والإنجازات في مجال الشبكات الخضراء للزوار في MWC Shanghai 2023. أقيم الحدث في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض، حيث قدمت ZTE جزيرتها البيئية الخضراء الآسرة، بما يتماشى تمامًا مع شعار "الأخضر للجميع".

إن تحقيق مجتمع أخضر ومنخفض الكربون هو هدف طويل الأجل يتطلب تفانيًا مستمرًا. مع استمرار نمو حركة مرور الشبكة، يصبح التحدي المتمثل في تحقيق هذا الهدف أكبر. تؤمن ZTE إيمانًا راسخًا بأن الحل يكمن في تبني الابتكار التكنولوجي والتحسين المستمر للمنتجات والحلول لتعزيز كفاءة الطاقة لكل وحدة بيانات بطريقة أكثر ذكاءً. من خلال إعطاء الأولوية للتقدم في كفاءة الطاقة، تسعى زي تي إي جاهدة للمساهمة في تحقيق مجتمع مستدام وصديق للبيئة.

خلال مؤتمر MWC شنغهاي، عرضت زي تي إي ابتكاراتها التكنولوجية في شبكات توفير الطاقة الخضراء. في شبكة الوصول اللاسلكي (RAN)، حقق حل PowerPilot من ZTE، الذي أصبح الآن في نسخته الاحترافية، تقدمًا كبيرًا، مما أتاح توفيرًا شاملاً للطاقة بنسبة 35 ٪. في الشبكة الأساسية، قدمت ZTE أول وظيفة ذكية لمستوى المستخدم الأخضر (UPF) في الصناعة استنادًا إلى R17، مما أدى إلى توفير ذكي للطاقة بنسبة 25 ٪ خلال فترات انخفاض حركة المرور. كما قدمت ZTE حلولاً شاملة لتحسين كفاءة الطاقة في الشبكة الحاملة، والتي تغطي الألواح والأجهزة والشبكات. علاوة على ذلك، عرض المعرض تقنية لوحة معادلة درجة الحرارة المركبة المبتكرة من ZTE، مما يسمح للعملاء بتجربة تأثير التبريد الملموس باستخدام مسدس درجة الحرارة.

في مجال طاقة الاتصالات السلكية واللاسلكية، كشفت ZTE عن حل شبكة الطاقة الخالية من الكربون V2.0. يدمج هذا الحل المبتكر الإدارة القائمة على السحابة لتوليد الطاقة الخضراء، وتحويل الطاقة عالي الكفاءة، وتخزين الطاقة الذكي، واستهلاك الطاقة الدقيق. من خلال تضمين سلسلة إمدادات الطاقة بأكملها، يحقق هذا الحل توفيرًا شاملاً للطاقة وخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة، مما يساهم في مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

في التزامها بتعزيز توفير الطاقة الخضراء، تم تصميم حلول ZTE بعناية مع آليات مثل الحد الأدنى من الاستيقاظ مجموعة وحماية حركة المرور انفجار. تضمن هذه الميزات تجربة مستخدم سلسة أثناء إنشاء شبكات ليست خضراء وموفرة للطاقة فحسب، بل موثوقة ومرنة أيضًا. من خلال دمج هذه الآليات، تهدف ZTE إلى تحقيق توازن بين الاستدامة البيئية وتوفير خدمات شبكة عالية الجودة لمستخدميها.

تلتزم ZTE التزامًا عميقًا بالتنمية المستدامة وتخطو خطوات واسعة لتمهيد طريق الاقتصاد الرقمي للأشجار، مما يساهم في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في حياد الكربون. في عام 2022، حققت ZTE نتائج ملحوظة في أهدافها الخضراء والمنخفضة الكربون، حيث حققت توفيرًا في الطاقة قدره 57.56 مليون كيلوواط ساعة وخفض إجمالي انبعاثات الكربون بنسبة 7.48% مقارنة بالعام السابق، مع الحفاظ على نمو الإيرادات.

في 24 مايو من هذا العام، في حدث "يوم ZTE للابتكار" الذي عقد في شنتشن، أعلنت ZTE عن مشاركتها في مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) لوضع أهداف مدعومة علمياً للحد من الكربون. وتمشيًا مع متطلبات المبادرة، ستضع زي تي إي أهدافا قائمة على العلم على المدى القريب وأهداف صفرية على المدى الطويل. والهدف من ذلك هو تحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع حد الاحترار 1.5 درجة مئوية في غضون 5-10 سنوات وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

كشركة عالمية رائدة في مجال حلول معلومات الاتصالات المتكاملة، تشارك ZTE بنشاط في أنشطة الرفاهية العامة المتعلقة بالبيئة. تتعاون ZTE مع مؤسسة الكربون الأخضر الصينية لإنشاء "الصندوق الخاص للحفاظ على الرفاه البيئي العام ZTE" وتنفذ مبادرات زراعة الأشجار في مزرعة غابات نهر Baihu، في إطار مكتب غابات Tangwanghe في مدينة Yichun، مقاطعة Heilongjiang، للمساعدة في استعادة البيئة الإيكولوجية المحلية.

خلال معرض شنغهاي، قدمت ZTE برنامجها الخيري، "بالوعة كربون الغابات"، الذي يشجع على زراعة الأشجار من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة. تم عرض هذه المبادرة في MWC Shanghai، بهدف زيادة الوعي العام حول حماية البيئة وتشجيع المشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة.

خلال مقابلة إعلامية، سلطت السيدة تشن تشيبينغ، نائب رئيس ZTE والمدير العام للعلامات التجارية واستراتيجيات العلاقات العامة، الضوء على الإنجازات البارزة لشركة ZTE في تبني مبادئ الممارسات الخضراء والمنخفضة الكربون. بحلول نهاية عام 2022، تم تنفيذ حلول توفير الطاقة للشبكة الخضراء من ZTE بنجاح في أكثر من 30 شبكة في جميع أنحاء العالم، تشمل أكثر من 1.5 مليون موقع و250،000 مركز بيانات حكومي. وقد لعبت هذه الحلول دورًا هامًا في مساعدة المشغلين العالميين على توفير 10 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا.

وأكدت السيدة تشن التزام ZTE الثابت بوضعها الإيكولوجي باعتبارها "محرك الاقتصاد الرقمي". تهدف الشركة إلى توسيع مفاهيم التنمية المستدامة والحلول المبتكرة للصناعات الأخرى، والمساهمة في التحول الرقمي والنهوض بالمجتمع مع إعطاء الأولوية للاستدامة من خلال التعاون مع شريكها، Anxing، حققت ZTE مزيدًا من التقدم في تعزيز شفافية ودقة بيانات التحكم في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ذكاء إدارة الطاقة في المؤسسة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن ZTE عازمة على مواصلة تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر. وستقوم الشركة باستكشاف سيناريوهات تطبيق جديدة ومتنوعة بالتعاون مع شركائها، وتقديم مساهمات كبيرة لكل من المجتمع والبيئة.

نبذة عن شركة ZTE:

تساعد شركة ZTE على ربط العالم بالابتكار المستمر من أجل مستقبل أفضل. توفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولًا متكاملة، وتمتد محفظتها على جميع سلاسل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة السلكية واللاسلكية الاحترافية. تخدم شركة ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي مكرسة لإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. ZTE مدرجة في كل من بورصة هونغ كونغ وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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