شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): مع حلول عام 2024، كيف ستوفر الصين حياة أفضل لشعبها؟

بكين, 1 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- قال الرئيس الصيني Xi Jinping خلال خطابه بمناسبة العام الجديد 2024، يوم الأحد في بكين، أن الهدف الأساسي للصين هو توفير حياة أفضل لشعبها.



وقال في خطابه: "ينبغي أن يحظى أطفالنا برعاية جيدة وأن يحصلوا على تعليم جيد، وأن تتاح لشبابنا الفرص لمواصلة حياتهم المهنية والنجاح، كما ينبغي أن يتمتع كبار السن بإمكانية الوصول الكافي إلى الخدمات الطبية ورعاية المسنين".

وشدد على أن هذه القضايا تهم كل أسرة، كما أنها تمثل أولوية قصوى للحكومة، قائلًا: "يجب أن نعمل معًا لحل هذه القضايا."

وأضاف Xi أنه أثناء سعي الصين لتنميتها، احتضنت العالم أيضًا وأوفت بمسؤوليتها كدولة كبرى.

وقال الرئيس الصيني "بغض النظر عن كيفية تطور المشهد العالمي، يظل السلام والتنمية هما التوجه الأساسي، والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة هو وحده الذي يمكن أن يحقق النتائج".

الاعتماد على الشعب

لم يكن عام 2023 عاما سهلا بالنسبة للصين، وعلى الرغم من تباطؤ النمو العالمي، تمكنت الصين من التغلب على الرياح الاقتصادية المعاكسة وصمدت أمام اختبار كوارث طبيعية ضخمة.

وقال Xi في خطابه يوم الأحد "بعد أن تغلبنا على العاصفة، أصبح الاقتصاد الصيني أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".

وشدد على أن "الشعب هو الذي نتطلع إليه عندما نناضل من أجل التغلب على كل الصعوبات أو التحديات".

وذكر في كلمته أنه في عام 2023، واجهت بعض الشركات أوقاتًا عصيبة، وواجه بعض الأشخاص صعوبة في العثور على وظائف وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتعرضت بعض الأماكن للفيضانات أو الأعاصير أو الزلازل أو غيرها من الكوارث الطبيعية.

وقال "كل هذه الأمور تظل عالقة في ذهني."

وبالحديث عن المستقبل، حث Xi على بذل الجهود لدفع التطوير الصيني بشكل ثابت، وتطبيق فلسفة التنمية الحديثة بشكل كامل وصادق على جميع الجبهات، وتسريع بناء نموذج التنمية الجديد، وتعزيز التنمية عالية الجودة، والسعي لتحقيق التنمية وحماية الأمن.

كما تعهد الرئيس الصيني بمواصلة الدعم لهونج كونج وماكاو لتسخير قواهما المميزة، ودمجهما بشكل أفضل في التنمية الشاملة للصين، وتأمين الرخاء والاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف "من المؤكد أنه سيتم إعادة توحيد الصين، ويجب على جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان أن يكونوا مرتبطين بحس مشترك للهدف وأن يشاركوا في مجد تجديد شباب الأمة الصينية".

جَعْل العالم مكانًا أفضل للجميع

قال الرئيس الصيني في خطابه بمناسبة العام الجديد إن الصراعات لا تزال مشتعلة في بعض أنحاء العالم.

وقال Xi "سنعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي من أجل الصالح العام للبشرية، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وجعل العالم مكانا أفضل للجميع".

توفر مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي اقترحتها الصين منصة لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية من خلال تعاون متنوع وعالي الجودة.

وبموجب مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة للتعاون مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية. وفي الفترة من 2013 إلى 2022، بلغت القيمة التراكمية للتجارة بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق (BRI)، نحو 19.1 تريليون دولار، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 6.4 بالمئة.

وعلى المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، قامت الصين ببناء مجتمعات ذات مستقبل مشترك مع عدد متزايد من الشركاء بأشكال مختلفة. وقد حظيت مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين بدعم أكثر من 100 دولة، كما لقيت مبادرة الحضارة العالمية استحسانًا كبيرًا.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-31/Embracing-2024-how-will-China-deliver-a-better-life-for-the-people--1pZi3XkVjVe/p.html