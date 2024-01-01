CGTN: вступая в 2024 год, как Китай сделает жизнь людей лучше?

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CGTN

01 Jan, 2024, 12:19 ET

ПЕКИН, 1 января 2024 г. /PRNewswire/ -- «Конечная цель Китая заключается в том, чтобы сделать жизнь людей лучше», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин во время Новогоднего обращения в воскресенье, перед тем как часы в Пекине пробили начало 2024 года.

«Мы должны хорошо заботиться о наших детях, и они должны получать хорошее образование. У нашей молодежи должна быть возможность строить карьеру и добиваться успеха. А наши пожилые люди должны иметь надлежащий доступ к медицинскому обслуживанию и уходу за пожилыми людьми», — пообещал председатель Си.

«Эти вопросы важны для каждой семьи, и они также являются главным приоритетом для правительства, — подчеркнул он. — Над решением этих задач мы должны работать вместе».

«Заботясь о своем развитии, Китай также не забывает о мире и выполняет свою обязанность как одна из крупнейших стран», — добавил председатель Си.

«Как бы не изменялся мировой ландшафт, мир и развитие остаются базовыми тенденциями, и только совместная работа в общих интересах позволяет этого достичь», — сказал председатель КНР.

Полагаясь на людей

2023 год был непростым для Китая. Несмотря на замедление глобального роста Китай смог противостоять сдерживающим экономику факторам и выдержать испытание крупными стихийными бедствиями.

«Справившись с трудностями, экономика Китая стала более устойчивой и динамичной, чем прежде», — сказал председатель Си в своем воскресном обращении.

«Когда мы стараемся преодолеть трудности и вызовы, мы в первую очередь обращаемся к народу», — подчеркнул председатель Си.

В своем обращении он отметил, что в 2023 году некоторые крупные предприятия столкнулись с трудностями, некоторым людям было трудно найти работу и обеспечить удовлетворение своих базовых потребностей, а некоторые районы пострадали от наводнений, тайфунов, землетрясений и других стихийных бедствий.

«Я не упускаю все это из виду», — сказал он.

Говоря о будущем, председатель Си призвал приложить усилия для неуклонной модернизации Китая, полного и верного применения новой философии развития на всех фронтах, ускорения построения новой парадигмы развития, стимулирования высококачественного развития и при этом стремиться как к развитию, так и к обеспечению безопасности.

Председатель КНР также пообещал продолжать поддержку Гонконга и Макао в реализации своих особых сильных сторон, лучшей интеграции в развитие Китая в целом и достижении долгосрочного процветания и стабильности.

«Единство Китая обязательно будет восстановлено, и все китайцы с обеих сторон Тайваньского пролива должны быть объединены единой целью, разделяя славу возрождения китайской нации», — добавил он.

Делая мир лучше для всех

В своем Новогоднем обращении председатель КНР сказал, что в некоторых частях мира продолжают бушевать конфликты.

«Мы будем тесно сотрудничать с мировым сообществом для общего блага человечества, строить сообщество с общим будущим для всех людей и делать мир лучшим местом для всех», — сказал председатель Си.

Предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» (BRI) служит платформой для строительства сообщества с общим будущим для человечества благодаря разностороннему, высококачественному сотрудничеству.

В рамках инициативы BRI Китай подписал свыше 200 документов о сотрудничестве с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями. За период с 2013 года по 2022 год суммарный товарооборот между Китаем и участвующими в инициативе BRI странами достиг 19,1 трлн долларов США со средней скоростью роста 6,4 процентов в год.

На двустороннем и многостороннем уровне Китай формирует сообщества с общим будущим, число партнеров которых в различных формах продолжает увеличиваться. Предложенные Китаем Глобальная инициатива развития и Инициатива глобальной безопасности получили поддержку более 100 стран. Глобальная цивилизационная инициатива также была хорошо воспринята.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-31/Embracing-2024-how-will-China-deliver-a-better-life-for-the-people--1pZi3XkVjVe/p.html

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