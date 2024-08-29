شراكة Karpowers مع البنك الدولي لسد الفجوة بين الجنسين في قطاع الطاقة في أفريقيا

أعلنت شركة Karpowership عن شراكة مع مبادرة Women in Energy Network Africa (WEN-Africa) التابعة للبنك الدولي لزيادة توظيف النساء في قطاع الطاقة في أفريقيا.

اسطنبول, 29 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة في أفريقيا، وتعزيز فرص العمل للنساء في عشرة بلدان على الأقل وتعزيز مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.

تماشياً مع استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024-2030، تركز هذه المبادرة على أربع ركائز رئيسية: تعزيز توظيف النساء، وتعزيز التطوير المهني والاحتفاظ بهن، والدعوة إلى إصلاحات في السياسات، وتعزيز تعليم الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

Karpowership engineering team aboard the 450MW Osman Khan Powership in Sekondi, Ghana

قالت زينب هاريزي يلماز، الرئيسة التجارية لشركة Karpowership: نحن متحمسون للشراكة مع البنك الدولي لتوسيع فرص النساء وتعزيز تأثيرنا الاجتماعي. يؤكد هذا التعاون التزامنا بالمساواة بين الجنسين، ويجب أن نتصدى للحواجز الخاصة بالجنسين التي تعيق مشاركة المرأة في مجال الأعمال التجارية، وذلك من خلال زيادة عدد النساء اللاتي يدرسن وخلق مسارات للمرأة لتزدهر مهنياً."

قالت فوزية حسن، رئيسة فريق عمل لشبكة WEN-Africa ومسؤولة عمليات الطاقة الرئيسية في البنك الدولي: "يسعدنا الشراكة رسميا مع Karpowership والانضمام إلى مهمتنا لتسريع المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال تعزيز مشاركة المرأة في مستقبل الطاقة في أفريقيا".

في إطار هذه الشراكة، التزمت Karpowership بعدة أهداف عبر الركائز الأربعة، بدءًا من تقديم جلسات استشارية مهنية للموظفين الإناث، والتدريب الداخلي، والتدريب المهني، وبرامج المنح الدراسية للطلاب الإناث، وسياسات الموظفين الشاملة للجنسين.

نبذة عن Karpowership

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في صناعة محطات الطاقة العائمة، تعد Karpowership من الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة السريعة والمرنة والموثوقة في جميع أنحاء العالم. توفر شركة Karpowership أمن الطاقة من خلال محطاتها المميزة ومحطاتها البرية إلى جانب أسطول من البنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المسال التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية 7000 ميجاوات وتعمل في 19 دولة، بما في ذلك 10 دول في أفريقيا.

حول شبكة WEN-Africa التابعة للبنك الدولي

تعد WEN-Africa مبادرة أطلقها البنك الدولي في إطار استراتيجية المساواة بين الجنسين 2024-2030، والتي تركز على زيادة تمثيل المرأة في قطاع الطاقة في أفريقيا. وتهدف إلى إنشاء شبكة قوية للنساء وتسهيل مناقشات السياسات وتمكين النساء في الأدوار الفنية والقيادية.

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