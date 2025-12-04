شراكة بين Censys وRilian Technologies لتعزيز الدفاع السيبراني وأمن البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط

آن أربور، ميشيغان وماكلين، فيرجينيا، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Censys، المرجع الرائد في استخبارات الإنترنت ورؤاها، عن شراكة استراتيجية مع Rilian Technologies، وهي شركة رائدة في تقديم حلول الدفاع السيبراني القائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي والمخصصة للدول ذات السيادة والبنية التحتية الحيوية. تستند هذه الشراكة إلى النمو المتسارع لشركة Censys في الشرق الأوسط، حيث تقدم الدعم للهيئات الوطنية للأمن السيبراني، ومشغلي الطاقة، والمؤسسات المالية، والمؤسسات التكنولوجية، والمستخدمين في جميع بلدان المنطقة تقريباً.

:Censys المرجع الرائد لاستخبارات الإنترنت والرؤية في أنظمة التحكم الصناعي والأنظمة التشغيلية (ICS/OT)

تزود Censys فرق الأمن العالمية بأشمل المعلومات الاستخباراتية والمحدثة باستمرار حول الأصول المتصلة بالإنترنت من مضيفات وشهادات رقمية وخدمات، بما في ذلك رؤية رائدة في المجال للبنية التحتية الحيوية من خلال قدرات متقدمة في أنظمة التحكم الصناعي والأنظمة التشغيلية (ICS/OT). تدعم Censys ما يصل إلى 26 بروتوكولا (مثل Modbus، وDNP3، وSiemens S7، و(BACnet، و68 موردا، و226 بصمة من بصمات أنظمة التحكم الصناعي لتحديد الأصول الصناعية بدقة. بالإضافة إلى ذلك، يكتسب المدافعون إمكانية الوصول إلى أكثر من 4 سنوات من السياق التاريخي للأصول المتصلة بالإنترنت، مما يتيح تتبع البنية التحتية للتهديدات، وتحديد الأصول، وإدارة التعرض للمخاطر على المدى الطويل.

:Rilian المنصة بمستوى سيادي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي للدفاع الوطني

تُعد منصة Rilian الدفاعية ("RDP") منصة برمجية معيارية وقائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي، تُحدث ثورة في كيفية الوصول إلى التقنيات الحرجة للمهام واعتمادها وأتمتتها عبر البيئات السيادية والحساسة. تم تصميم منصة "RDP" لإزالة العوائق في كل خطوة من خطوات سلسلة توريد التكنولوجيا العالمية، حيث تقلل من الجهد البشري، وأعباء الامتثال، وتكاليف التكامل المطلوبة عادة لنشر الأدوات المتطورة. علاوة على ذلك، توفر منصة "RDP" للعملاء واجهة موحدة تُظهر رؤى فورية، وبيانات القياس عن بُعد للاستخدام، وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

توسيع الوصول إلى Censys في جميع أنحاء الشرق الأوسط

تدعم الشراكة بين Censys وRilian Technologies مهمة Rilian لحماية الدول ذات السيادة والبنية التحتية الحيوية من خلال توسيع الوصول إلى استخبارات الإنترنت واستخبارات أنظمة التحكم الصناعي والأنظمة التشغيلية (ICS/OT) الخاصة بـ Censys في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يضمن ذلك قدرة المؤسسات الحكومية والتجارية على الاستفادة من الرؤية الأكثر شمولاً وموثوقية للإنترنت لأغراض الكشف على المستوى الوطني، وتحديد أولويات المخاطر، واتخاذ القرارات التشغيلية.

تعليق الإدارة التنفيذية

قال كريستيان شنيدلر، الرئيس التنفيذي لشركة Rilian Technologies: "توفر Censys استخبارات الإنترنت والرؤية في أنظمة التحكم الصناعي/التكنولوجيا التشغيلية لا مثيل لهما، وهي قدرات ضرورية للدفاع عن البنى التحتية الوطنية من التهديدات السيبرانية الحديثة". وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، ستساعد Rilian في تقديم رؤى Censys غير المسبوقة مباشرة إلى المؤسسات الحكومية والتجارية التي هي في أمسّ الحاجة إليها للدفاع عن البنية التحتية السيادية والصناعات الحيوية".

ومن جانبها، قالت سارة أشبورن، الرئيس التنفيذي للإيرادات في Censys: "يتطلب الأمن السيبراني في الشرق الأوسط معلومات استخباراتية دقيقة وعالية الموثوقية لحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات المعقدة والمتزايدة". وأضافت: "تضمن شراكتنا مع Rilian حصول المدافعين في جميع أنحاء المنطقة على المعلومات الاستخباراتية الأكثر شمولاً وحداثة التي يحتاجون إليها للكشف وتحديد الأولويات والاستجابة على المستوى الوطني".

الموارد والروابط

نبذة عن Censys

تُعد Censys المرجع الرائد في استخبارات الإنترنت ورؤاها. من خلال تقديم الخريطة العالمية الأكثر اكتمالاً ودقة وحداثة للبنية التحتية للإنترنت، توفر Censys حلولاً رائدة في المجال لإدارة سطح الهجوم، ومطاردة التهديدات، والاستجابة الاستباقية للحوادث. تثق الحكومات العالمية، والشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، ومزودو الأمن حول العالم في Censys للكشف عن المخاطر بشكل أسرع، والاستجابة بفعالية أكبر، ومنع الاختراقات قبل حدوثها. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .censys.com

نبذة عن Rilian Technologies

تعد Rilian Technologies شركة تكنولوجيا أمريكية تُمكّن المنظمات السيادية من الوصول إلى أفضل تقنيات الأمن السيبراني واعتمادها وأتمتتها بسرعة وثقة وامتثال. تجمع منصة Rilian الدفاعية ("RDP") بين الأتمتة، والتصميم المعياري، والذكاء الاصطناعي لدمج الأدوات المعقدة ومجموعات البيانات بسلاسة في بيئة موحدة وآمنة، مما يقلل من الاحتكاك، ويعزز قابلية التشغيل البيني، ويسمح للعملاء بالتركيز على ما يهم أكثر: المهمة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .rilian.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1510668/Censys_Logo.jpg