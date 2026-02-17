شراكة بين Montel وباحثي "جامعة تورونتو متروبوليتان" لتطوير إنتاج التوت المستقل عن الملقِّحات في الأماكن المغلقة في كندا

مونتماني، كيبك، 17 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تفخر شركة "مونتل إنك" (Montel Inc.)، الشركة الكندية الرائدة في تصنيع الأنظمة المتنقلة عالية الكثافة ، بالإعلان عن شراكة استراتيجية مع باحثين من "جامعة تورونتو متروبوليتان" لدعم تطوير طريقة ثورية لإنتاج التوت المستقل عن الملقِّحات في الأماكن المغلقة.

تتحقق هذه المبادرة من خلال الدعم الكبير من مؤسسة "ويستون فاميلي فاونديشن" (Weston Family Foundation)، من خلال مرحلة توسيع مستوى تحدي الابتكار المحلي ، والتي تستثمر في حلول كندية مبتكرة لتمكين إنتاج التوت الموثوق به على مدار السنة.

كجزء من هذا التعاون ، ستبني "مونتل" وتستضيف مزرعة تجريبية مخصصة تسمى "موفارم" ((MoFarm، حيث سيتم اختبار تقنية التلقيح الجديدة القائمة على تدفق الهواء الخاصة ب، "جامعة تورونتو متروبوليتان" وتقييمها في ظل ظروف نمو واقعية خاضعة للرقابة.

جهد وطني لإعادة اختراع مفاهيم إنتاج الأغذية

في يونيو 2025 ، حصل باحثو "جامعة تورونتو متروبوليتان" البروفيسورة "حبيبة بوغرارة" والبروفيسورة "ليزلي كامبل" على منحة توفر ما يصل إلى 5 ملايين دولار لتطوير أعمالهم على نظام جديد يتيح زراعة التوت الأحمر، وربما أنواع التوت الأخرى، في الأماكن المغلقة بدون النحل. يركز ابتكارهما على نظام حاصل على براءة اختراع معتمد على تدفق الهواء والمناخ المصغر قادر على نقل حبوب اللقاح بين الزهور بشكل مستقل ، ما يعالج واحد من أكثر التحديات المستمرة في الزراعة في البيئات الخاضعة للرقابة.

كان التزام مؤسسة "ويستون فاميلي فاونديشن" بتعزيز منظومة إنتاج الأغذية المحلية في كندا عاملاً أساسيًا في دفع هذا العمل إلى الأمام. يشرف "مونتل" المساهمة في هذه الرؤية الوطنية من خلال توفير البنية التحتية حيث يتلاقى الاكتشاف العلمي والتميز الهندسي.

دور "مونتل": تمكين الابتكار في العالم الحقيقي

تنضم "مونتل" إلى المشروع كرائدة معترف بها في أنظمة الزراعة العمودية للأماكن المغلقة؛ حيث تجلب خبرة هندسية وبيئة اختبار مصممة خصيصًا لدعم القيادة العلمية لجامعة "جامعة تورونتو متروبوليتان".

ستكون مزرعة "موفارم"، التي تقع بجوار منشأة تصنيع "مونتل" في مونتماني بكيبيك والتي صممتها "مونتل"، موقعًا محوريًا لـ:

تقييم أداء تكنولوجيا التلقيح

تشغيل دورات زراعة مستمرة على مدار السنة

توفير بيئة بحث تعكس ظروف الزراعة العمودية الحقيقية

تعزيز التعاون بين علماء "جامعة تورونتو متروبوليتان" وخبراء "مونتل"

تجسد هذه المزرعة التجريبية الالتزام المشترك ببناء مستقبل غذائي أكثر مرونة واستدامة واستقلالية لكندا.

لطالما كانت مهمة "مونتل" هي مساعدة المزارعين على "زراعة المزيد" بمساحة أقل. يتيح لنا التعاون مع "جامعة تورونتو متروبوليتان" دفع حدود ما يمكن أن تحققه الزراعة في الأماكن المغلقة عندما يعمل العلم والهندسة المتقدمة جنبًا إلى جنب."

"يفيس بيلانجيه" ، نائب رئيس المبيعات للزراعة العمودية ، شركة "مونتل إنك".

إنجاز في الزراعة في الأماكن المغلقة المستقلة عن الملقِّحات

يستهدف بحث "جامعة تورونتو متروبوليتان" حاجزًا حاسمًا في زراعة التوت في الأماكن المغلقة؛ وهو : تحقيق التلقيح الفعال بدون النحل. من خلال الجمع بين علم النبات، والهندسة الميكانيكية، والتحكم الدقيق في المناخ المصغر، يهدف المشروع إلى:

دعم مجموعة الفاكهة المستقلة عن الملقِّحات

الحد من الاعتماد على مجموعات الملقِّحات الضعيفة

تحسين القدرة على التنبؤ بالمحصول في بيئات الأماكن المغلقة

تمكين إنتاج التوت متعدد الطبقات من خلال بنية النباتات المدمجة

دفع زراعة التوت المستدامة في كندا على مدار السنة

هذا التمويل يسمح لنا ببناء واختبار نظام يمكن أن يحدث ثورة في إنتاج التوت في الأماكن المغلقة في كندا. إن الشراكة مع "مونتل" تمنحنا القدرة على التحقق من صحة تقنيتنا في ظل ظروف زراعة حقيقية في الأماكن المغلقة."

البروفيسورة "حبيبة بوغرارة"، "جامعة تورونتو متروبوليتان"

