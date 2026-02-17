Montel se asocia con investigadores de TMU para avanzar en la producción de bayas de interior independientes de polinizadores en Canadá

MONTMAGNY, QC, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montel Inc., el principal fabricante de sistemas móviles de alta densidad de Canadá, se enorgullece de anunciar una asociación estratégica con investigadores de la Universidad Metropolitana de Toronto (TMU) para apoyar el desarrollo de una innovadora producción de bayas de interior independiente de polinizadores.

Esta iniciativa es posible gracias al importante apoyo de la Weston Family Foundation, a través de la fase de escala del desafío de innovación de cosecha propia, que invierte en soluciones canadienses innovadoras para permitir una producción de bayas confiable durante todo el año.

Como parte de esta colaboración, Montel construirá y albergará una granja piloto dedicada llamada MoFarm, donde la nueva tecnología de polinización basada en el flujo de aire de TMU se probará y evaluará en condiciones de crecimiento controladas y reales.

Un esfuerzo nacional para reinventar la producción de alimentos

En junio de 2025, las investigadoras de TMU, la profesora Habiba Bougherara y la profesora Lesley Campbell, recibieron una subvención que proporcionará hasta $ 5 millones para avanzar en su trabajo sobre un nuevo sistema que permite cultivar frambuesas, y potencialmente otras bayas, en interiores sin abejas. Su innovación se centra en un sistema patentado de flujo de aire y microclima capaz de transferir de forma autónoma el polen entre las flores, abordando uno de los desafíos más persistentes en la agricultura de ambiente controlado.

El compromiso de la Weston Family Foundation con el fortalecimiento del ecosistema de producción nacional de alimentos de Canadá ha sido fundamental para impulsar este trabajo. Montel se siente honrado de contribuir a esta visión nacional al proporcionar la infraestructura donde convergen el descubrimiento científico y la excelencia en ingeniería.

El papel de Montel: permitir la innovación en el mundo real

Montel se une al proyecto como líder reconocido en sistemas de agricultura vertical en interiores, aportando experiencia en ingeniería y un entorno de pruebas especialmente diseñado para apoyar el liderazgo científico de TMU.

MoFarm, ubicado junto a la planta de fabricación de Montel en Montmagny, Quebec y diseñado por Montel, servirá como sitio fundamental para:

Evaluar el rendimiento de la tecnología de polinización

Ejecute ciclos de crecimiento continuos durante todo el año

Proporcionar un entorno de investigación que refleje las condiciones reales de la agricultura vertical

Fortalecer la colaboración entre los científicos de TMU y los expertos de Montel

Esta granja piloto encarna el compromiso compartido de construir un futuro alimentario más resiliente, sostenible y autosuficiente para Canadá.

"La misión de Montel siempre ha sido ayudar a los productores a 'crecer más' con menos espacio. Colaborar con TMU nos permite ampliar los límites de lo que la agricultura de interior puede lograr cuando la ciencia y la ingeniería avanzadas trabajan de la mano ".

— Yves Bélanger, vicepresidente de Ventas de Vertical Farming, Montel Inc.

Un gran avance en la agricultura de interior independiente de los polinizadores

La investigación de TMU apunta a una barrera crítica en el cultivo de bayas en interiores: lograr una polinización efectiva sin abejas. Mediante la unión de la ciencia de las plantas, la ingeniería mecánica y el control preciso del microclima, el proyecto tiene como objetivo:

Apoyar el conjunto de frutas independiente de los polinizadores

Reducir la dependencia de las poblaciones de polinizadores vulnerables

Mejorar la previsibilidad del rendimiento en ambientes interiores

Permite la producción de bayas de múltiples capas a través de una arquitectura de planta compacta

Avanza en las bayas sostenibles cultivadas en Canadá durante todo el año

"Esta financiación nos permite construir y probar un sistema que podría transformar la producción de bayas de interior en Canadá. Asociarnos con Montel nos permite validar nuestra tecnología en condiciones reales de cultivo en interiores ".

— Profesor Habiba Bougherara, Universidad Metropolitana de Toronto

Acerca de Montel Inc.

Fundada en 1924 en Montmagny, Quebec, Montel es un líder norteamericano en sistemas de almacenamiento móvil de alta densidad y agricultura vertical. Con un legado de excelencia en ingeniería, Montel diseña soluciones de agricultura vertical llave en mano que ayudan a las organizaciones a maximizar el espacio, la eficiencia y la sostenibilidad. Más información en montel.com.

