شراكة بين Orion Innovation ومصرف Africa and Gulf Bank لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة ورقمية أولاً

بفضل الاتفاقية الأخيرة، يستمر نمو Orion في الشرق الأوسط وأفريقيا

إديسون، نيوجيرسي, 21 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- يسر Orion Innovation (ويشار إليها أيضًا بـ "Orion")، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات تطوير المنتجات، أن تعلن توقيعها صفقة مع مصرفAfrica and Gulf Bank ("AGB") لتحديث المنتجات والخدمات المصرفية لديه. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Orion بتنفيذ منصة الخدمات المصرفية الأساسية القائمة على السحابة من Temenos في عمليات AGB، وتحديث مجموعة منتجاته لتقديم حلول مصرفية رقمية مخصصة للعملاء.

From Left to Right: Nadeem Lodhi, CEO at AGB and Anoop Gala, Global Head of Financial Services at Orion Innovation

AGB عبارة عن مؤسسة خدمات مصرفية ومالية تفخر بتزويد عملائها بحلول مالية مخصصة ومبتكرة مدعومة بأحدث التقنيات. وتعمل مجموعة الخدمات الرقمية والحلول التقنية التي تقدمها Orion على تمكين المصارف من تحديث الأنظمة القديمة وتصميم منتجات مبتكرة والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة. وتتسم هذه الصفقة بأهمية كبيرة، حيث تقوم Orion بتوسيع نطاق تواجدها العالمي في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)، وهي تأتي في أعقاب صفقتها الأخيرة مع مصرف Cebuana Lhuillier Bank ومقره الفلبين.

وقال Anoop Gala، الرئيس العالمي للخدمات المالية في Orion: "يسعدنا البدء في برنامج التحديث الأساسي لشركة AGB. إن عروضنا الشاملة التي تستند إلى Temenos، إلى جانب تواجدنا الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يضعاننا في مكانة جيدة لضمان تحول مصرفي أساسي ناجح. وستعمل هذه الشراكة على تسريع مبادرة Digital First الخاصة بـ AGB ودعم خطط النمو الإستراتيجية الخاصة به."

وقال Nadeem Lodhi، الرئيس التنفيذي في Africa and Gulf Bank: "لقد طور مصرف Africa and Gulf Bank خارطة طريق طموحة تعتمد على المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة للبيع بالتجزئة والرقمية وللبيع بالجملة، والتي تتضمن تحسينات مهمة في القدرات مثل الإعداد الفوري والموافقات الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي والمعالجة المباشرة وسير العمل الرقمي. وبناءً على إستراتيجية "الرقمنة والوكالة أولاً"، فإن تقديم Temenos Transact وInfinity سيتيح لمصرف AGB تطوير خدمات مصرفية قوية للشعب السوداني في داخل البلاد وخارجها."

معلومات عن Orion Innovation

Orion Innovation ("Orion") هي شركة رائدة في مجال خدمات التحول الرقمي وتطوير المنتجات ولديها 12 مركزًا رئيسيًا للتسليم منتشرة في جميع أنحاء الأمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل أصولها المتجذرة في المجالين الهندسي والتصميمي، إلى جانب مزيج فريد من المرونة والحجم والنضج، يساعد فريقها المكون من قرابة 6400 شخص شركات Fortune 1000 في تحسين الكفاءة وتعزيز تجارب العملاء وتطوير عروض رقمية جديدة. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.orioninc.com.

للتواصل الإعلامي:

Joe LoBello

LoBello Communications

[email protected]

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