شراكة بين Vantage و TradingView تضمن راحة أكبر ومزيد من خيارات التداول للعملاء

كيب تاون، جنوب أفريقيا, 4 أبريل / نيسان 2024 -- /PRNewswire/ أعلنت شركة Vantage (أو "Vantage Markets")، وهي منصة تداول العقود مقابل الفروقات متعددة الأصول (CFD) في العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم، عن شراكة أوثق مع منصة الرسوم البيانية الشهيرة TradingView، مما يكمل عملية دمج وتكامل الوسيط الذي يوفر للمتداولين راحة أكبر ووصولاً أسهل للتداول مباشرة على موقع TradingView.

Vantage unlocks greater convenience and more trading options for clients with TradingView broker integration

يسمح هذا التكامل لعملاء Vantage من المناطق القابلة للخدمة* بالتداول بسهولة على منصة TradingView عبر الويب وسطح المكتب، مع إمكانية الوصول الكامل إلى الأدوات والرسوم البيانية الخاصة بالمنصة. وهذه الميزة متاحة من أجل تداول عقود الفروقات على أدوات متعددة، بما في ذلك العملات الأجنبية والذهب والنفط والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات وغيرها.

ويمكن للعملاء فتح حسابات Vantage TradingView الخاصة بهم وربطها بملفات تعريف مستخدمي TradingView لبدء التداول.

وإلى جانب وجود صفحة ملف تعريف وسيط مخصصة على موقع Tradingview، تفتح هذه الشراكة طريقًا آخر لشركة Vantage للمشاركة والتفاعل مع العملاء من خلال توفير مقالات تجارية تعليمية وتحليلات للسوق.

ومن جانبه؛ يقول Ted Odigie، رئيس المبيعات في Vantage Africa: "يسعدنا أن نتشارك مع TradingView مرة أخرى، حيث نتجاوز توفير أدوات الرسم البياني والتحليل على منصات التداول لدينا". "تعد Tradingview علامة تجارية موثوقة لأكثر من 50 مليون متداول حول العالم، ومن بين هذا العدد عملائنا."

"مع هذا التكامل مع الوسيط، أصبحنا الآن قادرين على الوصول إلى عملائنا أينما كانوا - سواء كانوا يتداولون من منصاتنا أو من منصة Tradingview على الويب - مع توفير راحة أكبر لعملائنا للتداول بسهولة واكتساب رؤى قيمة في السوق. "

*تطبق الشروط والأحكام. قم بزيارةهذا الرابط للحصول على التفاصيل الكاملة.

معلومات عن Vantage

Vantage هي شركة وساطة للتداول في عدة أصول توفر لعملائها إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات، من ضمنها العملات الأجنبية والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات.

وبخبرة تتخطى 13 عامًا في السوق، يفوق الدور الذي تلعبه شركة Vantage دور الوسيط، حيث توفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به، وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز، ومنصة تداول سهلة الاستخدام تمكن العملاء من اغتنام فرص التداول. يمكنك تنزيل تطبيق Vantage من على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء أكبر مع @vantage

http://www.vantagemarkets.com/

حول Tradingview

TradingView هي منصة تداول مشهورة عالميًا ومجتمع نابض بالحياة يستخدمه أكثر من 50 مليون متداول حول العالم. وتعمل المنصة على تمكين مستخدميها من خلال أدوات الرسوم البيانية والتخطيط والتداول الأفضل في فئتها، وبيانات السوق المباشرة، ومجموعة التحليلات الشاملة، وعمليات تكامل التداول مع شركاء مختارين.

إنها مساحة فريدة حيث يمكن لعشاق السوق التخطيط والدردشة والتداول في مكان واحد. وسواء كنت متداول للعملات الأجنبية يتابع مؤشر dxy، أو مستثمرًا قيمًا يبحث عن الجواهر المخفية باستخدام أداة فحص الأسهم - تقوم TradingView بتخزين الامتيازات والفوائد للجميع.

وبالإضافة إلى تجربة المستخدم المتميزة، توفر TradingView حلولاً للشركات، بما في ذلك الإعلانات، وشراكات الأخبار، وأدوات السوق، ومكتبات التخطيط والرسوم البيانية، وتكامل الوسطاء.

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الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg