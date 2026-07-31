شراكة بين WEKA وAndromeda لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي

الشراكة توفر تخزينًا متسقًا عالي الأداء للذكاء الاصطناعي عبر الشبكة العالمية لمقدمي خدمات منصة Andromeda، ما يقلل من التكلفة الإجمالية للابتكار لفرق الذكاء الاصطناعي

WEKA and Andromeda: powering AI teams building at the frontier

كامبل ، كاليفورنيا, 31 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "ويكا" (WEKA)، شركة بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذاكرة ، أن Andromeda ، المنصة التي تربط فرق الذكاء الاصطناعي بالحوسبة عالية الأداء ، تقوم بدمج منصة NeuralMesh التابعة لشركة "ويكا" كطبقة تخزين بيانات الذكاء الاصطناعي الأساسية لمجموعات وحدات المعالجة الرسومية المُدارة. يمكن لعملاء منصة Andromeda الآن الوصول إلى نسخة مخصصة من منصة NeuralMesh أو نشر منصة NeuralMesh Axon التابعة لشركة "ويكا" القائمة على وحدات المعالجة الرسومية لتحقيق أداء تخزين متسق عبر أي مجموعة تعمل على أي سحابة للذكاء الاصطناعي أو عمالقة الحوسبة السحابية.

الحفاظ على تغذية وحدات المعالجة الرسومية على مستوى كل البيئات

منصة Andromeda في مهمة لجعل الحوسبة عالية الأداء متاحة لكل فريق يعمل على التقنيات المتقدمة، لذلك يتم دفع الاختراقات من خلال الأفكار ، وليس الوصول إلى الأجهزة. تعمل الشركة مع المؤسسات الرائدة من مختبرات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، ومقدمي الخدمات السحابية، عبر توجيه التدريب وأعمال الاستدلال على مستوى سلسلة التوريد العالمية. تعمل منصة Andromeda عبر أكثر من 50 مزودًا للحوسبة في جميع أنحاء العالم ، وتقوم بتوجيه أحمال عمل التدريب والاستدلال من خلال أسطول عالمي متزايد من المجموعات المُدارة.

يجب على كل مجموعة على منصة Andromeda تلبية معايير الجودة نفسها بغض النظر عمن يدير البنية التحتية ؛ حيث تصادق الشركة على كل مجموعة عبر وحدات المعالجة الرسومية ، والتخزين ، ونسيج الشبكة ، والأمن قبل أن تصل إلى العميل. كشف هذا المعيار عن مشكلة صعبة؛ وهي أن كل مزود أحضر بيئة التخزين الخاصة به وأن الأداء قد تباين من مجموعة إلى مجموعة.

مع "ويكا" ، تحقق منصة Andromeda مكاسب أداء كبيرة على الأجهزة الموجودة ، ويتم النشر في دقائق ، ويتحقق الاتساق عبر كل مزود ، ويتم خفض تكاليف التخزين.

قال "ويل ماوشي"، الرئيس التنفيذي لشركة "أندروميدا" (Andromeda): "هدفنا هو تمكين التدفق العالمي للحوسبة ، وهذا يعني أن كل مجموعة نقوم بتسليمها يجب أن تؤدي جيدًا، بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه القدرة. أعطى توحيد المعايير على منصة NeuralMesh التابعة لشركة "ويكا" لعملائنا اتساقًا علي مستوى عمالقة الحوسبة السحابية مع مرونة السوق المفتوحة في طبقة التخزين والذاكرة ، حيث يتم الفوز بالأداء أو فقدانه". "تعمل وحدات معالجة الرسومية الخاملة على الإبطاء المتعمد لوتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي. تساعدنا "ويكا" على ضمان أن تستحق كل وحدة من وحدات المعالجة الرسومية التي نديرها ما يُنفق عليها."

تخزين وذاكرة للذكاء الاصطناعي قائمان على وحدات المعالجة الرسومية ، يتم نشرهما في دقائق

عندما وجد أحد مختبرات الأبحاث أن أحمال العمل الخاصة به تعثرت بسبب التخزين المزود في مجموعته، نشرت Andromeda منصة NeuralMesh Axon على نفس الأجهزة ، ما فتح الآفاق للأداء الذي يحتاجه المختبر ، دون بنية تحتية إضافية.

NeuralMesh Axon تمثل النشر القائم على وحدات المعالجة الرسومية لمنصة برمجيات NeuralMesh. إنها تدمج التخزين مباشرةً في خوادم وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بمنصة Andromeda ، وتحول وحدات NVMe الموجودة في كل مجموعة إلى طبقة بيانات موحدة وعالية الأداء تغذي التدريب والاستدلال بأقصى سرعة. نظرًا لأن هذه البنية التحتية يتم بالفعل تعبئتها وتشغيلها ودفع ثمنها ، فإنها تضيف أداءً دون إضافة بصمة أو استنزاف طاقة أو تكلفة.

باستخدام أداة NeuralMesh Kubernetes Operator، يمكن لمنصة Andromeda إنشاء وإعداد وتشغيل مجموعة NeuralMesh كاملة في دقائق وإدارة أسطولها الكامل من خلال نفس تدفقات العمل التي تشغل كل طبقة أخرى من المكدس. من بين عمليات نشر NeuralMesh في منصة Andromeda ، يدير حوالي نصفها منصة NeuralMesh Axon ؛ بينما يدير الباقون عمليات نشر NeuralMesh مخصصة للعملاء الذين يحتاجون إلى كل نواة لوحدات المعالجة الرسومية وكل غيغابايت من الذاكرة مخصصة لأحمال العمل الخاصة بهم. أينما يتم نشرها ، تقدم NeuralMesh نفس أرضية الأداء ، بغض النظر عن أجهزة المزود التي توجد تحتها. تسمح هذه الموثوقية لمنصة Andromeda بتأهيل العملاء على المجموعات التي لم يكن لديها تخزين مشترك في السابق.

بالنسبة لمنصة Andromeda ، فإن التأثير واضح:

الجاهزية في اليوم الأول. يتم نشر مجموعات NeuralMesh Axon الجديدة في أقل من 10 دقائق ، حتى تبدأ فرق الذكاء الاصطناعي بتشغيل أحمال العمل في اليوم الذي تصبح فيه مجموعتها قيد التشغيل على الإنترنت.

التكرار السريع. شهدت فرق الذكاء الاصطناعي التي تبني على مجموعات تديرها منصة Andromeda انخفاضًا في أوقات تحميل بدء التشغيل البيئي من ثلاث دقائق إلى 30 ثانية ، مما يضيف المزيد من التجارب إلى كل يوم.

الأداء على نطاق واسع. تحقق مجموعات منصة Andromeda التي تعمل على NeuralMesh Axon معدل إنتاج مستمر يزيد عن 400 غيغابايت في الثانية لكل مجموعة وأكثر من 6 ملايين عملية إدخال/إخراج في الثانية ( IOPS ) في الإنتاج. هذا الأداء مكّن أحد عملاء منصة Andromeda للتكنولوجيا الحيوية من إكمال عمليات نقل البيانات الوصفية الثقيلة التي تنطوي على مليار ملف لكل دليل في دقائق بدلاً من ساعات.

المرونة الأصيلة. عندما تهدد الأخطاء بالتسلسل عبر مجموعة منصة Andromeda ، تحتويها منصة NeuralMesh وتُبقِي المجموعة متاحة ، وتحمي أحمال العمل لكافة العملاء.

قال "فيشفاجيت كير"، مهندس البُنى الرئيسي في شركة "أندروميدا": "استغرق أول نشر لشركة "ويكا" لمنصة NeuralMesh Axon على منصة Andromeda 10 دقائق فقط للإنشاء والإعداد والتشغيل من المعدن العاري. أصبح ذلك مخططنا". قال "ليران زيفيل"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في "ويكا": "إذا لم يقدم مزود السحابة تخزينًا مشتركًا ، فنحن لم نعد محظورين. نقوم بنشر منصة NeuralMesh التابعة لشركة "ويكا" ونعرف أنها ستؤدي جيدًا. إنها نظام كامل الميزات ، أقل تكلفة بنسبة تصل إلى 90٪ من البدائل السوقية ، مما يوفر وفورات تتراكم مع توسيع حجم العمل. كل دولار يتدفق مباشرةً للاستفادة من فرق الذكاء الاصطناعي التي نخدمها."

"إن منصة Andromeda تحل واحدة من أصعب المشاكل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وهو جعل الحوسبة من أكثر من 50 مزودًا مختلفًا تبدو وكأنها منصة واحدة". "منصة NeuralMesh التابعة لشركة "ويكا" توسع هذا الوعد إلى طبقة البيانات ، وتنشرها في دقائق وتغذي أحمال عمل التدريب والاستدلال بأقصى سرعة على أجهزة أي مزود لوحدات المعالجة الرسومية ، في أي مكان في العالم. يمكن للفرق التي تبني على منصة Andromeda تخطي سؤال التخزين تمامًا والبدء في الابتكار. معًا ، نساعد فرق الذكاء الاصطناعي على تقليل الوقت من الفكرة إلى النتيجة."

التوسع إلى الجيل الأحدث من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تقوم منصة Andromeda بنشر منصة NeuralMesh التابعة لشركة "ويكا" عبر منصتها العالمية ، والتي يمتد نطاقها ليشمل عمليات النشر المخصصة وعمليات النشر القائمة على وحدات المعالجة الرسومية. وتمتد الشراكة بالفعل إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي حيث تقوم منصة Andromeda بتوسيع نطاق منصتها العالمية.

يمكن لفرق الذكاء الاصطناعي المهتمة بتشغيل أحمال العمل على منصة Andromeda البدء على andromeda.ai.

يمكن التعرف على المزيد من المعلومات حول حلول التخزين والذاكرة من "ويكا":

منصة NeuralMesh التابعة لشركة "ويكا": https://www.weka.io/product/neuralmesh /

منصة NeuralMesh Axon التابعة لشركة "ويكا": https://www.weka.io/product/neuralmesh-axon /

حول Andromeda

تربط منصة Andromeda مشتري وموردي الحوسبة من خلال منصة واحدة تجعل من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسهل في الشراء والبيع والتشغيل ، حيث تجمع بساطة وموثوقية عمالقة الحوسبة السحابية مع المرونة والسرعة واقتصاديات السوق المفتوحة. يحصل المشترون على واجهة واحدة لشبكة عالمية من مزودي الحوسبة ، مع الحجوزات، والخدمات حسب الطلب، والقدرة الفورية التي تم التحقق من صحتها على أساس معايير مرجعية متسقة. يحصل الموردون على البرامج والخبرات وقدرات التوزيع للفوز بالعملاء وتشغيل مجموعات وحدات المعالجة الرسومية وتحقيق الدخل من القدرة على نطاق واسع. تخدم منصة Andromeda أكثر من 100 عميل للذكاء الاصطناعي عبر 50 مزودًا من مقدمي القدرات ، مع دعم مليارات الساعات لوحدات المعالجة الرسومية. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات على www.andromeda.ai.

حول WEKA

"ويكا" هي شركة بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذاكرة التي تعيد صياغة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي الوكيل. توسع منصة WEKA® NeuralMesh™ نطاق تخزين البيانات عالي الأداء وذاكرة وحدات المعالجة الرسومية ليشمل أي مكان تحتاج إلى تشغيله ، ما يمنح الشركات ومزودي سحابة الذكاء الاصطناعي وبُناة الذكاء الاصطناعي أساسًا موحدًا للتدريب والاستدلال وأحمال العمل الوكيلة. من خلال شبكة الذاكرة المُعززة التابعة لشركة "ويكا"، تزيد منصة NeuralMesh سعة ذاكرة وحدات المعالجة الرسومية بمقدار 1000 ضعف، ما يسرّع وقت الوصول إلى أول رمز بما يصل إلى 20 ضعفًا، ويخدم عددًا أكبر من المستخدمين المتزامنين بمقدار 10 أضعاف باستخدام موارد وحدات المعالجة الرسومية نفسها، وفق ما أثبتته الاختبارات المعيارية في بيئات الإنتاج. تمكّن "ويكا"، التي تحظى بثقة المؤسسات الرائدة من الشركات العالمية ومختبرات التقنيات المتقدمة ومزودي سحابة الذكاء الاصطناعي ، العملاء من تحقيق أقصى استفادة من وحدات المعالجة الرسومية ، وتوليد المزيد من الرموز لكل واط ، وخفض تكلفة كل رمز ، وتوسيع نطاق إنتاج الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.weka.io أو التواصل معنا عبر "لينكد إن" و"إكس".

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