WEKA und Andromeda gehen Partnerschaft ein, um KI-Workloads weltweit zu unterstützen

Die Partnerschaft ermöglicht konsistenten, leistungsstarken KI-Speicher im gesamten globalen Anbieternetzwerk von Andromeda und senkt so die Gesamtinnovationskosten für KI-Teams.

CAMPBELL, Kalifornien, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- WEKA, das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, gab heute bekannt, dass Andromeda – eine Plattform, die KI-Teams mit Hochleistungsrechenkapazitäten verbindet – die WEKA NeuralMesh-Plattform als zentralen KI-Datenspeicher für verwaltete GPU-Cluster integriert. Die Kunden von Andromeda können nun auf ein dediziertes NeuralMesh oder eine GPU-native WEKA NeuralMesh-Axon-Bereitstellung zugreifen, um eine konsistente Speicherleistung in jedem Cluster zu erzielen, der auf einem beliebigen Hyperscaler oder in einer KI-Cloud läuft.

WEKA and Andromeda: powering AI teams building at the frontier

GPUs in jeder Umgebung mit Daten versorgen

Andromeda hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hochleistungsrechner jedem Team an der Grenze des Möglichen zur Verfügung zu stellen, damit Durchbrüche durch Ideen und nicht durch den Zugang zu Hardware vorangetrieben werden. Das Unternehmen arbeitet mit führenden KI-Labors, Rechenzentren und Cloud-Anbietern zusammen und leitet Trainings- und Inferenz-Jobs über die gesamte globale Lieferkette weiter. Andromeda ist weltweit bei mehr als 50 Rechenanbietern tätig und leitet Trainings- und Inferenz-Workloads über eine wachsende globale Flotte von verwalteten Clustern weiter.

Jeder Cluster auf der Plattform von Andromeda muss dieselben Qualitätsstandards erfüllen, unabhängig davon, wer die Infrastruktur betreibt; das Unternehmen zertifiziert jeden Cluster hinsichtlich GPU, Speicher, Netzwerkstruktur und Sicherheit, bevor er an einen Kunden ausgeliefert wird. Dieser Standard brachte ein schwieriges Problem ans Licht: Jeder Anbieter brachte seine eigene Speicherumgebung mit, und die Leistung variierte von Cluster zu Cluster.

Mit WEKA erzielt Andromeda erhebliche Leistungssteigerungen auf bestehender Hardware, eine Bereitstellung innerhalb von Minuten, Konsistenz über alle Anbieter hinweg und niedrigere Speicherkosten.

„Unser Ziel ist es, den globalen Fluss von Rechenleistung zu ermöglichen, und das bedeutet, dass jeder von uns bereitgestellte Cluster leistungsfähig sein muss, ganz gleich, woher die Kapazität stammt. Die Standardisierung auf WEKA NeuralMesh hat unseren Kunden Konsistenz auf Hyperscaler-Niveau mit der Flexibilität des freien Marktes auf der Speicher- und Arbeitsspeicherebene verschafft – dort, wo sich Leistung entscheidet", sagte Wil Moushey, CEO bei Andromeda. „Ungenutzte GPUs bremsen das Tempo der KI-Innovation. WEKA hilft uns dabei, sicherzustellen, dass jede von uns verwaltete GPU ihren Beitrag leistet."

GPU-nativer KI-Speicher und -Arbeitsspeicher, in wenigen Minuten bereitgestellt

Als ein Forschungslabor feststellte, dass seine Workloads durch den vom Cluster bereitgestellten Speicher ausgebremst wurden, setzte Andromeda NeuralMesh Axon auf derselben Hardware ein und erschloss so die vom Labor benötigte Leistung – ohne zusätzliche Infrastruktur.

NeuralMesh Axon ist die GPU-native Bereitstellung der NeuralMesh-Softwareplattform. Sie integriert den Speicher direkt in die GPU-Server von Andromeda und wandelt das vorhandene NVMe jedes Clusters in eine einheitliche, leistungsstarke Datenschicht um, die Training und Inferenz mit voller Geschwindigkeit versorgt. Da diese Infrastruktur bereits in den Racks installiert, mit Strom versorgt und bezahlt ist, sorgt sie für zusätzliche Leistung, ohne den Platzbedarf, den Stromverbrauch oder die Kosten zu erhöhen.

Mithilfe des NeuralMesh Kubernetes Operators kann Andromeda innerhalb weniger Minuten einen kompletten NeuralMesh-Cluster einrichten und seine gesamte Flotte über dieselben Workflows verwalten, die auch für alle anderen Schichten des Stacks zum Einsatz kommen. Von den NeuralMesh-Bereitstellungen bei Andromeda läuft etwa die Hälfte auf NeuralMesh Axon; der Rest sind dedizierte NeuralMesh-Bereitstellungen für Kunden, die jeden GPU-Kern und jedes Gigabyte Speicher exklusiv für ihre Workloads benötigen. Unabhängig davon, wo NeuralMesh bereitgestellt wird, liefert es stets die gleiche Mindestleistung – ganz gleich, welche Hardware des jeweiligen Anbieters dahintersteckt. Diese Zuverlässigkeit ermöglicht es Andromeda, Kunden in Cluster einzubinden, die zuvor über keinen gemeinsamen Speicher verfügten.

Für Andromeda sind die Vorteile offensichtlich:

Vom ersten Tag an einsatzbereit. Neue NeuralMesh-Axon-Cluster lassen sich in nur 10 Minuten bereitstellen, sodass KI-Teams bereits am Tag der Inbetriebnahme ihres Clusters mit der Ausführung von Workloads beginnen können.

Neue NeuralMesh-Axon-Cluster lassen sich in nur 10 Minuten bereitstellen, sodass KI-Teams bereits am Tag der Inbetriebnahme ihres Clusters mit der Ausführung von Workloads beginnen können. Schnelle Iteration. KI-Teams, die auf von Andromeda verwalteten Clustern arbeiten, konnten die Ladezeiten beim Starten der Umgebung von drei Minuten auf 30 Sekunden senken und so täglich mehr Experimente durchführen.

KI-Teams, die auf von Andromeda verwalteten Clustern arbeiten, konnten die Ladezeiten beim Starten der Umgebung von drei Minuten auf 30 Sekunden senken und so täglich mehr Experimente durchführen. Leistung in großem Maßstab. Andromeda-Cluster, die auf NeuralMesh Axon laufen, erreichen im Produktivbetrieb einen nachhaltigen Durchsatz von über 400 GB pro Sekunde pro Cluster und über 6 Millionen IOPS. Diese Leistung ermöglichte es einem Biotech-Kunden von Andromeda, metadatenintensive Übertragungen mit einer Milliarde Dateien pro Verzeichnis in Minuten statt in Stunden abzuschließen.

Andromeda-Cluster, die auf NeuralMesh Axon laufen, erreichen im Produktivbetrieb einen nachhaltigen Durchsatz von über 400 GB pro Sekunde pro Cluster und über 6 Millionen IOPS. Diese Leistung ermöglichte es einem Biotech-Kunden von Andromeda, metadatenintensive Übertragungen mit einer Milliarde Dateien pro Verzeichnis in Minuten statt in Stunden abzuschließen. Native Ausfallsicherheit. Wenn Fehler drohen, sich in einem Andromeda-Cluster auszubreiten, begrenzt NeuralMesh diese und hält den Cluster verfügbar, wodurch jede Kunden-Workload geschützt wird.

„Die erste Bereitstellung von WEKA NeuralMesh Axon bei Andromeda dauerte vom Bare-Metal-Server aus nur 10 Minuten. Das wurde zu unserem Leitbild", sagte Vishvajit Kher, leitender Architekt bei Andromeda. „Wenn ein Cloud-Anbieter keinen gemeinsam genutzten Speicher anbietet, sind wir nicht mehr blockiert. Wir stellen WEKA NeuralMesh bereit und wissen, dass es Leistung bringt. Es ist ein voll ausgestattetes System, das bis zu 90 % günstiger ist als Alternativen auf dem Markt und Einsparungen bietet, die sich mit zunehmender Skalierung noch verstärken. Jeder Dollar kommt direkt den KI-Teams zugute, die wir betreuen."

„Andromeda löst eines der schwierigsten Probleme in der KI-Infrastruktur: Rechenleistung von mehr als 50 verschiedenen Anbietern so zu bündeln, dass sie sich wie eine einzige Plattform anfühlt", sagte Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. „WEKA NeuralMesh erweitert dieses Versprechen auf die Datenschicht: Es lässt sich in wenigen Minuten bereitstellen und versorgt Trainings- und Inferenz-Workloads mit voller Geschwindigkeit auf der Hardware jedes GPU-Anbieters, überall auf der Welt. Teams, die auf Andromeda aufbauen, können die Speicherfrage komplett außer Acht lassen und direkt mit Innovationen beginnen. Gemeinsam helfen wir KI-Teams dabei, die Zeit von der Idee bis zum Ergebnis zu verkürzen."

Ausweitung auf die neueste Generation der KI-Infrastruktur

Andromeda setzt WEKA NeuralMesh auf seiner globalen Plattform ein, die sowohl dedizierte als auch GPU-native Bereitstellungen umfasst. Die Partnerschaft erstreckt sich bereits auf KI-Hardware der nächsten Generation, während Andromeda seine globale Plattform ausbaut.

KI-Teams, die daran interessiert sind, Workloads auf Andromeda auszuführen, können unter andromeda.ai loslegen.

Erfahren Sie mehr über die Speicherlösungen von WEKA:

WEKA NeuralMesh: https://www.weka.io/product/neuralmesh/

WEKA NeuralMesh Axon: https://www.weka.io/product/neuralmesh-axon/

Informationen zu Andromeda

Andromeda verbindet Käufer und Anbieter von Rechenleistung über eine einzige Plattform, die den Kauf, Verkauf und Betrieb von KI-Infrastruktur vereinfacht – dabei vereint das Unternehmen die Einfachheit und Zuverlässigkeit eines Hyperscalers mit der Flexibilität, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit eines offenen Marktes. Käufer erhalten über eine einzige Schnittstelle Zugang zu einem globalen Netzwerk von Rechenkapazitätsanbietern, wobei Reservierungen, On-Demand- und Spot-Kapazitäten anhand einheitlicher Benchmarks validiert werden. Anbieter erhalten die Software, das Fachwissen und die Vertriebskanäle, um Kunden zu gewinnen, GPU-Cluster zu betreiben und Kapazitäten in großem Maßstab zu monetarisieren. Andromeda bedient mehr als 100 KI-Kunden über mehr als 50 Kapazitätsanbieter und unterstützt dabei Milliarden von GPU-Stunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.andromeda.ai.

Informationen zu WEKA

WEKA ist das Unternehmen für KI-Daten- und Speicherinfrastruktur, das die Wirtschaftlichkeit agentenbasierter KI verändert. Die WEKA® NeuralMesh™-Plattform erweitert hochleistungsfähigen Datenspeicher und GPU-Speicher auf alle Orte, an denen sie ausgeführt werden müssen, und bietet Unternehmen, KI-Cloud-Anbietern und KI-Entwicklern eine einheitliche Grundlage für Training, Inferenz und agentische Workloads. Mit dem WEKA Augmented Memory Grid erweitert NeuralMesh die GPU-Speicherkapazität um das 1.000-Fache, beschleunigt die Zeit bis zum ersten Token um das bis zu 20-Fache und bedient 10-mal mehr gleichzeitige Nutzer bei gleicher GPU-Auslastung – was in Produktions-Benchmarks nachgewiesen wurde. WEKA genießt das Vertrauen führender globaler Unternehmen, innovativer Forschungslabore und KI-Cloud-Anbieter und ermöglicht es Kunden, die GPU-Auslastung zu maximieren, mehr Token pro Watt zu generieren, ihre Kosten pro Token zu senken und die Produktion von KI schneller zu skalieren. Erfahren Sie mehr unter www.weka.io oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn und X.

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