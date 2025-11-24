شراكة بين الطبي وهاليوَن لدعم حملة "ابتسامة السعودية الصحية"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت الطبي، المنصة الرقمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية في العالم العربي، عن شراكته مع هاليوَن، الشركة العالمية المتخصصة في صحة المستهلك والمالكة لعلامات مثل سنسوداين، بارودونتكس، كورغا وبرونامل كيدز، بهدف تمكين العائلات في المملكة العربية السعودية من الوصول إلى رعاية صحية موثوقة باللغة العربية، ضمن حملة "ابتسامة السعودية الصحية" التي أطلقتها هاليوَن.

شاهد الفيديو الكامل للحملة https://youtu.be/Z_ec8v3ZzzE

Health Saudi Smile Campaign

تهدف الحملة إلى رفع الوعي حول صحة الفم والعناية الوقائية من خلال محتوى تثقيفي يجمع بين الإبداع والعِلم. ومن خلال دورها كشريك رقمي رئيسي في الحملة، ساهمت منصة الطبي في تحويل الوعي إلى تطبيق فعلي عبر ربط المستخدمين مباشرةً بأطباء معتمدين للحصول على استشارات فورية واستشارات طبية موثوقة.

وبفضل هذه الشراكة، أتاح الطبي لهاليوَن الوصول إلى الجمهور في المملكة من خلال استشارات موثوقة باللغة العربية حول صحة الفم، ما عزز التفاعل مع الحملة وأثبت قدرة التعاون بين العلامات الصحية والمنصات الرقمية على تحويل التوعية إلى خطوات صحية ملموسة.

وقال جليل اللبدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة الطبي:

"في الطبي، نؤمن أن التوعية الصحية الحقيقية يجب أن تؤدي إلى خطوات عملية. وثقة هاليوَن بنا جاءت لتجسير الفجوة بين التثقيف والوصول للرعاية، ومساعدة الناس في جميع أنحاء المملكة على الانتقال من التعرف على صحة الفم إلى تلقي الرعاية المتخصصة من خلال منصتنا."

وقالت دارسانا ناير، المدير العام لهاليوَن في المملكة العربية السعودية:

"هدفنا من حملة ابتسامة السعودية الصحية هو تجاوز حدود التوعية التقليدية، وتقديم طرق عملية للعناية بصحة الفم. وبالتعاون مع منصة الطبي، تحقق ذلك بالفعل، إذ تمكّن الآلاف من التواصل مع أطباء مختصين بالعربية واتخاذ خطوات ملموسة نحو صحة أفضل في حياتهم اليومية."

تعكس هذه الشراكة بين هاليوَن والطبي تحولاً متزايداً في أساليب التواصل الصحي، يجمع بين رسالة العلامة التجارية، والخبرة المحلية، والتقنيات الرقمية لدعم الرعاية الوقائية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وقد تم تطوير الحملة بالتعاون مع شركاء هاليوَن في الإعلام والإبداع.

وبناءً على هذا النجاح، تهدف منصة الطبي إلى توسيع نطاق التعاونات المستقبلية مع أبرز العلامات في مجالي الصحة والعافية، لتقديم حلول متكاملة تربط بين التثقيف والوصول والعمل لتحسين نتائج الصحة اليومية للمجتمعات العربية.

نبذة عن الطبي

تُعد الطبي أكبر منصة رقمية للرعاية الصحية في العالم العربي، حيث تقدم استشارات طبية فورية ومحتوى طبي موثوق باللغة العربية، بالإضافة إلى أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يستفيد منها ملايين المستخدمين شهرياً.

مع أكثر من مليوني مقالة طبية مُراجعة من الأطباء، وأكثر من ستة ملايين استشارة طبية عبر الإنترنت، يربط الطبي الأفراد بخدمات الرعاية الصحية الموثوقة في أي وقت ومن أي مكان.

الموقع: altibbi.com

نبذة عن هاليوَن

تُعد هاليوَن شركة عالمية رائدة في مجال صحة المستهلك، وتهدف إلى تقديم صحة أفضل كل يوم بروح إنسانية تجمع بين العلم والاهتمام. تضم محفظة هاليوَن خمس فئات رئيسية: صحة الفم، تخفيف الألم، صحة الجهاز التنفسي، صحة الجهاز الهضمي والفئات الأخرى، إضافة إلى مجموعة الفيتامينات والمعادن والمكمّلات الغذائية. وتشمل علاماتها المعروفة عالمياً سنسوداين، بارودونتكس، بوليدنت، بانادول، أدفيل، فولتارين، تيرافلو، أوتريفين، سنتريم، وغيرها من العلامات المبنية على العلم الموثوق والابتكار المستمر والفهم العميق لاحتياجات الإنسان اليومية.

الموقع: www.haleon.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2830803/Altibbi_Healthy_Saudi_Smile_Campaign.jpg