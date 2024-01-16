شراكة بين كوين مينا و Onramp لتوفير أبحاث استثمارية عالية الجودة لمستثمري البيتكوين في الوطن العربي

دبي,الإمارات العربية المتحدة, 16 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تعلن كوين مينا، منصة العملات الرقمية الرائدة في الوطن العربي، عن شراكة استراتيجية مع Onramp، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة أصول البيتكوين والتي تقدم المنتجات والحلول للمؤسسات وأصحاب الثروات العالية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية للاستثمار في البيتكوين بالطريقة الملائمة. تهدف الشراكة إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي من خلال توفير موارد تعليمية متخصصة حول البيتكوين، تشمل الأبحاث الخاصة، والمحتوى المرئي الغني بالمعلومات، وأدوات التحليل.

CoinMENA Partners with Onramp Bitcoin to Provide MENA Investors With Institutional Grade Bitcoin Research.

كوين مينا هي منصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وتقدم للمستثمرين حلول وخدمات مستقرة تسهل التنقل السلس بين الخدمات المصرفية التقليدية والعملات الرقمية. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، تسعى كوين مينا و Onramp إلى استكشاف حلول مبتكرة لخدمات حفظ العملات الرقمية، تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين. يأتي هذا التعاون كتكملة لإعلان Onramp عن شراكتها مؤخراً مع BitGo، التي تعد شريكاً حالياً لكوين مينا في مجال خدمات الحفظ الأمين للعملات الرقمية.

في بيان مشترك لهما، أعرب مؤسسا كوين مينا، طلال الطبّاع ودينا سمعان، عن حماسهم بشأن هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث أشارا إلى أهميتها في سد الفجوة في السوق لتوفير أبحاث رائدة حول سوق البيتكوين: "تتناغم هذه الشراكة مع نهج كوين مينا التعليمي الذي يهدف إلى تمكين المستثمرين الإقليميين من الاستثمار بشكل ذكي في بيتكوين، بناءً على استراتيجية استثمار مُحكمة مبنية على فهم عميق لخصائص البيتكوين الفريدة. وبما أن مكانة البيتكوين العالمية تطورت لتصبح فئة أصول رئيسية قائمة بحد ذاتها، يصبح توفير تحليل فني موضوعي للبيتكوين ضرورياً لدعم قرارات الاستثمار الطويلة الأمد للمستثمرين ومديري الأصول، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه الشراكة."

ومن جهته أضاف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Onramp، مايكل تانغوما، قائلاً: "تدرك أون رامب أهمية البيتكوين كأصل عالمي، ومن هنا تنبع ضرورة نشر مصادر تعليمية موثوقة وقيّمة لرفع الوعي حول البيتكوين في جميع أنحاء العالم. يشمل ذلك الأبحاث، والبودكاست، والندوات عبر الإنترنت، وأدوات البيانات مثل منصة أون رامب تيرمينال التي تسهّل الوصول إلى هذه الموارد فائقة الجودة. وجنباً إلى جنب مع نهجنا الراسخ في مجال خدمات الحفظ الأمين للعملات الرقمية، فإن ما سبق يعتبر الخطة المثالية التي تجعل امتلاك البيتكوين استثماراً ناجحاً على المدى الطويل. نتطلع للتعاون مع فريق كوين مينا لتوفير الأدوات ونشر المعرفة في إحدى أسرع المناطق نمواً في مجال العملات الرقمية."

نبذة عن كوين مينا

تخضع شركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي كشركة مزودة لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). أمّا شركة كوين مينا م.م.ح، التي تتخذ في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، فهي مرخصة كمزود لخدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي بمثابة الخيار الرئيسي للمقيمين في الإمارات للتمتع بالوصول الكامل إلى كافة الخدمات المقدمة من قبل الشركة. تسعى كوين مينا إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي - الجدد وذوي الخبرة منهم - الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد على نحو آمن. من خلال كوين مينا، يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان وموثوقية. بالإضافة إلى خدمتي الإيداع والسحب بعملتهم النقدية المحلية. من خلال رسومها التنافسية والسيولة العالية ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تداول العملات الرقمية الأبسط والأكثر موثوقية في الوطن العربي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: coinmena.com.

نبذة عن Onramp

Onramp هي الشركة العالمية المتخصصة في إدارة أصول البيتكوين والتي تقدم خدمات الحفظ الأمين متعدد المؤسسات. يتيح لهذا النموذج الفريد والمختلف في الحفظ الأمين تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات، مصممة خصيصاً لاحتياجات أصحاب الثروات العالية، ووسطاء الماليين، والمؤسسات.

تقدم Onramp ميزات أفضل الشركات المالية المتخصصة في بيتكوين مع خبرتها في عالم التمويل التقليدي. يجمع فريقنا بين خبرات متنوعة، حيث يضم أفراداً من Coinbase، Google، Unchained Capital، وBain & Company. كما أننا نتلقى الاستشارة من قبل محترفين يعملون في مؤسسات مثل BNY Mellon، Blackstone، Greenlight Capital، وDeutsche Bank. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: onrampbitcoin.com.

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