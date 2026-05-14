شراكة جديدة بين إس سي جونسون ووزارة الخارجية الأمريكية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا قد تسهم في حماية 60 مليون شخص من الملاريا

ستتيح الاتفاقية، الممتدة ثلاث سنوات، نشر أداة إس سي جونسون المبتكرة للوقاية من الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

واشنطن، 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت إس سي جونسون ووزارة الخارجية الأمريكية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا اليوم عن اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لتوسيع نطاق إتاحة SC Johnson Guardian™، وهي أداة مبتكرة للوقاية من الملاريا صُممت للمساعدة في الحد من انتقال عدوى الأمراض المنقولة بالحشرات. من المتوقع أن يدعم هذا التعاون إدخال الأداة وتنفيذها في نحو 10 بلدان ذات أولوية، بهدف المساعدة على حماية أكثر من 60 مليون شخص خلال ثلاث سنوات.

وقال Fisk Johnson، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إس سي جونسون: «قبل أكثر من عقد من الزمن، أطلقنا مبادرة غير ربحية لتطوير طارد مكاني منخفض التكلفة للغاية بهدف المساعدة في مكافحة الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالحشرات بين المجتمعات الأكثر عرضة للخطر في العالم». وأضاف: «نحن ممتنون لشراكتنا مع وزارة الخارجية الأمريكية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، التي ستساعد في حماية عشرات الملايين من الأشخاص من الملاريا».

يُعد Guardian طاردًا مكانيًا طوّرته وتصنّعه إس سي جونسون، وهي شركة مقرها ولاية ويسكونسن وتُعدّ من أكبر مصنّعي منتجات مكافحة الآفات الاستهلاكية في العالم، ولديها علامات تجارية مثل أوف!® وريد®. توفر هذه الأداة المنخفضة التكلفة، التي لا تحتاج إلى كهرباء، حماية لمدة تصل إلى عام، ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من البيئات المنزلية والبيئات الإنسانية. وتطرح الشركة هذه الأداة ضمن مبادرة غير ربحية.

أطلقت إس سي جونسون العام الماضي خطي تصنيع عاليي السرعة في مصنعها في نيروبي، كينيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا.

تتسبب الملاريا في أكثر من 600 ألف حالة وفاة سنويًا، معظمها بين الأطفال دون سن الخامسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. من دون تسريع إدخال أدوات وقاية جديدة وتوزيعها، من المتوقع أن يزداد العبء العالمي للملاريا.

تُظهر هذه الشراكة كيف يمكن للابتكار الأمريكي، مقترنًا بمنصة عالمية للمشتريات والتوزيع التابعة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، أن يوسّع نطاق الوصول المنصف إلى أدوات الوقاية من الملاريا المنقذة للحياة. كما تتيح هذه الشراكة التصنيع المستدام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

سيستهدف نشر الأداة بلدانًا تسجّل بعض أعلى معدلات الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب تسريع التقدم نحو القضاء على الملاريا في مناطق مثل جنوب شرق آسيا.

وزّعت إس سي جونسون أداة Guardian بالفعل في البيئات الإنسانية والأوضاع عالية الخطورة، وتواصل العمل مع شركائها لزيادة الوعي بالدور الذي يمكن أن تؤديه الطاردات المكانية في الوقاية من الملاريا. يستند هذا الالتزام الجديد إلى استثمار الشركة طويل الأمد في علوم الحشرات والصحة العامة، بما في ذلك أكثر من 120 مليون دولار استثمرتها لتطوير واختبار وتصنيع SC Johnson Guardian™ على أساس غير ربحي.

تصريحات الشركاء:

وقال Jeremy P. Lewin، المسؤول الرفيع المستوى والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحرية الدينية: «تواصل وزارة الخارجية الأمريكية ضخ استثمارات تحويلية بوتيرة سريعة لدفع التقدم في الرعاية الصحية عالميًا بقيادة أمريكية، فيما نفعّل صندوق الابتكار الرائد التابع لاستراتيجية أمريكا أولًا للصحة العالمية. ويؤمن وزير الخارجية Rubio بأن التقنيات الناشئة التي يجري تطويرها وتصنيعها هنا في الولايات المتحدة تتيح لنا فرصة واعدة لتوجيه استثمارات مركزة ومستهدفة نحو تدخلات ملموسة يمكن أن تساعد في تغيير مسار أشد الأوبئة والتحديات الصحية العالمية فتكًا وانتشارًا. وستوفر هذه الشراكة الواعدة طاردات مكانية من إس سي جونسون لعشرات الملايين من الأشخاص في مناطق منخفضة الدخل وعالية الخطورة، بما يحميهم من آفة الملاريا، مع دعم آلاف الوظائف في مجالَي البحث والتصنيع الحقيقي هنا في الولايات المتحدة».

وقال Peter Sands، المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا: «لا تزال الملاريا واحدة من أشد الأمراض المعدية فتكًا في العالم، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى». وأضاف: «تُعد الشراكات المبتكرة مثل هذه الشراكة ضرورية لاستباق المرض وإنقاذ الأرواح. ومن خلال تسريع الوصول إلى أدوات جديدة إلى جانب التدخلات القائمة، يمكننا مساعدة البلدان على تعزيز الوقاية من الملاريا وحماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر».

نبذة عن إس سي جونسون

تأسست إس سي جونسون عام 1886، وتتخذ من راسين بولاية ويسكونسن في الولايات المتحدة مقرًا رئيسيًا لها، وهي تؤمن بأن بناء عالم أكثر استدامة وصحة وشفافية، عالمٍ يُلهم الناس ويخلق الفرص، ليس ممكنًا فحسب، بل هو مسؤوليتنا.

ويُفسّر إرثنا في الابتكار واتخاذ القرارات الجريئة والشفافة سبب وجود منتجاتنا عالية الجودة وعلاماتنا التجارية الشهيرة، ومنها أوف!®، وريد®، Glade®، Windex®، Scrubbing Bubbles®، Ziploc® Mrs. Meyer's Clean Day®، method®، Autan®، Baygon®، Mr Muscle®، Duck®، Lysoform® وغيرها، في المنازل والمدارس ومقار الأعمال في كل بلد تقريبًا حول العالم.

وبصفتنا شركة عالمية تقودها رسالة واضحة، فإننا ملتزمون بجعل العالم مكانًا أفضل اليوم ولأجيال المستقبل. ويعني ذلك تسخير خبراتنا بلا كلل في مجالات العلم والابتكار والشراكات لمعالجة بعض أكثر القضايا البيئية والصحية إلحاحًا في العالم، مثل الحد من النفايات البلاستيكية والقضاء على الملاريا. وفي مختلف أنحاء العالم، نستخدم مواردنا لإتاحة فرص اقتصادية وتعليمية أوسع للأفراد والمجتمعات حيث قد تكون سبل الوصول محدودة، لكن الفضول والإمكانات فيها بلا حدود.

