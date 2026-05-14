Un nouveau partenariat entre SC Johnson, le Département d'État américain et le Fonds mondial pourrait contribuer à protéger 60 millions de personnes contre le paludisme

L'accord triennal permettra de déployer l'outil innovant de SC Johnson pour lutter contre le paludisme en Afrique subsaharienne

WASHINGTON, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- SC Johnson, le Département d'État américain et le Fonds mondial annoncent aujourd'hui un accord de trois ans visant à élargir l'accès à SC Johnson Guardian™, un outil innovant de prévention du paludisme conçu pour aider à réduire la transmission des maladies transmises par les insectes. Cette collaboration devrait permettre de soutenir l'introduction et la mise en œuvre dans une dizaine de pays prioritaires, dans le but de contribuer à la protection de plus de 60 millions de personnes sur une période de trois ans.

« Il y a plus de dix ans, nous avons lancé une initiative à but non lucratif visant à mettre au point un répulsif spatial à très faible coût afin de contribuer à la lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmises par les insectes au sein des communautés les plus vulnérables du monde », déclare Fisk Johnson, président du conseil et CEO de SC Johnson. « Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec le Département d'État américain et le Fonds mondial, qui contribuera à protéger des dizaines de millions de personnes contre le paludisme ».

Guardian est un répulsif spatial développé et fabriqué par SC Johnson, une société basée dans le Wisconsin et l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits antiparasitaires grand public avec des marques telles que OFF !® et Raid®. Cet outil peu coûteux et sans électricité offre une protection pendant un an et peut être utilisé dans un grand nombre de foyers et de contextes humanitaires. Il s'agit d'une initiative à but non lucratif pour l'entreprise.

L'année dernière, SC Johnson a lancé deux lignes de fabrication à grande vitesse dans son usine de Nairobi, au Kenya, avec la capacité de produire jusqu'à 20 millions d'unités par an.

Le paludisme est à l'origine de plus de 600 000 décès par an, la plupart étant des enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne. En l'absence d'une introduction et d'une distribution accélérées de nouveaux outils de prévention, le fardeau du paludisme dans le monde devrait augmenter.

Ce partenariat montre comment l'innovation américaine, combinée à la plateforme mondiale d'approvisionnement et de livraison du Fonds mondial, peut élargir l'accès équitable aux outils de prévention du paludisme qui sauvent des vies. Il permet également une production durable en Afrique subsaharienne.

Le déploiement visera les pays d'Afrique subsaharienne où les taux de paludisme sont parmi les plus élevés, ainsi que l'accélération de l'élimination du paludisme dans des régions telles que l'Asie du Sud-Est.

SC Johnson a déjà distribué Guardian dans des contextes humanitaires et à haut risque et continue de travailler avec des partenaires pour sensibiliser au rôle que les répulsifs spatiaux peuvent jouer dans la prévention du paludisme. Ce nouvel engagement s'appuie sur l'investissement de longue date de l'entreprise dans la science des insectes et la santé publique, avec notamment plus de 120 millions de dollars investis pour développer, tester et fabriquer SC Johnson Guardian™ sur une base non lucrative.

Pour en savoir plus sur le travail de SC Johnson dans la prévention du paludisme et d'autres maladies transmises par les insectes, cliquez ici.

Citations de partenaires :

« Le Département d'État continue de réaliser rapidement des investissements transformateurs dans les progrès des soins de santé mondiaux menés par les Américains en déployant le fonds d'innovation historique de la stratégie America First Global Health », déclare Jeremy P. Lewin, haut fonctionnaire et sous-secrétaire par intérim à l'Aide internationale, aux Affaires humanitaires et à la Liberté de religion. « Le secrétaire Rubio estime qu'avec les technologies émergentes développées et fabriquées ici même aux États-Unis, nous avons l'occasion de faire des investissements ciblés dans des interventions concrètes qui peuvent contribuer à infléchir la courbe des épidémies et des problèmes de santé mondiaux les plus meurtriers et les plus répandus. Ce partenariat passionnant permettra de fournir les émanateurs spatiaux de SC Johnson à des dizaines de millions de personnes dans des régions à faible revenu et à haut risque, les protégeant ainsi du fléau du paludisme, tout en soutenant des milliers d'emplois dans le domaine de la recherche et de la fabrication ici, aux États-Unis. »

« Le paludisme reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde, en particulier pour les enfants d'Afrique subsaharienne », déclare Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. « Des partenariats innovants comme celui-ci sont essentiels pour rester à l'avant-garde de la maladie et sauver des vies. En accélérant l'accès à de nouveaux outils parallèlement aux interventions existantes, nous pouvons aider les pays à renforcer la prévention du paludisme et à protéger les communautés vulnérables. »

À PROPOS DE SC JOHNSON

Créé en 1886 et basé à Racine, dans le Wisconsin (États-Unis), SC Johnson est convaincu qu'un monde plus durable, plus sain et plus transparent, qui inspire les gens et crée des opportunités, est non seulement possible, mais aussi sa responsabilité.

C'est grâce à un héritage d'innovation et de décisions audacieuses et transparentes que nos produits de haute qualité et nos marques emblématiques, comme OFF !®, Raid®, Glade®, Windex®, Scrubbing Bubbles®, Ziploc®, Mrs. Meyer's Clean Day®, method®, Autan®, Baygon®, Mr Muscle®, Duck®, Lysoform® et bien d'autres encore, sont présents dans les foyers, les écoles et les entreprises de pratiquement tous les pays du monde.

En tant qu'entreprise mondiale à but non lucratif, nous nous engageons à rendre le monde meilleur aujourd'hui et pour les générations futures. Cela signifie que nous devons sans relâche mettre notre expertise en matière de science, d'innovation et de partenariats au service de certains des problèmes environnementaux et sanitaires les plus urgents au monde, comme la réduction des déchets plastiques et l'éradication de la malaria. Partout dans le monde, nous utilisons nos ressources pour offrir de meilleures opportunités économiques et éducatives aux personnes et aux communautés dont l'accès est limité, mais dont la curiosité et le potentiel sont illimités.

SC Johnson est une entreprise familiale qui œuvre pour un monde meilleur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur scjohnson.com et rejoignez-nous sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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