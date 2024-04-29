شراكة عالمية بين هارد روك إنترناشونال وسيمينول جيمنغ ورويال كاريبيان إنترناشيونال، وسيليبريتي كروزس تجلب فوائد السفر عبر البر والبحر

تقدم الشراكة الجديدة مكافآت للسياح وأعضاء الفريق في كازينوهات وفنادق ومقاهي هارد روك وسيمينول وفي رحلات رويال كاريبين الدولية والسفر عبر البحار للمشاهير

Millions of loyalty members from Hard Rock International, Royal Caribbean International and Celebrity Cruises can now enjoy reciprocal benefits through each company’s casino rewards programs anytime they play, stay, dine or shop at participating properties or ships.

هوليوود ، فلوريدا ، 29 أبريل 2024 /PRNewswire‎/ -- كشفت اليوم مجموعة هارد روك إنترناشونال (Hard Rock International) وسيمينول جيمنج (Seminole Gaming) وورويال كاريبيان (Royal Caribbean) المسجلة على مؤشر (NYSE: RCL) صاحبة العلامات التجارية رويال كاريبيان إنترناشيونال (Royal Caribbean International) وسيليبريتي كروزيس (Celebrity Cruises) عن شراكة عالمية سوف يستفيد منها كل من الذين يقضون العطلات وأعضاء فريق عمل العلامات التجارية. يمكن للمسافرين في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بأماكن الإقامة والوجبات والخصومات وغير ذلك الكثير في كازينوهات هارد روك وسيمينول والفنادق والمقاهي وخلال عطلات ورحلات رويال كاريبين إنترناشيونال وسيلبريتي كروزيس بناءً على الإعلان الهام الصادر عن اثنين من أكبر أرباب العمل الخاصين في جنوب فلوريدا.

سيستمتع الملايين من الأعضاء المشتركين في برامج مكافآت الكازينو الخاصة بالعلامات التجارية بفوائد متبادلة من خلال يونيتي باي هارد روك (Unity by Hard Rock) ونادي «كلاب رويال» ‎(Club Royale) التابع لرويال كاريبيان، ونادي «بلو شيب كلاب» ‎(Blue Chip Club) التابع لسليبرتي كروزيس في أي وقت حيث يلعبون أو يقيمون أو يتناولون الطعام أو يتسوقون في مواقع هارد روك المشاركة، أو يبحرون على سفن رويال كاريبيان وسيلبريتي.

من خلال هذه الشراكة:

سيحصل أعضاء الولاء في Unity by Hard Rock على خصومات على إجازات Royal Caribbean و Celebrity ويمكنهم التأهل للحصول على هدايا الرحلات البحرية المدعوة فقط. سيحصل أعضاء الولاء من الدرجة الأولى أيضًا على رحلة بحرية مجانية سنوية على السفن والمسارات المختارة.

يمكن لأعضاء Royale Club و Blue Chip Club جعل زياراتهم إلى Hard Rock تحمل ذكريات لا تنسى بالاستمتاع بتخفيضات وفوائد حصرية في مواقع Hard Rock المشاركة، بما في ذلك رحلات مجانية سنوية في فنادق و كازينوهات Hard Rock المختارة في جميع أنحاء العالم لأعضاء أندية Club Royale و Blue Chip .

لمعرفة المزيد حول هذه الشراكة الجديدة المثيرة وغيرها من الفوائد الإضافية التي تشمل خصومات خاصة لأعضاء الفريق العالمي للشركات المدمجة معًا، يرجى الاطلاع على الإصدار الكامل هنا .

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