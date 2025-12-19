شراكة مجموعة ANTA Group مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تمكّن 300000 طفل نازح من خلال التعليم والرياضة

شراكة مدتها ثلاث سنوات توفر إمكانية وصول أكبر إلى التعلّم، والسلامة، والرياضة للشباب النازحين

1 2

جنيف، 19 ديسمبر/كانون الأول 2025 /PRNewswire/ -- من المتوقع أن تكون شراكة مجموعة "أنتا جروب" (ANTA Group) تحت عنوان "التحرك من أجل التغيير" مع "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد دعمت أكثر من 300000 طفل وشاب نازح في أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية. في "استعراض تقدم المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف هذا الأسبوع ، تعهدت شركة الملابس الرياضية الصينية بالحفاظ على مستويات مماثلة من المساهمة خلال السنوات الثلاث المقبلة ، مستمرة في جهودها لتعزيز السلامة والتعليم ورفاهية الأطفال النازحين من خلال التعلّم واللعب.

ألقت "كريستينا لي"، نائبة رئيس مجموعة "أنتا جروب" ، كلمة في المنتدى ، مشيرةً إلى أنه في الفترة من 2023 إلى 2025 ، قدمت مجموعة "أنتا جروب" 1.5 مليون دولار أمريكي من الدعم المالي وتبرعت بـ 1.2 مليون قطعة من الملابس والمعدات الرياضية للشباب والأطفال النازحين في بوروندي وكينيا وإثيوبيا. تدعم هذه المساهمات برامج "الرياضة من أجل الحماية" ومبادرة "الأثر الأساسي" التعليمية التابعة للمفوضية، ما يُبقي الفصول الدراسية للاجئين مفتوحة أثناء الأزمة من خلال تمويل المعلمين والتزويد بالمواد التعليمية حتى يتمكن الأطفال من بدء الدراسة والبقاء والنجاح فيها.

وقالت "لي": "بصفتنا مواطنين عالميين مسؤولين، فنحن ملتزمون منذ فترة طويلة بتحويل رؤيتنا إلى واقع من خلال المبادرات العالمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يعكس أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة في شعارات [لا فقر]، و[صحة جيدة ورفاهية]، و[تعليم جيد]، و[الحد من عدم المساواة]". "نؤمن بقوة الرياضة لتوحيد الناس بغض النظر عن الخلفية أو العرق أو الجنسية. في الصين ، قمنا بتنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بالرياضة التي تفيد ما يقرب من 10 ملايين شاب. نحن الآن نوسّع نطاق أعمالنا الخيرية الرياضية لدعم الجهود الإنسانية الدولية، ونوسّع تأثيرنا من الشباب الصيني إلى المجتمعات المهمّشة في جميع أنحاء العالم."

في سبتمبر ، قاد كل من "لي" و"أراش بوردبار"، قائدا مبادرة "التأثير الأساسي" في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وفدًا إلى اثنين من مخيمات اللاجئين في إثيوبيا ليشهدوا مباشرةً تأثير الشراكة. أظهرت الزيارات كيف أن دعم مجموعة "أنتا جروب" يخلق تغييرًا إيجابيًا ودائمًا للأطفال اللاجئين في الفصول الدراسية وفي الملاعب الرياضية.

في مخيم بامباسي للاجئين في إثيوبيا ، الذي يستضيف 16000 لاجئ ، بدأت "لي" مباراة كرة قدم ودية بدعم من مجموعة "أنتا جروب". "الرياضة هي لغة عالمية تتجاوز جميع الحواجز وتجلب الأمل والفرح والوحدة حتى في أكثر الظروف صعوبة".

وأشارت "لي" إلى أن تسليم التبرعات العينية إلى أفريقيا يتطلب تنسيقًا والتزامًا كبيرًا بما في ذلك الفرز الدقيق والنقل الدولي والتسليم في المراحل النهائية. من خلال العمل بشكل وثيق مع مجموعة من الشركاء ، استثمرت مجموعة "أنتا جروب" جهدًا إضافيًا في كل مرحلة ، وتغلبت بنجاح على التعقيدات اللوجستية لضمان وصول كل من التبرعات النقدية والعينية إلى مواقع اللاجئين في كينيا وغيرها من البلدان كما هو مستهدف.

أكد "أراش بوردبار"، الذي يقود برنامج "التأثير الأساسي" الذي يركز على التعليم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائلاً: "إن الشراكة مع مجموعة "أنتا جروب" هي مثال واضح على كيف يمكن لمشاركة القطاع الخاص توسيع الفرص وإحداث نقلة نوعية في حياة الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار. من خلال الاستثمار في البرامج التعليمية والرياضية القائمة على الأهداف والإبداع المشترك للحلول مع شركاء مثل مجموعة "أنتا جروب"، نرى كيف يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا حيويًا في معالجة التحديات العالمية وخلق حلول دائمة."

أضاف "وو دان"، رئيس إدارة المشاريع في الخارج ، مؤسسة الصليب الأحمر الصيني: "بتوجيه من روح بناء مجتمع للصين وأفريقيا بمستقبل مشترك ، كنا نعمل بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركات ، ونقوم بدمج الموارد والخبرات من جميع الأطراف. في العامين الماضيين ، تجاوزنا بيئة دولية قاسية ومعقدة بالإضافة إلى العديد من التحديات اللوجستية. قمنا بتسليم إمدادات المساعدات الإنسانية الدولية في ثلاث دفعات للأطفال النازحين في ثلاثة بلدان أفريقية ، مما ساعدهم على الاندماج في المجتمعات المحلية ، والعودة إلى المدرسة ، واستعادة روحهم التفاؤلية. لقد حققنا العديد من "الأولويات" من خلال التعاون الثلاثي ، مما سمح لنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال الممارسة الإنسانية والتقدم في بناء مجتمع عالمي بمستقبل مشترك للبشرية. "

أكدت مجموعة "أنتا جروب" مجدداً التزامها بتعميق التعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين لبناء عالم أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2848467/1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2848468/2.jpg