Le partenariat du groupe ANTA avec le HCR favorise l'épanouissement de 300 000 enfants déplacés grâce à l'éducation et au sport

Le partenariat de trois ans améliore la sécurité des jeunes déplacés ainsi que leur accès à l'apprentissage et au sport

GENÈVE, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le partenariat « Moving for Change » (« Agir pour le changement »), conclu par le groupe ANTA avec le HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, devrait déjà avoir soutenu plus de 300 000 enfants et jeunes déplacés en Afrique depuis trois ans. Lors de l'examen des progrès par le Forum mondial sur les réfugiés, qui s'est tenu cette semaine à Genève, l'entreprise chinoise de chaussures et de vêtements de sport s'est engagée à maintenir des niveaux de contribution similaires pour les trois prochaines années, poursuivant ainsi ses actions en vue d'améliorer la sécurité, l'éducation et le bien-être des enfants déplacés grâce à l'apprentissage et au jeu.

1 2

Christina Li, vice-présidente du groupe ANTA, s'est adressée au Forum en rappelant que de 2023 à 2025, le groupe avait apporté une aide financière de 1,5 million de dollars et fait don de 1,2 million de vêtements et articles de sport aux jeunes et aux enfants déplacés au Burundi, au Kenya et en Éthiopie. Ces contributions viennent en appui du programme « Sports for Protection » (« Le sport pour la protection ») du HCR et de son initiative d'éducation « Primary Impact » (« Impact majeur »), qui permet de maintenir les classes de réfugiés ouvertes pendant la crise, en finançant les enseignants et en fournissant du matériel pédagogique afin que les enfants puissent entrer à l'école, y rester et y réussir.

« Nous considérant comme des citoyens du monde responsables, nous nous attachons depuis longtemps à concrétiser notre vision par des initiatives mondiales de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), en écho aux objectifs de développement durable des Nations unies, à savoir l'éradication de la pauvreté, la bonne santé et le bien-être, une éducation de qualité et la réduction des inégalités », a déclaré Mme Li. « Nous croyons au pouvoir du sport pour réunir les gens, indépendamment de leur origine, de leur appartenance ethnique ou de leur nationalité. En Chine, nous avons mis en œuvre de nombreux programmes sportifs au profit de près de 10 millions de jeunes. Nous élargissons maintenant notre philanthropie sportive pour soutenir des interventions humanitaires internationales, en étendant notre action de la jeunesse chinoise aux communautés vulnérables du monde entier. »

En septembre, Mme Li et Arash Bordbar, responsable de l'initiative « Primary Impact » au HCR, ont conduit une délégation dans deux camps de réfugiés en Éthiopie pour constater directement les effets tangibles du partenariat. Ces visites ont montré comment l'aide apportée par le groupe ANTA avait créé un changement durable et positif pour les enfants réfugiés, à la fois dans les salles de classe et sur les terrains de sport.

Dans le camp de réfugiés de Bambasi, en Éthiopie, qui accueille 16 000 réfugiés, Mme Li a donné le coup d'envoi d'un match amical de football parrainé par le groupe ANTA. « Le sport est un langage universel qui transcende toutes les barrières et fait naître l'espoir, la joie et l'unité, même dans les circonstances les plus difficiles. »

M. Li a fait remarquer que l'acheminement des dons en nature vers l'Afrique nécessitait une coordination et un engagement considérables, impliquant en particulier un tri minutieux, l'organisation du transport international et de la livraison sur le dernier kilomètre. En travaillant en étroite collaboration avec toute une série de partenaires, le groupe ANTA a déployé des efforts supplémentaires à chaque étape, surmontant avec succès les complexités logistiques pour garantir que les dons en espèces et en nature parviennent bien aux réfugiés des sites du Kenya et d'autres pays, comme prévu.

Arash Bordbar, qui dirige au HCR le programme « Primary Impact », axé sur l'éducation, a souligné : « Le partenariat avec le groupe ANTA illustre clairement la manière dont l'engagement du secteur privé peut ouvrir de nouvelles possibilités et transformer la vie des personnes forcées de fuir. En investissant dans des programmes éducatifs et sportifs qui ciblent des objectifs précis, et en mettant en place des solutions avec des partenaires tels que le groupe ANTA, nous voyons comment le secteur privé peut jouer un rôle essentiel pour relever les défis mondiaux et faire émerger des solutions durables. »

Wu Dan, responsable du service des projets extérieurs de la Fondation de la Croix-Rouge chinoise, a ajouté : « Guidés par l'esprit de construction d'une communauté Chine-Afrique autour d'un avenir commun, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les agences des Nations unies et les entreprises, en intégrant les ressources et les compétences apportées par chacune des parties. Au cours des deux dernières années, nous avons relevé de nombreux défis logistiques dans un environnement international tendu et complexe. Nous avons livré de l'aide humanitaire internationale en trois lots à des enfants déplacés dans trois pays africains, afin de les aider à s'intégrer dans les communautés, à retourner à l'école et à retrouver leur optimisme. Nous avons mené à bien de nombreuses "premières" grâce à la collaboration tripartite, ce qui nous a permis de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies par la pratique humanitaire et de faire avancer la construction d'une communauté mondiale, réunie dans la perspective d'un avenir commun pour l'humanité. »

Le groupe ANTA a réaffirmé sa détermination à approfondir la coopération avec le HCR et à travailler aux côtés de partenaires mondiaux pour construire un monde plus inclusif, plus équitable et plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848467/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848468/2.jpg