شركة "التنمية" توقع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز الأهداف الخضراء السعودية وتطلق أول منشأة للدواجن في المنطقة بالتبريد الحراري الأرضي

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 24 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- وقعت "شركة التنمية الغذائية"، إحدى الشركات الإنتاجية الرائدة المتكاملة عموديًا في المملكة للدواجن والأغذية، على ثلاث مذكرات تفاهم مع كلٍ من "شنايدر إلكتريك"، و"ستراتافي" (Strataphy)، و "كايس العربية للتجارة" لتسريع مسار رحلتها في إزالة الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة على مستوى عملياتها.

أُقيم حفل التوقيع خلال المنتدى السنوي الأول لـ "التحالف الوطني لتقنية الزراعة و الغذاء" (SAFTA) في مقر "وزارة البيئة والمياه والزراعة" في الرياض ، تحت رعاية معالي المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة.

جمع المنتدى قادة الصناعة وصانعي السياسات والباحثين والمبتكرين في مجال الأغذية والزراعة المستدامة في المملكة. كما حضر الاحتفال وتحدث إلى الحضور الدكتور عبد العزيز المالك، نائب الوزير للبحث والابتكار.

خلال الحدث ، قدم مسؤول الاستراتيجية الرئيسي في شركة "التنمية"، السيد "عباس خان"، حلول شركة "التنمية" المبتكرة بما في ذلك استخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في العمليات اللوجستية والزراعية. بالإضافة إلى ذلك ، غطى العرض التجارب الناجحة حول استخدام الأعلاف البديلة المزروعة محليًا لتحل محل منتجات الأعلاف المستوردة.

تعكس الشراكات الثلاث التزام شركة "التنمية" على المدى الطويل بتعزيز العمل المناخي والمساهمة في أهداف الاستدامة ضمن "رؤية السعودية 2030".

كجزء من الاتفاقية مع شركة "شنايدر إلكتريك"، ستقوم شركة "التنمية" بتطوير تقييم شامل لمخزون الكربون وتحديد أهداف خفض الانبعاثات القابلة للقياس في إطار مبادرة "الأهداف القائمة على العلم" (SBTi) ، بما في ذلك توجيهات "الغابات والأراضي والزراعة" (FLAG). يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز إزالة الكربون من سلسلة التوريد من خلال إشراك المورّدين الرئيسيين في تمارين بناء القدرات ودعم التنفيذ.

وبالتوازي ، سيشهد التعاون مع "ستراتافي" ، وهي شركة سعودية ناشئة ، نشر أنظمة بالتبريد الحراري الأرضي في منشأة "شقراء" التابعة لشركة "التنمية" ، مما يمثل أول عملية تشغيل لمنشأة دواجن بالتبريد الحراري الأرضي في المنطقة. يعمل النظام بموجب نموذج "التبريد كخدمة" من "ستراتافي" ، ويقدم حلاً قابلاً للتطوير منخفض الكربون لإنتاج الدواجن المستدام.

وفي الوقت نفسه ، تركز مذكرة التفاهم مع شركة "كايس العربية للتجارة" على تحويل المعدات التي تعمل بالديزل في مزارع شركة "التنمية" ومصانع المعالجة التابعة لها إلى أنظمة "الغاز النفطي المسال". تم تصميم المشروع لتخفيض انبعاثات الكربون وتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بوقود الديزل.

قال السيد "ذو الفقار حمداني"، الرئيس التنفيذي لـ "شركة التنمية الغذائية": "يمثل ذلك لحظة حاسمة في رحلة الاستدامة لشركة "التنمية". نحن نجمع بين التكنولوجيا والابتكار والتعاون الاستراتيجي لتحويل طموحات المناخ إلى نتائج حقيقية وقابلة للقياس وتأثير على النتائج النهائية، ودعم "رؤية 2030" والمساهمة في نظام بيئي لإنتاج الأغذية أكثر نظافة وكفاءة."

من خلال هذه المبادرات ، تؤكد شركة "التنمية" مرة أخرى مكانتها القيادية في إنتاج الأغذية المستدامة والتزامها بالتحول البيئي في المملكة العربية السعودية ، مما يعزز الوصول لمستقبل يتحرك في الابتكار والاستدامة جنبًا إلى جنب.

حول "شركة التنمية الغذائية"

"شركة التنمية الغذائية"، التي تأسست في عام 1962 ، هي واحدة من أبرز مزودي الدواجن الطازجة والبروتينات المصنعة والأغذية الحيوانية والمنتجات الصحية في الشرق الأوسط ، وهي أيضًا مشغّل مطاعم. وهي شركة مطروحة للتداول العام في سوق الأسهم السعودية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "الدبّاغ هولدنج جروب" (Al-Dabbagh Holding Group) هي شريك ومساهم مؤسس بـ "شركة التنمية الغذائية". يتضمن نموذج الأعمال التجاري المتكامل تمامًا والفعال للغاية لشركة "التنمية" الإنتاج، والمعالجة الإضافية، والتوزيع، مع بيع المنتجات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان والأردن والكويت. تدير شركة "التنمية" 149 مزرعة وسبعة مفاقس وأربعة مطاحن أعلاف وأربعة مصانع معالجة أولية ، ومن خلال عملياتها المشتركة ، تدير أربعة مصانع معالجة إضافية. تقوم شركة "التنمية" بتوزيع منتجاتها من خلال شبكة من تجار الجملة وتجار التجزئة ومنافذ الخدمات الغذائية ، وكذلك عبر الإنترنت مباشرةً للمستهلكين. الاستدامة هي مبدأ أساسي في شركة "التنمية" ، مع مبادرات تشمل زراعة مليون شجرة ، واستخدام مياه الصرف الصحي الناتجة من منشآتها ، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.tanmiah.com.

حول Strataphy

تقوم "ستراتافي" بإحداث نقلة نوعية في التبريد الحراري الأرضي عبر إنجازاتها الخاصة التي تنتظر الحصول على براءات اختراع والمتمثلة في تصميمها لنظام تحت سطح الأرض وتقنيات إكمال حفر الآبار، والتي تشمل نظام متقدم للتبريد الحراري الأرضي وحلولاً لإكمال حفر الآبار. تعمل هذه الابتكارات على تحسين كفاءة تبادل الحرارة، والقدرة على التكيّف عبر مختلف البيئات الجيولوجية، والأداء على المدى الطويل. في صميم هذا التقدم يتمركز نموذج "التبريد كخدمة" من "ستراتافي" ، الذي يوفر تبريدًا مستدامًا دون استثمارات مقدمة. من خلال الاستفادة من تصميمات حفر الآبار المتقدمة والهندسة تحت سطح الأرض ، تقدم "ستراتافي" حلاً قائمًا على الاشتراك يغطي تصميم النظام، والتركيب، والعمليات والصيانة. من خلال الجمع بين تقنيات الأنظمة تحت سطح الأرض التي تنتظر الحصول على براءات اختراع ونموذج مدفوع بالخدمة ، تقود "ستراتافي" التحول نحو التبريد الحراري الأرضي القابل للتوسع وعالي الأداء لدعم انتقال الطاقة في المملكة العربية السعودية.

حول "شنايدر إلكتريك"

هدف "شنايدر" هو تمكين الجميع لتحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا ، والجمع بين التقدم والاستدامة للجميع. ندعو ذلك "الحياة للجميع". مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة. نحن شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية تجلب خبرة عالمية رائدة في الكهربة (التحوّل لاستخدام الطاقة الكهربائية) والأتمتة والرقمنة إلى الصناعات الذكية والبنية التحتية المرنة ومراكز البيانات المستقبلية والمباني الذكية والمنازل المريحة. بناءً على خبرتنا العميقة في المجال ، نوفر حلول إنترنت الأشياء الصناعية المتكاملة الشاملة لدورة الحياة والقائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنتجات المتصلة، والأتمتة، والبرامج، والخدمات ، وتقديم توأم رقمي لتمكين النمو المربح لعملائنا. نحن شركة متمحورة حول الأفراد مع منظومة تضم 150،000 زميل وأكثر من مليون شريك يعملون في أكثر من 100 دولة لضمان القرب من عملائنا وأصحاب المصلحة. نحن نتبنّى مفاهيم التنوع والإدماج في كل ما نقوم به ، مسترشدين بغرضنا ذي المغزى من أجل مستقبل مستدام للجميع.

حول "كايس العربية للتجارة"

"كايس العربية للتجارة" هي شركة سعودية لحلول الطاقة متخصصة في توريد وتوزيع وتحويل الغاز النفطي المسال على مستوى القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية. تقدم الشركة حلولاً جاهزة تغطي التصميم والتركيب والصيانة لأنظمة الغاز النفطي المسال، مما يضمن تسليم الطاقة الآمنة والفعالة لعملائها.

مع التركيز على الابتكار والسلامة والاستدامة ، تدعم "كايس العربية للتجارة" "رؤية السعودية 2030" من خلال تعزيز بدائل الوقود النظيفة والحد من انبعاثات الكربون. من خلال الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ، تواصل الشركة لعب دور رئيسي في تسريع انتقال المملكة نحو الطاقة المستدامة.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا الإعلان على بعض البيانات التطلعية. البيان التطلعي هو أي تصريح لا يتعلق بالحقائق والأحداث التاريخية ، ويمكن تحديده باستخدام كلمات وعبارات مثل "وفقًا للتقديرات" ، "يتوقع" ، "يفترض" ، "يعتقد" ، "يمكن" ، "يقدِّر" ، "يتوقع" ، "يعتزم" ، "يرى" ، "قد" ، "يخطط" ، "احتمالي" ، "يتنبّأ" ، "يستشرف" ، "يجب" ، " على حد معرفته" ، "سوف" ، "يُحتَمل" أو ، في كل حالة ، صيغها السلبية أو غيرها من التعبيرات المماثلة ، والتي تهدف إلى تحديد تصريح على أنه "تطلعي". وينطبق هذا على وجه الخصوص على البيانات التي تحتوي على معلومات حول النتائج المالية المستقبلية أو الخطط أو التوقعات المتعلقة بأعمالنا وإدارتنا، أو نمونا أو ربحيتنا المستقبليين والظروف الاقتصادية والتنظيمية العامة وغيرها من المسائل التي تؤثر علينا.

تعكس البيانات التطلعية وجهات نظر إدارتنا ("الإدارة") الحالية حول الأحداث المستقبلية، وتستند إلى افتراضات الإدارة، وتشمل المخاطر المعروفة والمخاطر غير المعروفة، وحالات عدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إنجازاتنا بشكل جوهري عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التصريح بها أو تضمينها في هذه البيانات التطلعية. يمكن أن يؤدي حدوث أو عدم حدوث افتراض إلى اختلاف وضعنا المالي الفعلي ونتائج عملياتنا بشكل جوهري عن، أو تفشل في تلبية التوقعات المصرّح بها أو الضمنية، في مثل هذه البيانات التطلعية. تخضع أعمالنا لعدد من المخاطر وحالات عدم اليقين التي قد تتسبب أيضًا في جعل البيان أو التقدير أو التنبؤ التطلعي غير دقيق. وتشمل هذه المخاطر تقلبات الأسعار، والتكاليف، والقدرة على الاحتفاظ بخدمات بعض الموظفين الرئيسيين، والقدرة على المنافسة بنجاح، والتغيّرات في الظروف السياسية، أو الاجتماعية، أو القانونية، أو الاقتصادية، في المملكة العربية السعودية، والاتجاهات الاقتصادية العالمية، وتأثير الحروب والأنشطة الإرهابية، والتضخم، وتقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف، وقدرة الإدارة على تحديد المخاطر المستقبلية على أعمالنا في الوقت المناسب وبدقة وإدارة المخاطر المذكورة أعلاه.

www.tanmiah.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830401/Tanmiah_Food_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2830400/Tanmiah_Food_2.jpg