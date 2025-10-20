شركة التنمية الغذائية تعيّن الأستاذة زين عطار عضواً منتدبًا ورئيساً تنفيذياً للموارد البشرية.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة التنمية الغذائية عن تعيين الأستاذة زين عطار عضوا منتدبا للشركة والرئيس التنفيذي للموارد البشرية، وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025م. وقد تمت الموافقة على هذا القرار من قبل مجلس الإدارة، في إطار التزام الشركة الاستراتيجي بتعزيز قدراتها التنظيمية وتسريع وتيرة تقدمها في مجالات العمليات وتطوير المواهب وبناء الثقافة المؤسسية.

شغلت الأستاذة زين عطار سابقًا رئاسة لجنة المكافآت والترشيحات في شركة التنمية الغذائية، كما كانت عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة، قبل أن تصبح عضوا تنفيذيا ابتداء من اليوم. وتتمتع الأستاذة زين بخبرة تتجاوز 15 عامًا في مجالي الموارد البشرية والاستراتيجية التنظيمية، ولها سجل حافل بالإنجازات في تعزيز الأداء من خلال الابتكار المرتكز على الإنسان.

قبل انضمامها إلى شركة التنمية الغذائية، شغلت الأستاذة زين منصب مدير تطوير التنظيم في شركة الخدمات الصناعية للطاقة (طاقة)، حيث قادت مبادرات شاملة على مستوى الشركة في مجالات تطوير القيادات، وتصميم الهياكل التنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة. كما تشمل مسيرتها المهنية أدوارًا محورية في شركتي ميرسر وبوبا العربية، حيث اكتسبت سمعة متميزة في إطلاق إمكانات الأفراد، وتحفيز الأداء عبر الابتكار المتمحور حول الإنسان، وبناء مؤسسات مرنة من الأساس.

تُعد الأستاذة زين عطار من القيادات الفكرية البارزة في مجال الموارد البشرية، حيث تُدعى بانتظام للتحدث وإدارة الجلسات في المنتديات الإقليمية والدولية. وتحمل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية والتحليل التنظيمي من كلية كينغز كوليدج في لندن، وهي عضو معتمد في المعهد البريطاني لتطوير الأفراد ( CIPD ).

وبهذه المناسبة، صرّح معالي الأستاذ عمرو الدباغ، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا:

"يمثل تعيين الأستاذة زين عطار عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للموارد البشرية لحظة مهمة في مسيرة شركة التنمية الغذائية إذ أنها ستعمل على ترسيخ مبادئ ثقافتنا المؤسسية القائمة على "القيادة الشمولية" في مختلف قطاعات الشركة. إن مسيرتها المهنية تعكس الحيوية التي ستضيفها إلى التنمية، كما أن خبرتها العميقة في التطوير التنظيمي وقيادتها الاستشرافية ستكونان ركيزتين أساسيتين في المرحلة المقبلة من نمو الشركة."

كما أضاف ذوالفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية:

"يسعدنا الترحيب بالأستاذة زين عطار في منصبها الجديد. إن رؤيتها الاستراتيجية وخبرتها العميقة في مجال الموارد البشرية سيمثلان قيمة كبيرة لنا في رحلتنا نحو تطوير أعمالنا وثقافتنا المؤسسية. إن قيادتها ستساعدنا في بناء منظمة أكثر مرونة وتمكينًا واستعدادًا للمستقبل."

وتتطلع شركة التنمية الغذائية إلى مساهمة الأستاذة زين عطار في دفع أولوياتها الاستراتيجية، وتعزيز ثقافة الأداء العالي، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الإنتاج الغذائي المستدام.