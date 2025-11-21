شركة "متكاملة للتأمين" تختار منصة Neutrinos لرقمنة رحلات التأمين الصحي وتأمين المركبات الموجّهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

منصة جديدة لتبسيط تجارب العملاء، من عرض الأسعار وحتى تسوية المطالبات، باستخدام الأتمتة الذكية

نيويورك وسنغافورة، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Neutrinos، الرائدة في مجال الأتمتة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركات التأمين، اليوم أن شركة متكاملة للتأمين (MIC)، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)، قد اختارت منصتها لتقديم منصة رقمية قوية وقابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للتأمين الصحي وتأمين المركبات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم إصدار الوثائق وتجديدها، وإصدار الملاحق، وخدمة الوثائق، وتسوية المطالبات.

ومع دخول التغطية الصحية الإلزامية للعمالة المنزلية التي أقرها مجلس الضمان الصحي (CHI) حيز التنفيذ، يشهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية موجة من النمو مدفوعة بهذه التغييرات التنظيمية. وتدفع هذه التحولات، إلى جانب التوقعات المتزايدة فيما يتعلق بالسرعة والبساطة، شركات التأمين إلى تبنّي تقنيات جديدة لدعم هذا السوق المتطور.

وفي هذا السياق، قال السيد عبد الرحمن الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة متكاملة للتأمين: "يتوقع أصحاب وموظفو الشركات الصغيرة والمتوسطة مستوى الخدمة والبساطة نفسه الذي يختبرونه في كل جانب آخر من حياتهم". وأضاف: "لتحقيق ذلك، اخترنا منصة Neutrinos لما تتمتع به من خبرة عميقة في مجال التأمين، وما توفره من قدرات في الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ولقدرتها على تنسيق الرحلات المعقّدة عبر مختلف القنوات. وتوفر لنا Neutrinos طبقة تنسيق توحّد العمليات المجزأة وتمكّننا من تقديم دعم أسرع وأكثر اتساقاً للعملاء".

وسيستفيد العملاء والشركاء من تجارب أسرع وأكثر ترابطاً عبر القنوات المباشرة ومنصات التجميع، مع إنشاء فوري لعروض الأسعار، وأتمتة إصدار الوثائق، وتتبع المطالبات في الوقت الفعلي، وسير عمل مؤتمت. وستمكّن المنصة الجديدة شركات التأمين من تقديم تجارب سلسة في كل خطوة من رحلة التأمين، مستندة إلى قدرات التنسيق الشاملة التي توفرها Neutrinos، والمعالجة المباشرة (STP)، وسير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال ساميك غوش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Neutrinos: "تخضع شركات التأمين اليوم لضغوط متزايدة لخدمة جيل جديد من العملاء يتوقع أن تكون كل تفاعلاته مع شركات التأمين سريعة ورقمية وبديهية". وأضاف: "في ظل قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل طرق عمل شركات التأمين وأساليب تنافسها، تتيح قدراتنا في الأتمتة الذكية والتنسيق لشركات التأمين مثل شركة متكاملة للتأمين تقديم الخدمات بسرعة وعلى نطاق واسع. ونحن سعداء جداً باختيار شركة متكاملة للتأمين لمنصتنا Neutrinos للمساعدة في قيادة هذا الفصل الجديد".

نبذة عن Neutrinos: تعد Neutrinos منصة الأتمتة الذكية الرائدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصاً لقطاع التأمين. ويتمحور جوهر عروضنا حول مؤلِّفٍ ومنسِّقٍ للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء (Agentic AI)، يُعدّ الأكثر تطوّراً في هذه الصناعة، وقد صُمِّم خصيصاً لأتمتة وتحسين عمليات التأمين المعقّدة والمتكاملة من البداية إلى النهاية. وبدءاً من الاكتتاب وإدارة المطالبات وصولاً إلى التوزيع، تمكّن منصتنا شركات التأمين، بالاستفادة من الخبرة العميقة في المجال، وقدرات الأتمتة الذكية، والمسرّعات الجاهزة مسبقاً، من تسريع الابتكار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجارب سلسة متعددة القنوات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.neutrinos.com ومتابعة Neutrinos على .LinkedIn

للتواصل الإعلامي: [email protected]

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2532156/5632067/Neutrinos_Logo.jpg