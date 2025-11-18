شركة Accely تدعم التحول الرقمي لشركة Hira Industries عبر تنفيذ الانتقال إلى نظام SAP S/4HANA

حققت شركة Hira Industries ، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، قفزة نوعية في كفاءتها التشغيلية من خلال الانتقال من نظام SAP ECC إلى SAP S/4HANA بهدف تحسين أداء النظام، وتبسيط إدارة المشاريع، وتمكين رؤى البيانات الفورية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة

18 نوفمبر 2025

/ PRNewswire / -- في خطوة مبتكرة نحو التحول الرقمي، نجحت شركة Hira Industries LLC ، الشركة الرائدة في مجال معدات البناء، في تحديث عملياتها التشغيلية من خلال تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) SAP S/4 HANA . هذا الاعتماد الإستراتيجي لحزمة تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) من الجيل الجديد من SAP يُعزز التزام الشركة بالتميز التشغيلي، واتخاذ القرارات بشكلٍ فوري، وتحقيق نمو قابل للتوسع في قطاع البناء مستمر التغيّر.

قال Prakash Sarvaiya ، الرئيس التنفيذي للمجموعة في Hira Industries : "شركة Accely ، شريكنا لتشغيل SAP الموثوق، مكنتنا من الاستفادة من الحلول الذكية لـ SAP ، ونحن الآن ندير العمليات بكفاءة. لقد ساعدتنا عملية الانتقال من SAP ECC إلى SAP S/4HANA على تقديم تجارب أفضل لشركائنا في الأعمال وموظفينا".

قال Rohit Patel ، رئيس تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) في Hira Industries : "كان انتقالنا نحو نظام SAP S/4HANA رحلة تحويلية". وأضاف: "إن التحول أمرٌ بالغ الأهمية لتلبية متطلبات التنوع الجغرافي، وتعدد العمليات المترابطة والمعقدة، والتعامل مع أكثر من 250 جهة معنية خلال هذه الرحلة. تلتزم مجموعة Hira بالبناء على المدى الطويل، مع وضع الاستدامة في جوهر كل ما نقوم به، بما في ذلك اختيارنا لشركاء التكنولوجيا. لقد مكّنتنا خبرة Accely العميقة، وتوجيهها الإستراتيجي، وتخطيطها الدقيق، وتنفيذها السلس من امتلاك بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل وعمليات سلسة تعزز الكفاءة والمرونة واتخاذ القرار. نحن نُقدّر حقًا تفاني Accely وتعاونها وابتكارها في مساعدتنا على تحديث عملياتنا، ووضعنا على مسار النجاح طويل المدى".

إعادة تعريف مستقبل عمليات معدات البناء

يُمثل الإطلاق الرسمي الناجح لنظام SAP S/4HANA محطة مهمة في رؤية Hira Industries LLC نحو مؤسسة مترابطة وذكية ومرنة. من خلال تبني نهج قائم على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، أصبحت الشركة في موقع أفضل للاستجابة لتحولات السوق، وتسريع النمو، وقيادة القطاع نحو المستقبل.

وقال Nilesh Shah ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Accely : "نحن فخورون بأننا لعبنا دورًا رئيسيًا في نجاح الانتقال من نظام SAP ECC إلى نظام SAP S/4HANA ". وأضاف: "يمثل هذا التحول خطوة كبيرة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، واتخاذ القرارات بشكل فوري، والمرونة الرقمية. نحن متحمسون لمواصلة دعم رحلة نموهم، ونتطلع لرؤية الأثر المستدام لهذا التحديث القائم على الابتكار".

نبذة عن Hira Industries

شركة Hira Industries LLC هي شركة عالمية رائدة في تصنيع حلول البناء المبتكرة، بما في ذلك منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ( HVAC )، والمنتجات المطاطية، وأشرطة اللصق، وإسفنج العزل الحراري. مع أكثر من أربعة عقود من التميز، تواصل الشركة تقديم جودة عالمية المستوى عبر المشاريع السكنية والتجارية والصناعية حول العالم.

نبذة عن Accely

Accely هي شريك ذهبي عالمي لـ SAP ، وشركة حاصلة على تصنيف نموذج نضج القدرات المتكامل ( CMMI ) من المستوى الخامس، وتقدم خدمات مبتكرة لتحول الأعمال. بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في أكثر من 20 مكتبًا في 17 دولة، تُمكّن Accely الشركات حول العالم من خلال حلول SAP المخصصة، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات ( ERP ) وإدارة علاقات العملاء ( CRM ) وإدارة تجربة الموارد البشرية ( HXM )، بالإضافة إلى التحليلات، ومنصة الأعمال التكنولوجية ( BTP )، والذكاء الاصطناعي. تم تكريم Accely بلقب "مغير قواعد اللعبة لـ SAP " وتم إدراجها في قائمة ™ Technology Fast 500 من Deloitte (عام 2022 و2023 و2024)، حيث تُتيح النمو المستدام من خلال الابتكار والتميز التشغيلي.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2824623/Accely_and_Hira_Team_Celebration.jpg