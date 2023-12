شركة Accor تفتتح مجموعة جريئة من الفنادق الجديدة في عام 2024 Accor 15 ديسمبر, 2023, 06:03 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال نماذج من أكثر الفنادق المتوقع افتتاحها في عام 2024 من مجموعة العلامات التجارية للضيافة الأكثر تنوعا في العالم باريس, 15 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تُعلن شركة Accor بفخر عن تقديم واحدة من أكثر تشكيلاتها السنوية تنوعاً للفنادق الجديدة التي يُنتظر افتتاحها. وتسدل شركة Accor الستار عن مجموعة رائعة من خيارات الضيافة الجديدة والمثيرة من جميع الفئات والتصنيفات عبر مجموعة تضم أكثر من 40 علامة تجارية للضيافة في جميع أنحاء العالم. فالمسافرون من جميع الأذواق والفئات السكانية وأصحاب الطموحات المختلفة على يقين من أنهم سيجدون مكانًا جديدًا ومثيرًا لزيارته في عام 2024. ومن المتوقع أن تصبح واجهات Accor الجديدة والمشهورة، مع شبكتها العالمية وفلسفتها "متعددة المواقع"، الاختيار الأول للمسافرين الدوليين والسكان المحليين على حد سواء. وفيما يلي لمحة عما تخبئه Accor من مفاجآت لعام 2024. Continue Reading

Novotel Nara, Japan Raffles Sentosa Resort & Spa, Singapore Mama Shelter Dubai Fairmont The Breakers, Long Beach Mövenpick Wroclaw, Poland

الفنادق الفاخرة

فندق Orient Express Grand Hotel de la Minerve، هو نتاج إبداعي للتعاون المثمر بين شركة Orient Express، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال السفر منذ عام 1883، وشركة Accor وكذلك المجموعة الإيطالية Arsenale S.p.A، خبراء الفنادق الفاخرة وصناعة الضيافة. ويقع الفندق في موقع تراثي في قلب العاصمة الإيطالية روما، في قصر Palazzo Fonseca، وهو قصر فخم يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر ويتمتع بواجهة ضخمة ومهيبة. وقد تم تكليف المهندس المعماري والمصمم الشهير Hugo Toro بتنفيذ التصميم الداخلي والتوجيه الفني للفندق، والذي سيكشف قريبًا عن تجربة فاخرة مستوحاة من الفن المعماري الروماني، الدوموس، وكذلك فخامة "مدينة روما الأبدية". ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق Raffles Jaipur، الذي سيكون واحدًا من أكثر فنادق هذه العلامة التجارية شهرة في العالم، ويقع في إحدى أجمل المدن الهندية. وسيشكل فندق Jaipur جزءًا من الدائرة الثقافية الغنية المعروفة باسم The Golden Triangle مع فندقي New Delhi وAgra. ويضم الفندق الفخم 50 جناحًا مزودين بمسابح خاصة، ويوفر للمقيمين شعورًا بسحر العالم القديم مع أماكن إقامة منعزلة وساحات فناء أنيقة، كما يترابط مع العقار المترامي الأطراف المشترك مع Fairmont Jaipur، الأمر الذي يخلق مأوىً مثالياً يمكن للضيوف من خلاله استكشاف قلاع Amer، وJaigarh، وNahargarh القريبة منه، إلى جانب قصر Jal Mahal. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق Raffles Sentosa Resort & Spa، وهو منتجع بحري يتألف من فيلات مطلة على جزيرة سنتوسا والتي تقع على بُعد خطوة فقط من منطقة وسط سنغافورة الصاخبة. وتتواصل فخامة فنادق Raffles مع هذا الفندق الذي يجسد أعلى معايير الفخامة الحديثة مع محيط طبيعي من الأشجار والحدائق الاستوائية وأكثر من 3 كيلومترات من الشواطئ الرملية وملعب جولف حائز على العديد من الجوائز. وتتميز جميع الفيلات الـ 62 الخاصة بالفندق بحمام سباحة وشرفة خاصة وسط هدوء وعزلة تامة. ويتوفر للضيوف، خارج الفيلات، حانة مخصصة ومطاعم عالمية المستوى ومنتجعًا صحيًا ومركزًا للياقة البدنية وقاعة احتفالات متعددة الأغراض ومساحات اجتماعات حديثة وقاعة حفلات كبيرة. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق Fairmont Golden Prague، وهو واحد من الفنادق التاريخية الساحرة الذي يقع في وسط إحدى المدن الخيالية لجمهورية التشيك. ويتواجد الفندق على طول شارع باريزسكا الراقي وعلى ضفاف نهر فلتافا الذي يقع في البلدة القديمة لمدينة براغ التشيكية، ويجسد مفهوم التصميم المتطور لهذا الفندق الكبير التاريخ العريق لهذا الحي الفاخر مع إشارة إلى روح وطاقة فترة السبعينيات. ومن المتوقع أن يحب ضيوف الفندق الاسترخاء في المنتج الحديث للفندق مع حمامات سباحة داخلية وخارجية، وإمكانية التنقل بين العديد من المطاعم والحانات، والرقص طوال الليل في قاعة الاحتفالات الكبرى في الفندق. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق Fairmont The Breakers بمنطقة لونغ بيتش، سيعيد هذا الفندق إحياء أحد أشهر وأعظم فنادق الترفيه في ولاية كاليفورنيا. وقد افتتح فندق The Breakers في أول الأمر في عشرينات القرن الماضي المليئة بالحيوية، وكان أحد الفنادق الفاخرة المطلة على السواحل البحرية للولاية، وكان وجهة مرغوبة للنجوم المشهورين عالميًا. وسيتم إعادة افتتاح هذا المكان التاريخي بعد إجراء العديد من عمليات الترميم، حيث سيتم إنشاء 185 غرفة وجناحًا فاخرًا، وبركة سباحة وشرفة على السطح إلى جانب قاعة مفتوحة مع إطلالات بزاوية 360 درجة على المحيط الهادئ، ومنتجع صحي ومركز لياقة بدنية من طابقين؛ بالإضافة إلى نادي يستضيف عروض مباشرة لموسيقى الجاز؛ وأكثر من 12000 قدم مربع من المساحة المخصصة للفعاليات الداخلية والخارجية. وسيجري إعادة افتتاح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق Sofitel Shanghai North Bund، سيجلب هذا الفندق إحساسًا غنيًا بصناعة الضيافة الفرنسية الحديثة إلى هذا الفندق التاريخي المكون من 25 طابقًا، ويضم 300 غرفة وجناحًا فاخرًا مع إطلالات رائعة على أجواء مدينة شنغهاي الشهيرة، ونادي Millésime، ومنتجع Sofitel الصحي، ونادي Sofitel للياقة البدنية فائق الحداثة. ومن المؤكد أن المطعم الصيني للفندق سيصبح إحدى العلامات المميزة لفندق Bund، حيث يمزج بين ثقافة الطعام في شنغهاي وفن الطهي الفرنسي وكذلك قوائم الطعام الإبداعية التي تتطور مع المواسم. وعلى بُعد خطوات قليلة فقط من الفندق، سيتم قريبًا افتتاح مسرح كبير ورائع يقدم فعاليات فنية وثقافية غنية. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق Gigiri Gem Forest Hotel Nairobi - MGallery، يوفر هذا الفندق تجربة سحرية لضيوفه، فيبدوا وكأن غابة كارورا تتدفق من خلاله متلألاأً بالأحجار الكريمة والكريستال والمساحات الخضراء والضوء والماء. ويعد هذا الفندق الرائد في كينيا بمثابة ملاذ راقي ومريح، جوهرة متعددة الأوجه، تستحق الترحيب بكبار الشخصيات الدولية وسفراء الأمم المتحدة. يقدم فندق MGallery تجربة ضيافة تمزج بين الأناقة وجوهر الفنون والثقافة والتاريخ، مع الطعام والمشروبات التي تنعش الحواس والخدمات التي تستدعي الشعور بالرفاهية. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

ENNISMORE - الفنادق التي تتماشي مع نمط الحياة

فندق 25hours Hotel The Oddbird بمدينة جاكرتا، يفيض هذا الفندق بنعيم من الإثارة والتعقيد، ويحتفل بالأمور الغريبة ويهتم بالتفاصيل الدقيقة. يقع هذا الفندق في مكان تتفوق فيه غابة إندونيسيا على معالم المدينة، ويعتبر تصميمه المميز ملاذًا حضريًا مليئًا بالتناقضات والاصطدامات، ويضم 345 غرفة، بما في ذلك غرف الفندق والشقق الفندقية. ويقدم مطعم COPA، الذي يتميز به الفندق، أطباق المأكولات الجنوبية الأمريكية، في حين تقدم حانة Monkey Bar، المعروفة بمجموعة فنادق 25hours Hotels في كل من برلين ودبي، ثقافة الحانات الأوروبية وتوفرها في ساحات الأسطح العلوية وصالات الاستقبال، إلى جانب حانة حمام السباحة الصحي لمزيد من المرح والرفاهية. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

فندق Hyde London City، ويمثل هذا الفندق انطلاقة للعلامة التجارية في بريطانيا، ويتم إنشاؤه في 15 أولد بايلي. يقع الفندق في مبنى ذو تصنيف تراثي من الدرجة الثانية، ويكرم تصميم الفندق، المكون من سبعة طوابق و111 غرفة، الماضي العريق للمبنى مع وجود مساحات خصوصية وغير متوقعة تشجع على التواصل الهادف وتثير فرحة الاكتشاف لدى الضيوف. ستكون البرمجة الثقافية المتقدمة، والتي تعتمد على التعاون مع بعض من أكثر الطهاة والمبدعين والموسيقيين إثارة في المدينة، وسيلة للتأكد من أن فندق Hyde London City سيقدم منظورًا جديدًا لهذه البقعة التاريخية من العاصمة البريطانية. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

فندق Hyde Perth، وهو أول فندق من سلسلة فنادق Hyde يفتتح في أستراليا، وسيقدم 120 غرفة أنيقة مصممة على الطراز البوهيمي، بالإضافة إلى مفاهيم مبتكرة لتناول الطعام التي تقدم مجموعة عالمية من النكهات، بالإضافة إلى نادي شاطئي مرح. مستوحى من مجموعة الألوان والتأثيرات الغنية لمنطقة غرب أستراليا، سيهدف تصميم الفندق لإثراء عمليات التواصل بين الضيوف والنزلاء من خلال العديد من الأرائك التي لا تنتهي في مناطق الاستقبال، بالإضافة إلى طاولات طويلة تشجع على إجراء المحادثات والنقاشات. ومن خلال زيادة الطاقة على مدار اليوم، ستنبض مساحات الترفيه في الفندق بالحياة من خلال البرامج المختارة والمنسقة للموسيقى والعروض الحية التي تتماشى مع الطابع الاحتفالي لفنادق Hyde. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق JO&JOE Budapest، يقدم هذا الفندق الراحة التي توفرها الفنادق مع الأجواء الودية التي تتميز بها نزل الشباب، محتفياً بروح تواصل الشباب ومرحهم. ويقع هذا الفندق في قلب منطقة احتفالات مدينة بودابست، ويضم فندق JO&JOE ما يقرب من 390 سريرًا في مجموعة متنوعة من الغرف والحمامات المشتركة المصممة على طراز مساكن النوم المشتركة، بالإضافة إلى الغرف الخاصة ذات الحمامات الداخلية. وسيختلط الضيوف والسكان المحليون فيما بينهم في مطعم الفندق المليء بالحياة والحانة والسطح العلوي وحديقة الفناء وأماكن التجمع. وستجذب المناطق الاجتماعية المركزية الضيوف لخوض تجارب جذابة ومشتركة، مثل الأحداث الفنية المؤقتة بمساحة للتأجير والمعارض والفعاليات وليالي حفلات الـ DJ. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق Mama Shelter Dubai بمنطقة الخليج التجاري، هذا الفندق سيكون بمثابة أحد جواهر الصحراء المغرية. ويتميز الفندق بسلالمه المزخرفة وجدرانه الملونة والديكورات المعلقة الغريبة التي تنير كل زاوية في هذا الفندق. ويضم 197 غرفة و204 شقة خدمية، وسيتضمن أيضًا مجموعة من المطاعم، وشرفة مزودة بأربعة حمامات سباحة، وصالة ألعاب رياضية حديثة متعددة الأغراض، ومدرجًا خارجيًا للتجول في الهواء الطلق مع منطقة للجلوس وأكثر من ذلك. سيمثل فندق Mama Shelter Dubai حياة متكاملة، وسيجسد فكرة المنتجع في قلب المدينة. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق SLS Barcelona، وهو الفندق الذي يحمل جميع المزايا الخاصة والمميزة لسلسلة فنادق SLS العالمية، والتي تتمثل في الأجواء المرحة ومعاملة كبار الشخصيات والتجارب المسرحية، بالإضافة إلى الإطلالات الساحرة على الواجهة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، ويقع الفندق في منطقة 22@ الرائعة للغاية في المدينة. تعتبر مدينة برشلونة هي المكان الأول للعلامة التجارية في أوروبا، والفندق الوحيد من فئة 5 نجوم في المدينة الذي يضم شرفة مقابل كل غرفة من غرف النزلاء البالغ عددها 471 غرفة، ويتضمن فندق SLS Barcelona الشامل لكافة أنواع الترفيه والرفاهية، حمامي سباحة ومنتجع صحي ومركز للياقة البدنية وست حانات ومطاعم تخلق أجواء حيوية للطعام والترفيه في هذا الموقع الفريد. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق The Hoxton Vienna، يقع هذا الفندق في مبنى حديث مذهل يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، والذي كان في السابق مقرًا لغرفة التجارة النمساوية. يقع الفندق في منطقة ستادبارك، وقد أُعيد ترميم المبنى الأصلي واستعادة ملامحه العريقة، مستلهمًا التصميم من التاريخ والشوارع المحلية. يحتوي الفندق على 196 غرفة نوم، وصالة كبيرة للاستقبال ومكان مخصص لتناول القهوة، بالإضافة إلى مطعم وشرفة وحانة وحمام سباحة على السطح، وكذلك حانة خاصة في الطابق السفلي، ومساحة مخصصة لعقد الاجتماعات والفعاليات تسمى The Apartment، بالإضافة إلى شيء جديد مثير لأول مرة في سلسلة فنادق The Hoxton، وهو قاعة لفاعليات الترفيه الحية. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

فندق Rixos Obhur Jeddah، يفتخر هذا الفندق بتواجده في موقع رائع في قلب خليج أبحر المطل على شواطئ البحر الأحمر. ويتميز هذا المنتجع الصحي بشاطئ خاص و247 وحدة إقامة، بما في ذلك 174 غرفة و73 فيلا مع مسابح خاصة، وصالة Club Privé، ومطعم لتناول الطعام الراقي، وكذلك حانة مشروبات ومطاعم شاطئية متخصصة. وتحافظ الأنشطة الترفيهية المتنوعة للفندق على رفاهية الضيوف، حمامات سباحة متعددة ونوادي لياقة بدنية داخلية وخارجية ومنتجع صحي وقاعة حفلات مركزية للمناسبات الخاصة، وكل ذلك مدمج داخل مناظر طبيعية خلابة وشواطئ رملية ذهبية. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

الفنادق الممتازة

فندق Pullman Taizhou Xianju، هو فندق محاط بجمال الطبيعة الخضراء لمدينة شيانجو بمقاطعة تشجيانغ الصينية. وسيكون الفندق الجديد بمثابة اختيار مثالي للعائلات والسياح ورجال الأعمال، وذلك لوجود أكثر من 300 غرفة في الفندق، إلى جانب قاعة رقص وسبع غرف للفعاليات ومطعمين وحانة للمشروبات في صالة الاستقبال، ومنطقة للأطفال. وسيجد المسافرون، بفضل الوصول السريع إلى محطة شيانجو الجديدة للقطارات الفائقة السرعة، وسائل نقل سريعة لكل من هانغتشو وشنغهاي. وسيستمتع الضيوف بالثقافة والطبيعة عند زيارة حديقة شيانجو الوطنية القريبة لمهرجان Waxberry Festival السنوي ومنطقة شينشيانجو ذات المناظر الطبيعية الخلابة من المستوى 5A، وهي منطقة جيولوجية تقع تحت حماية الحكومة الصينية. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندقMövenpick Wroclaw في بولندا، هذا الفندق هو أول فندق من سلسلة فنادق Mövenpick يقام في بولندا. ويقع الفندق أمام محطة القطار الرئيسية، وكان يُعرف سابقًا باسم Hotel du Nord، حيث تم بناؤه في الأصل في عام 1903 واكتسب سمعة كواحد من أرقى الفنادق في المدينة في ذلك الوقت. ويعتبر الفندق التراثي الفاخر أحد أول الأماكن التي تقع أنظار المسافرين عليها عند خروجهم من المحطة الرئيسية للقطار والتوجه لاستكشاف المدينة. ويضم فندق Mövenpick Wroclaw المعاد تجديده 180 غرفة نوم وجناحًا، وسيكون بالتأكيد واحدًا من ألمع افتتاحات شركة Accor في أوروبا الشرقية العام المقبل. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق Mövenpick Hotel Jakarta City Centre، ويقع على بُعد لحظات فقط من العديد من المعالم الرئيسية للمدينة، بما في ذلك قصر المردكا الرئاسي والنصب الوطني. ويتم تجديد هذا الفندق البارز المكون من 23 طابقًا بالكامل ليضم 256 غرفة وجناحًا، جميعها مزينة بديكورات عصرية وحديثة. وستقدم مجموعة الغرف والأجنحة الحصرية المختارة إمكانية الوصول إلى صالة رجال الأعمال في الطابق السابع مع تسجيل وصول خاص وخدمات متميزة ومشروبات يومية منعشة وغيرهم المزيد. وسيحظى ضيوف الفندق بالانتعاش والتنشيط المطلوب مع توفير مجموعة من سبعة مطاعم وحانات وحمام سباحة خارجي وحمام سباحة مخصص للأطفال ومنتجع صحي يبعث على الاسترخاء ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

فندق Swissôtel Marianske Lazne Resort & Spa بجمهورية التشيك، هذا الفندق هو مبنى جديد يقع في مدينة ماريانسكي لازني، والمعروفة عنها كونها وجهة للمنتجعات الصحية والترفيه. يدمج فندق Swissôtel الجديد خمسة مبانٍ ذات طابع تاريخي، ويبرز بواجهته الحديثة وقبته الزجاجية، مع إضاءة طبيعية تضيء الفندق بأكمله. سيتمتع الضيوف بروح من الاسترخاء والسكينة والهدوء في 130 غرفة مصممة بشكل جميل وحديث ومريح، وتحيط بها التلال الخضراء والشوارع التاريخية والمباني الأثرية للمدينة. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

الفنادق المتوسطة والاقتصادية

فندق Hotel & Spa Fort Saint Laurent Lyon, France – Handwritten Collection، يقع هذا الفندق في قلب حي كروا روس في مدينة ليون الفرنسية، بحصن سان لوران، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي تم تحويله على مر القرون إلى فندق. وسيفتتح المبنى أبوابه في عام 2024 كفندق فاخر بأربعة نجوم يطل على المدينة الجميلة وأسطح منازلها. وسيتضمن الفندق 36 غرفة نوم، ومنتجع صحي، وحانة مشروبات صيفية يقع مكانها في الحديقة الواسعة التي ستصبح المكان المثالي للسياح وسكان ليون. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

ويفتتح فندق Handwritten Collection أيضًا فرعًا له في العاصمة الفرنسية باريس في عام 2024، حيث سيصبح الفندق الجديد الساحر أول فندق للعلامة في "مدينة الضوء". وعلى الرغم من أن اسم الفندق لا يزال غير معروف، فمن المؤكد أنه سيثير الإعجاب بواجهة باريسية رائعة مناسبة للتصوير، إلى جانب ساونا و51 غرفة مريحة بما في ذلك جناح أنيق. ويقدم الفندق إطلالات رائعة على أجواء العاصمة الفرنسية باريس، وسيكون بمثابة قاعدة مثالية لاستكشاف العاصمة الفرنسية. وكميزة إضافية للفندق، يقع مكانه على بعد بضع دقائق فقط سيرا على الأقدام من كنيسة الساكري كور والشوارع الحجرية لمنطقة مونمارتر الرائعة. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق Novotel Nara في اليابان، يدعوا هذا الفندق الضيوف إلى الانغماس في تجربة متعددة الحواس للعيش في أجواء اليابان. ويعتبر هذا الفندق وجهة مثالية للسفر بغرض العمل والترفيه، وسيضم 264 غرفة وجناحا مصمما بشكل جميل ومطعما ومساحات متعددة الاستخدامات ومنطقة صحية. وهناك صالة فاخرة في الطابق العلوي توفر شرفة مفتوحة في الهواء الطلق، إلى جانب حانة مشروبات تطلع على المناظر الجميلة لمدينة نارا اليابانية. وفي الوقت نفسه، في جميع أنحاء اليابان، سيتم افتتاح حوالي 23 فندق من فنادق Grand Mercure وMercure بإجمالي أكثر من 6000 غرفة في وقت واحد في أبريل، كجزء من عملية تحويل فنادق Daiwa Resorts إلى Accor. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندقNovotel Valencia بإسبانيا، سيكون هذا الفندق أحد الفنادق الجديدة والرائدة للعلامة التجارية وسيقع في حديقة Turia Garden، وهي منطقة شهيرة في المدينة تقع بين المركز التاريخي وقصر المؤتمرات. وسيكون تصميم الفندق عبارة عن مزيج من الحداثة والتقليد، وهو مزيج يعكس الطبيعة الهندسية للمدينة. كما سيكون فندق Novotel Valencia هو الفندق الأول في إسبانيا الذي يتبنى مفهوم التصميم الهندسي Sundukovy Sisters، الذي يتميز بحداثته وأناقته. وقد تم تكليف استوديو الهندسة المعمارية وتصميم الديكور الداخلي، Mönica Fullana، لقيادة هذا المشروع الذي سيضم سطحًا جذابًا مع حمام سباحة خارجي وحانة مشروبات، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أكثر المواقع شعبية في المدينة. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق Novotel Tbilisi Center بجورجيا، هذا الفندق سيكون بناء حديث في حي المدينة القديمة في منطقة جنوب القوقاز. سيجذب الفندق الجديد الزوار والسكان المحليين على حد سواء بفضل تصميمه الحديث والأنيق وإطلالاته الرائعة على المدينة. وقد صُمم الفندق على أسس التصميم الهندسي Sundukovy Sisters الذي يدمج العمل مع المتعة، فيمزج بين الرفاهية والمساحات المشتركة الفريدة التي تعتني بالبيئة الاجتماعية النابضة بالحياة والاتجاهات الحالية والراحة الخالدة. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

فندقي Novotel & ibis Styles Hamburg HafenCity في ألمانيا وسيتم افتتاحهما في منتصف عام 2024 كجزء من منطقة Überseequartier الجديدة المطورة بمدينة هامبورغ، والتي، كونها منطقة متكاملة وجزءًا مركزيًا من مدينة هافن سيتي في هامبورغ، ستشمل شققًا ومكاتب وعرضًا ثقافيًا وترفيهيًا جذابًا،إلى جانب مفاهيم مبتكرة للتسوق والترفيه، وأخيرًا محطة للرحلات البحرية. وسيتضمن فندق Novotel، بالإضافة إلى 170 غرفة، مطعم وحانة مشروبات، في حين سيحتوي فندق ibis Styles على 470 غرفة وحانة وخيارات مختارة للطعام والشراب. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندقMercure Portile de Fier Riviera في رومانيا، يقع هذا الفندق على الضفة اليسرى لنهر الدانوب، بالقرب من الحدود الرومانية الصربية، في منتصف حديقة Iron Gates Park الطبيعية. ويضم فندق Mercure Portile de Fier Riviera، مع محيطه الهادئ والرائع من المناظر الطبيعية، 70 غرفة وجناحًا مريحًا ومصممًا بأناقة، إلى جانب مطعم لتناول الطعام وحانة مشروبات وصالة خاصة، وكذلك قاعة مؤتمرات وغرف اجتماعات للفعاليات. سيشعر الضيوف بالإلهام من خلال استكشاف الأماكن المحلية المفضلة وخوض غمار المغامرات والتجارب الحقيقية قبل العودة للاسترخاء في المنطقة الصحية للفندق والمنتج الصحي الخاص به المقام على مساحة 300 متر مربع. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فندق TRIBE Düsseldorf في ألمانيا، يقع هذا الفندق في منطقة فريدريشتات المركزية في مدينة دوسلدورف الألمانية، ويستعد الفندق للافتتاح مع 146 غرفة. ويوفر الفندق ثلاث فئات من الغرف، وستكون جميع الغرف مجهزة بشكل ذكي بأسرّة عالية الجودة، ومستلزمات الحمام من Kevin Murphy. سيتمتع الفندق بأجواء عصرية ومرحة بفضل تصميمه الفريد والمركز الاجتماعي متعدد الوظائف باعتباره أحد الأعمال الفريدة للعلامة التجارية TRIBE التي تتميز بمساحة للعمل والهدوء والاستمتاع. ويتوفر في الفندق ثلاجة Grab & Go طوال الوقت وعلى مدار أيام الأسبوع، وتوفر وجبات خفيفة طازجة وقهوة عالية الجودة من موظف الضيافة وسيستقبل مطعم TRIBE TABLE الضيوف لتناول الغداء والعشاء. ومن المقرر افتتاح الفندق في أواخر عام 2024.

فندق TRIBE Milano Malpensa، هذا الفندق سيكون أول فنادق سلسلة TRIBE في إيطاليا، والمكان المثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى سهولة الوصول إلى مطار مالبينسا. ويضم الفندق 240 غرفة مريحة وممتعة من الناحية الجمالية ومركزًا اجتماعياً نابضًا بالحياة وحانة مركزية ومطعم إيطالي، إلى جانب صالة رياضية وغرفتي اجتماعات مع ضوء طبيعي، وحمام سباحة مطل على شرفة وموقف سيارات بمساحة 200 سيارة مع 10 محطات شحن كهربائي. بتصميمه المتقن والوظيفي، سيقدم فندق TRIBE Milano Malpensa للضيوف كل ما يحتاجون إليه ولا شيء غير ذلك. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في أوائل عام 2024.

فندق ibis Styles Resort Maragogi، يقع هذا الفندق في مدينة ماراغوغي البرازيلية فائقة الجمال بولاية ألاجواس. تم تصميم أول منتجع ibis Styles في البرازيل كفندق عصري على شاطئ البحر، مع ديكور إبداعي وأنشطة مستوحاة وموقع مثالي على الرمال. وسيعيش الضيوف تجربة جديدة من تجارب المنتجعات بأسلوب جذاب وبسعر مغري يجذب مجموعة واسعة من المسافرين. وستحب العائلات ومجموعات الأصدقاء البيئة الديناميكية التي يتميز بها الفندق، حيث يمكنهم دفع مقابل ما يكون مناسبًا لاستهلاكهم. ومن المقرر أن يُفتتح الفندق في منتصف عام 2024.

فنادق رئيسية أخرى من المقرر افتتاحها عام 2024

الفنادق الفاخرة



فندق Fairmont La Hacienda، منطقة كوستا ديل سول، أسبانيا

فندق Sofitel Cotonou Benin Marina، بنين

فندق Sofitel، الرياض

فندق Baron Amédée Armand Hotel & Spa, Marseille –

MGallery، فرنسا

فندق Hotel Sosei Sapporo – MGallery، اليابان

فندق Sanssouci Karpacz Hotel & Spa – MGallery، بولندا

فندق Domaine du Liziec Vannes – MGallery، فرنسا

فندق Hotel Szczecin – MGallery، بولندا

فندق Hotel Chengdu – MGallery، الصين

فندق Hotel Shenzhen Dalang – MGallery، الصين

فندق Hotel Nanjing Tian'an Changjiang 100 – MGallery، الصين

فندق Hotel Wuxi Dangkou Ancient Town – MGallery، الصين

ENNISMORE - الفنادق التي تتماشي مع نمط الحياة

فندق 25hours Hotel Paper Island، كوبنهاغن

فندق Hyde Bodrum، تركيا

فندق JO&JOE Hangzhou Wulinmen، الصين

فندق JO&JOE Shaoguan، الصين

فندق JO&JOE Lanzhou، الصين

فندق Mama Shelter Nice

فندق The Hoxton، مدينة إدنبرة، اسكتلندا

فندق Rixos Golden Horn Istanbul، تركيا

الفنادق الممتازة والمتوسطة والاقتصادية

فندق Pullman Kolašin Breza، الجبل الأسود

فندق Pullman Addis Ababa، إثيوبيا

فندق Pullman Manila at Primex Towner، الفلبين

فندق Pullman Hai Phong Grand Hotel، فيتنام Pullman Guizhou Renhuai Chuangmeng، الصين

فندق Swissôtel Corniche Park Tower، الدوحة، قطر

فندق Swissôtel Living & Residences، مدينة أنطاليا، تركيا

فندق Mövenpick Living İstanbul Saklıvadi، تركيا

فندق Mövenpick Mondello Palace، ايطاليا

فندق Grand Mercure Wuxi Huishan، الصين

فندق Grand Mercure Changzhou Luoxi، الصين

فندق Peppers Gladstone، استراليا

فندق Square Lodge Hotel La Roche-sur-Yon - Handwritten Collection، فرنسا

فندق Novotel Hamburg Central Station، ألمانيا

فندق Novotel Bomonti، تركيا

فندق Novotel Phnom Penh BKK 1، كمبوديا

فندقNovotel Sihanoukville Holiday Resort، كمبوديا

فندق Novotel Goa Panjim، الهند

فندق Novotel New Delhi City Centre، الهند

فندق Novotel Riyadh Sahafa، المملكة العربية السعودية

فندق Novotel & Adagio Rouen، فرنسا

فندق Novotel & ibis Styles Melbourne Airport، استراليا

فندق Novotel Recife Marina، البرازيل

فندق Novotel Living Chengdu Tianfu، الصين

فندق Novotel Nanjing Airport، الصين

فندق Mercure Bangkok Surawong، تايلاند

فندق Mercure Chandigarh، الهند

فندق Mercure Lucknow Ekana Sportz City، الهند

فندق Adagio Chengdu Jiantou، الصين

فندق Adagio Abidjan Marcory، ساحل العاج

فندق TRIBE Clichy، فرنسا

فندق TRIBE Pantin، فرنسا

فندق TRIBE Riga، لاتفيا

فندق TRIBE Auckland Fort Street، نيوزيلندا

فندق ibis Styles Manila Araneta City، الفلبين

فندق ibis Styles Villejuif، فرنسا

فندق ibis Styles Serpong BSD City، إندونيسيا

نبذة عن ACCOR

تعتبر Accor مجموعة ضيافة عالمية رائدة تقدم تجارب عبر أكثر من 110 دولة في 5500 عقار أو 10000 مكان للطعام والمشروبات أو مرافق صحية أو أماكن عمل مرنة. تمتلك المجموعة واحدة من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا في المجال، وتضم أكثر من 40 علامة تجارية فندقية من الفخمة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle with Ennismore. تلتزم Accor باتخاذ إجراءات إيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل والنزاهة، والسياحة المسؤولة، والتنمية المستدامة، والتواصل مع المجتمع، والتنوع والشمول. تأسست مجموعة Accor في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) (رمز التداول:ACCYY) بالولايات المتحدة الأمريكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.group.accor.com أو متابعتنا على Twitter ، Facebook ، LinkedIn ، Instagram و TikTok .

