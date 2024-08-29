شركة ACG Inspection تُصبح شريكًا ذهبيًا لمؤسسة GS1 Nigeria

مزود حلول التتبع والتعقب يُساعد الشركات على الامتثال للوائح الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الأغذية والعقاقير NAFDAC

مومباي، الهند، 29 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة ACG Inspection، الشركة الرائدة في حلول تتبع مسار المنتجات الصيدلانية، الإعلان عن حصولها على شهادة الاعتماد كمزود حلول معتمد من مؤسسة GS1، بعدما استوفت شروط مؤسسة GS1 Nigeria وامتثلت لمجموعة المعايير ذات الصلة.

وبصفتها شريكًا ذهبيًا رسميًا لمؤسسة GS1 Nigeria، يمكن لشركة ACG مساعدة الشركات في التأكد من توافقها مع معايير ومتطلبات الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الأغذية والعقاقير NAFDAC النيجيرية قبل الموعد النهائي في ديسمبر 2024.

تَنُص اللوائح التي وضعتها الوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الأغذية والعقاقير (NAFDAC) النيجيرية على حظر بيع الأدوية المقلدة والمزيفة والأطعمة المصنعة غير الصحية. كما يحظر القانون بيع وتوزيع الأدوية المقلدة والمغشوشة والممنوعة وذات الجودة الرديئة أو المنتهية الصلاحية1.

تقوم حلول Verishield المتقدمة للتتبع والتجميع ومكافحة التزوير من ACG بتتبع وحماية المنتجات الصيدلانية على طول سلسلة التوريد، حتى تصل إلى أيدي من يحتاجونها. وتتوافق مع المتطلبات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وقال Shine Vijayan، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا CTO بشركة ACG: "لقد عملنا بلا كلل لتقديم أعلى جودة لحلول التعقب والتتبع للسوق، ونحن سعداء بالاعتراف بنا كشريك ذهبي لمؤسسة GS1 Nigeria. هدفنا يتمثل في رفع المعايير الصناعية عندما يتعلق الأمر بسلامة المرضى من خلال الرؤية الشاملة لسلسلة التوريد. ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركة للمساعدة في منع تسلل الأدوية المقلدة إلى سلسلة توريد منتجات الرعاية الصحية في نيجيريا".

1 https://www.nafdac.gov.ng/about-nafdac/nafdac-laws/

نبذة عن شركة ACG

على مدى أكثر من 60 عامًا، تواصل شركة ACG الابتكار في تقديم حلول إنتاجية لشركات الأدوية والمكملات الغذائية، بهدف تحسين صحة الناس.

وكونها المزود الأكثر تكاملاً في العالم لمنتجات وخدمات الجرعات الفموية، تنتج ACG الكبسولات ومواد التغليف العازلة وآلات التصنيع وحلول الفحص البصري والتتبع. وتكون جميع هذه المنتجات متوافقة تمامًا مع المعايير الدولية.

وتعزز ACG، اليوم، العديد من الشراكات التعاونية طويلة الأمد مع العملاء في 138 دولة عبر القارات الست.

معًا، نتشارك هدفًا مشتركًا: حل أعظم التحديات الصحية في العالم وتحسين حياة كل من نخدمهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق العلاقات الإعلامية لشركة ACG: [email protected]

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