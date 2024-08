ACG Inspection obtient le partenariat Gold de GS1 Nigeria

Le fournisseur de solutions de suivi et de traçabilité aide les entreprises à se conformer aux réglementations de la NAFDAC

MUMBAI, Inde, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- ACG Inspection, l'un des principaux fournisseurs de solutions de suivi et de traçabilité pour l'industrie pharmaceutique, a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu un certificat d'accréditation en tant que fournisseur de solutions GS1, répondant aux critères de GS1 Nigeria et se conformant à son ensemble de normes.

En tant que partenaire officiel Gold de GS1 Nigeria, ACG peut aider les entreprises à s'assurer qu'elles sont conformes à la NAFDAC à temps pour la date limite de décembre 2024.

La réglementation établie par l'Agence nationale nigériane pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments (NAFDAC) interdit la vente de contrefaçons, de faux médicaments et d'aliments transformés malsains. La loi interdit également la vente et la distribution de médicaments contrefaits, frelatés, interdits, inférieurs aux normes ou périmés1.

Les solutions avancées de sérialisation, d'agrégation et de lutte contre la contrefaçon Verishield d'ACG permettent de suivre et de protéger les produits pharmaceutiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce qu'ils arrivent entre les mains de ceux qui en ont besoin. Ils sont également conformes aux exigences réglementaires en vigueur dans le monde entier.

Shine Vijayan, directeur technique d'ACG, a déclaré : « Nous avons travaillé sans relâche pour apporter au marché des solutions de suivi et de traçabilité de la plus haute qualité, et nous sommes ravis d'avoir été reconnus comme partenaire « Gold » par GS1 Nigeria. Notre objectif est d'élever les normes de l'industrie en matière de sécurité des patients grâce à une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir l'entreprise afin d'empêcher l'infiltration de médicaments contrefaits dans la chaîne d'approvisionnement des soins de santé au Nigéria ».

À propos de l'ACG

Depuis plus de 60 ans, ACG innove des solutions de production pour les entreprises pharmaceutiques et nutraceutiques, qui aident à améliorer les gens.

En tant que fournisseur le plus intégré au monde de produits et de services de dosage oral, nous produisons des gélules, des matériaux d'emballage barrière, des machines de fabrication et des solutions d'inspection visuelle et de traçabilité. Toutes ces mesures sont conformes aux normes internationales.

Aujourd'hui, ACG entretient des partenariats de collaboration à long terme avec des clients dans 138 pays sur six continents.

Ensemble, nous partageons un objectif commun : pour relever les plus grands défis mondiaux en matière de santé et améliorer les conditions de vie de tous ceux que nous servons.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias d'ACG : [email protected]

