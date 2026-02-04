شركة Acwa تُعيّن شركة Thinkproject شريكًا رقميًا استراتيجيًا لتسريع الإستراتيجية العالمية ورقمنة الأصول

لندن, 4 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تم تعيين Thinkproject، الشركة الرائدة عالميًا في ذكاء الأصول المبنية وإدارة دورة حياة الأصول المبنية، شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي من قِبل Acwa، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في تحول الطاقة، وأول من دخل مجال الهيدروجين الأخضر.

من خلال شراكتها مع Thinkproject، تعمل Acwa على إحداث تحول جذري في كيفية تنفيذ وتشغيل أصول الطاقة والكهرباء والمياه المعقدة على نطاق واسع. تُمكّن المنصة من التسليم الرقمي المستمر والفوري للبيانات منذ بدء مرحلة الإنشاء، وتسريع الانتقال إلى مرحلة التشغيل، وتوفير رؤية شاملة على مستوى المحفظة عبر مختلف المشاريع. من خلال إنشاء أساس موحّد ومترابط للبيانات واعتماد أساليب عمل معيارية مع شركائها، تعزّز Acwa الحوكمة، وتقلّل المخاطر، وتحسّن الكفاءة عبر محفظتها العالمية. سيساعد ذلك في دعم سرعة الإنجاز، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر ثقة، وتحقيق أداء تشغيلي على المدى الطويل، من خلال:

منصة واحدة مترابطة لإدارة محفظة ضخمة من المشاريع

التنفيذ الصحيح من المرة الأولى عبر المشاريع الضخمة المعقدة

إنشاءات يمكن التنبؤ بها وتنفيذ مضبوط المخاطر

تسليم أسرع وجاهزية تشغيلية عالية على نطاق واسع

تحسين الأداء طويل الأجل لأي محفظة أصول عالمية

قال Maxime Laugier، رئيس الإيرادات (CRO) في Thinkproject: "هذه الشراكة تأكيدٌ قويٌ على ريادة Thinkproject في مجال التسليم الرقمي للأصول". "شركة Acwa لا تعتمد منصتنا فقط لأنها توفّر بيانات وتحليلات مخصّصة، بل تستخدمها أيضًا لتسريع نموها وتوسيع رحلتها الرقمية، وهذا ما نتميز بدعمه".

ستدعم هذه الشراكة، لعشر سنوات وبقيمة عدة ملايين من الدولارات، الإستراتيجية العالمية للتحول الرقمي لدى Acwa، وتعكس طموحها في البقاء في طليعة الجهات التي تنفذ البنية التحتية الحيوية على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، وكذلك في الأسواق الدولية بما في ذلك آسيا الوسطى، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، والصين.

شركة Thinkproject

شركة Thinkproject هي شركة رائدة عالميًا في مجال ذكاء الأصول المبنية وإدارة دورة حياة الأصول المبنية لقطاعي الهندسة والإنشاءات، وتشغيل الأصول، وتمتلك خبرة عميقة في إدارة المعلومات لقطاع إنشاء المباني والبنية التحتية وقطاع الطاقة.

من خلال منصة Built Asset Lifecycle، تمكّن Thinkproject عملاءها من إنشاء منظومة بيانات مترابطة تتمحور حول الأصول لأجل الإدارة الفعّالة طوال دورة حياة الأصل بالكامل. بدءًا من التخطيط والعمليات، وصولًا إلى التجديد والتأهيل، ندعم جميع أصحاب المصلحة عبر الوصول السلِس المُحدَّث المتسق إلى جميع المعلومات ذات الصلة. ويمكن للمستخدمين اختيار الحلول المناسبة بمرونة والاستفادة من التآزر بين المنصات لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

يقع المقر الرئيسي لشركة Thinkproject في ميونخ، بألمانيا، ويعمل بها أكثر من 700 موظف حول العالم، وتدعم أكثر من 750,000 مستخدم عبر 75,000 أصل مبني لدى أكثر من 3,250 عميلًا في أكثر من 60 دولة.

